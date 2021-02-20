Калакуцкий: «Могу только гадать, сколько заплатил „Спартак“ за Соболева»

Генеральный директор «Крыльев Советов» Евгений Калакуцкий рассказал о трансфере нападающего в «Спартак».

До меня доносятся комментарии, что руководитель клуба дурака валяет, делая вид, что не знает, сколько денег получили за Соболева «Крылья». Это не так, конечно, нам известно, сколько в клуб пришло. Намного меньше приведённой вами суммы (4,5 млн евро). А сколько в реальности за него заплатили, могу судить только по материалам прессы, меня в тот момент в КС не было. Сколько заплатил «Спартак», могу только гадать. И это одна из проблем, над которой нам надо работать, чтобы трансферная деятельность клуба была максимально прозрачной и рыночной.