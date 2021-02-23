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Фердинанд: «Лингард должен закрыть главу с „Манчестер Юнайтед“»

23 февраля 2021, 09:56

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд заявил, что полузащитнику Джесси Лингарду стоит остаться в «Вест Хэме», где он выступает на правах аренды.

Я считаю, что Джесси должен закрыть главу с «Манчестер Юнайтед», потому что он не был частью команды уже много лет. Теперь вы видите улыбку на его лице, его игру в футбол и уверенность.

В его глазах снова появился блеск, которого я не видел два года. Как он может захотеть вернуться к роли запасного после того, как он попробовал это? Он сразу же влился в команду. Я не вижу, чтобы он хотел вернуться в «Манчестер Юнайтед», где ему придется играть роль второй скрипки.

Напомним, что Лингард забил три гола и отдал одну результативную передачу в четырёх матчах за «Вест Хэм».

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Все комментарии
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
23 февраля в 11:59
Рио прав, пусть Лингадиньо останется в ВХЮ. А МЮ он принесет пользу если его продадим хотя бы за 20 миллионов.
Cat01
Cat01
23 февраля в 09:57
Будем ждать результат
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
23 февраля в 09:56
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