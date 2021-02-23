Фердинанд: «Лингард должен закрыть главу с „Манчестер Юнайтед“»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» заявил, что полузащитнику стоит остаться в «Вест Хэме», где он выступает на правах аренды.

Я считаю, что Джесси должен закрыть главу с «Манчестер Юнайтед», потому что он не был частью команды уже много лет. Теперь вы видите улыбку на его лице, его игру в футбол и уверенность.

В его глазах снова появился блеск, которого я не видел два года. Как он может захотеть вернуться к роли запасного после того, как он попробовал это? Он сразу же влился в команду. Я не вижу, чтобы он хотел вернуться в «Манчестер Юнайтед», где ему придется играть роль второй скрипки.