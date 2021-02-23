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Ф. Менди: «В детстве мог закончить с футболом. Шла речь об ампутации ноги»

23 февраля 2021, 07:00

Защитник «Реала» Ферлан Менди в интервью пресс-службе УЕФА рассказал о серьёзных проблемах со здоровьем в детстве.

Это отличная история. У меня был тяжёлый период, но мне удалось выйти из него. Я провёл семь лет в «ПСЖ», начав в команде до 11 лет, но получил травму незадолго до поступления в академию. У меня был артрит бедра и инфекция, потребовалась операция, и я долгое время пролежал в больнице.

Я провёл два или три месяца с гипсом. После операции ко мне пришёл врач и сказал, что с футболом для меня покончено. Он даже говорил об ампутации. Долгое время мне пришлось находиться в инвалидном кресле, потом на костылях, а после этого я заново учился ходить.

Я думал, что смогу ходить сразу. Я попытался, поднялся с коляски и тут же упал. У меня не осталось сил в ногах, потому что я так долго не ходил, и мои ноги не привыкли двигаться. Но, несмотря на это, я всегда думал, что футбол для меня ещё не закончен, и я твердил всем, что вернусь на поле.

Большинство людей считало, что это невозможно, но я снова научился ходить и играл с болью в бедре около полутора лет. Два года подряд я становился лучшим левым защитником. Так что, честно говоря, дела складывались хорошо.

Напомним, Менди перешёл в «Реал» летом 2019 года из «Лиона». Мадридский клуб заплатил за француза 48 млн евро.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
23 февраля в 09:21
У наших футболистов массовый артрит ну и что.
Василий 50
Василий 50
23 февраля в 07:59
Кому нужна эта история
STVA 1
STVA 1
23 февраля в 07:13
Главное что щас всё норм
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
23 февраля в 07:01
Повезло Менди,что играет!
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