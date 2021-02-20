Главный тренер московского «Динамо» оценил уровень российского чемпионата.

Конечно, бросается в глаза, учитывая и статистические данные, что футбол в Германии намного интенсивнее и чистое игровое время, без учета остановок, намного выше, чем в российском чемпионате. Несмотря на это, считаю, что РПЛ — качественный чемпионат, в котором немало хороших команд. Если говорить про ведущие клубы, то их игра в атаке часто строится на футболистах с хорошими индивидуальными качествами. И судя по нашему видеоанализу, все команды умеют очень здорово и собранно защищаться.