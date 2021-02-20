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Сёмин — о стадионе «Зенита»: «В Европе таких нет»

20 февраля 2021, 11:24

Экс-рулевой «Локомотива» Юрий Сёмин похвалил домашний стадион «Зенита».

Стадион потрясающий. Думаю, такого стадиона, однозначно, в Европе нет. Наверное, в Америке есть один стадион, где играют в американский футбол. Похож на этот закрытый. Сюда приезжаешь, и, такое впечатление, как в какой-то необыкновенный космический корабль попал. Мне кажется, здесь очень хорошо матчи проходят, здесь плохого футбола не бывает. Вы, конечно, считаете, что плохой футбол, когда «Зенит» проиграл. Но здесь все, кто приезжают, играют в свой самый лучший футбол. Тут из раздевалки вышел — уже мотивация.

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Все комментарии
n272nm
n272nm
21 февраля в 23:17
Завидуете?! Правильно завидуете. У нас один из лучших стадионов в мире!
112910415
112910415
21 февраля в 10:15
тотальная коррупция и безоглядный государственный патронаж ... такое в Европе не принято
Василий Ефимов
Василий Ефимов
21 февраля в 00:22
    particular
    particular
    20 февраля в 19:19
    Вспоминая особенности его строительства и передачи в аренду за 1 рубль, появляется твёрдое желание оставить все восторженные эпитеты без озвучки...
    протон1
    протон1
    20 февраля в 18:41
    а сколько спилили шур там
    memphis
    memphis
    20 февраля в 18:23
      Little Caprice
      Little Caprice ответ Союзник противников (раскрыть)
      20 февраля в 18:01
      Этот аэропорт уже не первый год в русском интернете гуляет. Ведь за что-то другое зацепиться и не за что. Всей страной 30 лет ждали хоть одного прокола запада :)
      lotsman
      lotsman ответ oFANATo (раскрыть)
      20 февраля в 16:56
        Сергеевич вернулся1
        Сергеевич вернулся1
        20 февраля в 15:54
        Все с душком с этими Аренами, да и не только. Надеюсь, когда-нибудь все закончится, но думаю все безнадажно. Во все времена воровали. Только жестокая диктатура покончит это явление. Цемент, лес, пиломатериал, топливо, электроды, гвозди и тд тащат низы, верхи-миллионы. Это в крови уже. Поэтому трудно будет встать с колен России, пока коррупцию не выжечь огнем..
        Не воруйте.
        Ravshan878
        Ravshan878 ответ Rattlehead (раскрыть)
        20 февраля в 15:51
        Наверно у руководство, подрядчиков дом в рублёвке. Отмыли мани без границ.😷.)))
        League1
        League1
        20 февраля в 15:44
        Ну, пынька может пыль в глаза бросить. Только это и может....
        pioner1987
        pioner1987
        20 февраля в 15:44
          mortid
          mortid
          20 февраля в 15:28
          Конечно нет, за такое бабло можно новую Европу построить.
          Q-J-G
          Q-J-G
          20 февраля в 15:21
          Если стадион "космический", то и команда, которая играет на этом домашнем стадионе, должна играть в "космический" футбол, к примеру, в матчах Лиги чемпионов. Но, увы, когда мы смотрим матчи "Зенита" в Лиге чемпионов, то мечтать о "космической" игре "Зенита", это "мечта-утопическая"....
          An Jo
          An Jo
          20 февраля в 15:15
          Он такой в европе никому и даром не нужен с такой стоимостью обслуживания. Там привыкли считать деньги, а не выкидывать деньги на ветер, как получилось со стадионами в Саранске, Волгограде, Калининграде и тд. Стадион Ювентуса вышел в 10 раз дешевле и намного лучше. И построили быстрее.
          swed27
          swed27
          20 февраля в 15:12
          В Европе деньги на строительстве не отмывают поэтому там и нет таких стадионов
          BDA8181
          BDA8181 ответ Richard von Rammstein (раскрыть)
          20 февраля в 14:40
            Richard von Rammstein
            Richard von Rammstein ответ zzzzenittt (раскрыть)
            20 февраля в 14:23
            С питерским долгостроем ничто не сравнится (все данные из Википедии):
            В августе 2007 года Валентина Матвиенко сообщила, что «Зенит» должен сыграть на стадионе свой первый матч в марте 2009 года.
            В апреле 2008 года президент «Зенита» Александр Дюков сообщил, что арена не будет сдана в эксплуатацию раньше 2010 года.
            В мае 2010 года генеральный директор корпорации «Трансстрой» Михаил Леонтьев сообщил, что реальной датой окончания строительства в случае отсутствия новых вопросов у экспертов можно назвать конец 2011 года.
