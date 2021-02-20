Сёмин — о стадионе «Зенита»: «В Европе таких нет»

Экс-рулевой «Локомотива» похвалил домашний стадион «Зенита».

Стадион потрясающий. Думаю, такого стадиона, однозначно, в Европе нет. Наверное, в Америке есть один стадион, где играют в американский футбол. Похож на этот закрытый. Сюда приезжаешь, и, такое впечатление, как в какой-то необыкновенный космический корабль попал. Мне кажется, здесь очень хорошо матчи проходят, здесь плохого футбола не бывает. Вы, конечно, считаете, что плохой футбол, когда «Зенит» проиграл. Но здесь все, кто приезжают, играют в свой самый лучший футбол. Тут из раздевалки вышел — уже мотивация.