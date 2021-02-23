Ф. Менди: «В детстве мог закончить с футболом. Шла речь об ампутации ноги»

Защитник «Реала» в интервью пресс-службе УЕФА рассказал о серьёзных проблемах со здоровьем в детстве.

Это отличная история. У меня был тяжёлый период, но мне удалось выйти из него. Я провёл семь лет в « ПСЖ », начав в команде до 11 лет, но получил травму незадолго до поступления в академию. У меня был артрит бедра и инфекция, потребовалась операция, и я долгое время пролежал в больнице.

Я провёл два или три месяца с гипсом. После операции ко мне пришёл врач и сказал, что с футболом для меня покончено. Он даже говорил об ампутации. Долгое время мне пришлось находиться в инвалидном кресле, потом на костылях, а после этого я заново учился ходить.

Я думал, что смогу ходить сразу. Я попытался, поднялся с коляски и тут же упал. У меня не осталось сил в ногах, потому что я так долго не ходил, и мои ноги не привыкли двигаться. Но, несмотря на это, я всегда думал, что футбол для меня ещё не закончен, и я твердил всем, что вернусь на поле.

Большинство людей считало, что это невозможно, но я снова научился ходить и играл с болью в бедре около полутора лет. Два года подряд я становился лучшим левым защитником. Так что, честно говоря, дела складывались хорошо.