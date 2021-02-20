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Шварц: «РПЛ — качественный чемпионат, в котором немало хороших команд»

20 февраля 2021, 11:35

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц оценил уровень российского чемпионата.

Конечно, бросается в глаза, учитывая и статистические данные, что футбол в Германии намного интенсивнее и чистое игровое время, без учета остановок, намного выше, чем в российском чемпионате. Несмотря на это, считаю, что РПЛ — качественный чемпионат, в котором немало хороших команд. Если говорить про ведущие клубы, то их игра в атаке часто строится на футболистах с хорошими индивидуальными качествами. И судя по нашему видеоанализу, все команды умеют очень здорово и собранно защищаться.

Ранее Сандро Шварц порассуждал о предстоящем матче 1/8 финала Кубка России со «Спартаком».

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Все комментарии
janka bulka
janka bulka
20 февраля в 12:15
На сколько качественный показало загребсое Динамо - до уровня Хорватии не дотягивает явно.
sv_1969
sv_1969
20 февраля в 12:00
До топов нам как до Китая раком ползти. Ну а это наш уровень. Каков есть.......
Leha-ha50
Leha-ha50
20 февраля в 11:55
Какой бы ни был наш чемпионат, он наш , он свой. И как болели мы за свои команды , так и будем болеть. Так же и в других странах , где чемпионаты не входят в топы. По большому счету от болельщиков ничего не зависит. А чиновники забросали наш футбол реформами , изменениями в регламенте, а уровень чемпионата не растет, а скорее наоборот. Богатенькие дяди наши , которые хорошо хапнули во время приватизации, не очень то хотят вкладываться в наш футбол, а норовят за бугром клубик прикупить и там тратить типа свои денюшки. А у нас клубы загибаются один за одним и улучшения ситуации пока не наблюдается.
И тем не менее болеем и переживаем за своих за своих.
Всем здоровья.
mihaluch
mihaluch
20 февраля в 11:43
Качественно защищатся умеют.
shlomo
shlomo
20 февраля в 11:42
Ну ...нашел конечно кого с кем сравнивать....:)))
1bear
1bear
20 февраля в 11:41
...качественный чемпионат уровня Венгрии и Болгарии...
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