            В ноябре 2011 года генеральный директор ЗАО «Трансстрой» Александр Руденко объявил, что из-за новых требований заказчика строительство арены приостановлено и сдать объект получится не раньше декабря 2013 года.
            19 декабря 2012 года председатель Комитета по строительству Петербурга Артеев заявил, что стадион будет сдан в эксплуатацию 20 октября 2015 года.
            20 мая 2013 года председатель Счётной палаты РФ Сергей Степашин сообщил, что, скорее всего, стадион будет сдан в конце 2016-го либо в начале 2017 года.
            24 апреля 2014 года вице-губернатор Санкт-Петербурга Марат Оганесян заявил, что стадион будет сдан в эксплуатацию в мае 2016 года.
            28 января 2016 года комитет по строительству Санкт-Петербурга, выступающий заказчиком строительства «Санкт-Петербург Арены», приостановил до 30 июня 2016 года исполнение госконтракта с АО «Инжтрансстрой» на достройку стадиона (стоимость контракта составляла 12,5 миллиарда рублей).
            20 декабря 2016 года вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин заявил, что открытие стадиона запланировано на 26 декабря 2016 года, церемония открытия будет проведена после испытаний — в апреле 2017 года. Однако и 26 декабря стадион не был сдан. Несмотря на то, что «Метрострой» заявил об окончании работ на «Санкт-Петербург Арене», в Ростехнадзоре не подписали заключение о соответствии и сдача стадиона была перенесена на неопределённый срок. При этом Смольный продлил контракт с «Метростроем» на возведение «Санкт-Петербург Арены» до 31 марта 2017 года.
            29 декабря 2016 года Госстройнадзор выдал разрешение на ввод стадиона в эксплуатацию, но работы на стадионе и адаптация объекта к требованиям ФИФА продолжились до конца марта. По словам Игоря Албина, необходимо было возвести ещё 35 тысяч м² сборно-разборных сооружений.
            Брулин
            Брулин
            20 февраля в 14:22
            Стадион хороший, но сомневаюсь, что в Европе нет таких. Да и вместимость скромная.
            Крикун
            Крикун ответ Rattlehead (раскрыть)
            20 февраля в 14:21
              Риелтор с берегов Невы
              Риелтор с берегов Невы
              20 февраля в 14:09
                lobsterdam
                lobsterdam
                20 февраля в 14:00
                Из этой заметки узнал, что стадион зенита, оказывается находится не в Европе, а неизвестно где...
                Крикун
                Крикун ответ zzzzenittt (раскрыть)
                20 февраля в 13:59
                  санек002
                  санек002 ответ oFANATo (раскрыть)
                  20 февраля в 13:44
                    zzzzenittt
                    zzzzenittt
                    20 февраля в 13:39
                    То, что наш стадион строился долго и с явным перерасходом средств, это оспаривать сложно. Только вот почему все скромно молчат о стадионе Динамо, на который потратили в районе 1,5 ярда $, что в 2,5 раза больше изначально планируемого и ковырялись там 10 лет. Как думаете, ничего не украдено?) Да и стадион получился ничем не примечательный.
                    Союзник противников
                    Союзник противников
                    20 февраля в 13:29
                    Все футболисты и болельщики радуются,когда вместо катка играют на этом стадионе,как и их болельщики.А так просто ненавидят и хают всё,"аж кушать не хочется"! А ума отделить одно от другого-это не в наших традициях.Стадион прекрасный и уникальный,гордитесь,"патриоты",и сами впредь не участвуйте в воровских схемах.Вы-низовое звено коррупции,проанализируйте свою трудовую деятельность-многим полезно будет!
                    Союзник противников
                    Союзник противников ответ Little Caprice (раскрыть)
                    20 февраля в 13:23
                    Надо передовой коррупции у немцев учиться,см.мой пост ниже.
                    Союзник противников
                    Союзник противников ответ oFANATo (раскрыть)
                    20 февраля в 13:21
                    Берлинский аэропорт "Бранденбург" :Строительство начато в 2006 году,сдан(не полностью)в конце 2020,с возрастанием стоимости с 1,7 млрд евро до 5,5 млрд евро. И немецкий орднунг продолжает быть образцовым в сознании миллионов россиян.КТО У КОГО УЧИЛСЯ???
                    zeni
                    zeni
                    20 февраля в 13:07
                      dzvinka
                      dzvinka
                      20 февраля в 12:48
                      это правда, в Европе аж так не воруют
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