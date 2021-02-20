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Калакуцкий: «Могу только гадать, сколько заплатил „Спартак“ за Соболева»

20 февраля 2021, 11:24

Генеральный директор «Крыльев Советов» Евгений Калакуцкий рассказал о трансфере нападающего Александра Соболева в «Спартак».

До меня доносятся комментарии, что руководитель клуба дурака валяет, делая вид, что не знает, сколько денег получили за Соболева «Крылья». Это не так, конечно, нам известно, сколько в клуб пришло. Намного меньше приведённой вами суммы (4,5 млн евро). А сколько в реальности за него заплатили, могу судить только по материалам прессы, меня в тот момент в КС не было. Сколько заплатил «Спартак», могу только гадать. И это одна из проблем, над которой нам надо работать, чтобы трансферная деятельность клуба была максимально прозрачной и рыночной.

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nikoladolgov
nikoladolgov
20 февраля в 15:08
Главный вопрос не сколько заплатили , а кому ?
Кругом одно жулье !
Каков поп таков и приход.
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
20 февраля в 12:59
    доктоР7
    доктоР7
    20 февраля в 12:03
    Агенты погрели руки с трансфера, понятно.
    sv_1969
    sv_1969 ответ cska1948 (раскрыть)
    20 февраля в 12:01
      cska1948
      cska1948
      20 февраля в 11:36
      Тень на плетень наводят те, кто погрел руки на этом контракте...
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