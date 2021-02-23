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Винисиус: «Перес, Зидан и игроки „Реала“ на все сто уверены во мне»

23 февраля 2021, 06:29

20-летний вингер «Реала» Винисиус Жуниор в интервью TNT Sports Brazil поделился впечатлениями от игры за «Королевский клуб».

Зидан, мои одноклубники и президент «Реала» на все сто уверены во мне. Флорентино Перес (Прим. — президент «Реала») всегда придаёт мне сил и говорит мне, что он мой самый большой поклонник после моей семьи.

Играть за «Реал» — величайшую команду в мире — это всегда огромная ответственность. Но все люди в клубе, моя семья и окружение придают мне максимум спокойствия, чтобы я мог переживать только о футболе.

Я близок к тому, чтобы провести свою сотую игру за «Реал» и стать одним из трех футболистов с наибольшим числом игр за клуб в возрасте 20 лет. Но я хочу сыграть 200, 300 и больше матчей за «Реал».

Недавно появился слух о том, что тренерский штаб «Реала» недоволен игрой Винисиуса и клуб рассчитывает продать бразильца, чтобы разгрузить зарплатную ведомость.

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Все комментарии
Рома Олейник
Рома Олейник
23 февраля в 10:03
Худший игрок "Реала". Когда его уже продадут...
Alex12357
Alex12357
23 февраля в 10:00
Плохо ты знаешь Лысого,у него Африка в голове!
shur
shur
23 февраля в 09:27
...а мы что то не очень!!!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
23 февраля в 08:01
Зидан тот ещё мотиватор!
ДАША Д
ДАША Д
23 февраля в 08:01
Надо же на кого надеяться.
sv_1969
sv_1969
23 февраля в 07:14
Ну ну.. Самомнение большое
Василий 50
Василий 50
23 февраля в 06:36
Ну просто звезда
Остапчук 67
Остапчук 67
23 февраля в 06:31
Это ему кажется
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