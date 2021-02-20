Генич: «„Тамбову“ будет тяжело избежать разгрома»

Футбольный комментатор Константин Генич прокомментировал предстоящий матч «Локомотива» и «Тамбова» в рамках 1/8 финала Кубка России.

«Тамбов» готовился к возобновлению сезона в Крымске, в чудовищных условиях. В первые дни сборов ребята бегали по кругу и играли в мини-футбол, потому что народу не хватало. Лучше, чем сказал Первушин, охарактеризовать эту ситуацию нельзя: «Народу много, а футболистов нет».

«Локомотив» же был очень хорош в последних матчах. Николич немного поменял игровую схему и расстановку футболистов. Команда продуктивно поработала и оставила приятные впечатления после матчей с «Краснодаром» и «Ростовом». Словом, «Тамбову» будет тяжело избежать разгрома.