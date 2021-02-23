Винисиус: «Перес, Зидан и игроки „Реала“ на все сто уверены во мне»

20-летний вингер «Реала» в интервью TNT Sports Brazil поделился впечатлениями от игры за «Королевский клуб».

Зидан, мои одноклубники и президент «Реала» на все сто уверены во мне. Флорентино Перес (Прим. — президент «Реала») всегда придаёт мне сил и говорит мне, что он мой самый большой поклонник после моей семьи.

Играть за «Реал» — величайшую команду в мире — это всегда огромная ответственность. Но все люди в клубе, моя семья и окружение придают мне максимум спокойствия, чтобы я мог переживать только о футболе.

Я близок к тому, чтобы провести свою сотую игру за «Реал» и стать одним из трех футболистов с наибольшим числом игр за клуб в возрасте 20 лет. Но я хочу сыграть 200, 300 и больше матчей за «Реал».