Сёмин — о стадионе «Зенита»: «В Европе таких нет»

Экс-рулевой «Локомотива» Юрий Сёмин похвалил домашний стадион «Зенита».
Стадион потрясающий. Думаю, такого стадиона, однозначно, в Европе нет. Наверное, в Америке есть один стадион, где играют в американский футбол. Похож на этот закрытый. Сюда приезжаешь, и, такое впечатление, как в какой-то необыкновенный космический корабль попал. Мне кажется, здесь очень хорошо матчи проходят, здесь плохого футбола не бывает. Вы, конечно, считаете, что плохой футбол, когда «Зенит» проиграл. Но здесь все, кто приезжают, играют в свой самый лучший футбол. Тут из раздевалки вышел — уже мотивация.
Самый известный и скандальный долгострой Петербурга — стадион на Крестовском острове. «Мойка 78» подсчитала, в скольких уголовных делах успела засветиться «золотая» арена за долгие годы своего строительства.
История возведения стадиона на Крестовском началась в 2004 году и с многочисленными судебными дрязгами, хищениями, мошенничествами и слетевшими с постов чиновниками закончилась в 2017. Но до сих пор петербуржцев потряхивает от новостей об очередной необходимости заменить газон или устранить недочеты при строительстве.
Самый известный и скандальный долгострой Петербурга — стадион на Крестовском острове. «Мойка 78» подсчитала, в скольких уголовных делах успела засветиться «золотая» арена за долгие годы своего строительства.
История возведения стадиона на Крестовском началась в 2004 году и с многочисленными судебными дрязгами, хищениями, мошенничествами и слетевшими с постов чиновниками закончилась в 2017. Но до сих пор петербуржцев потряхивает от новостей об очередной необходимости заменить газон или устранить недочеты при строительстве.