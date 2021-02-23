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Матье: «Никто не поддержал меня в „Барселоне“. А сейчас все убивают Ленгле»

23 февраля 2021, 04:34

Бывший защитник «Барселоны» Жереми Матье провёл параллель между критикой в адрес нынешних игроков «сине-гранатовых» и тем, как критиковали его в период выступлений за каталонскую команду.

Мой последний год в «Барселоне» был очень плохим. Я чувствовал, что поражение в Турине произошло по моей вине. Но я не понимаю, почему всё обрушилось на меня, ведь в футбол играет 11 человек. Я чувствовал себя одиноким в раздевалке. Никто не предложил мне поддержку. Для меня это не футбол.

Сейчас все убивают Ленгле, и я знаю, каково это. Он должен постараться сохранять позитивный настрой и перевернуть ситуацию, стараться делать всё возможное.

Что касается Гризманна, он сейчас не на том уровне, на котором был в «Атлетико». Я считаю, что он ошибся, перейдя в «Барселону». В «Атлетико» он был важной частью команды. Не знаю, можно ли сказать это о нём в «Барселоне».

Напомним, центральный защитник «Барселоны» Клеман Ленгле отыграл весь матч с «Пари Сен-Жермен» (1:4) в рамках первого круга 1/8 финала Лиги чемпионов.

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Все комментарии
League1
League1
23 февраля в 09:08, ред.
Зато гномчик очень хорошо там пристроился. Если во всех командах существует правило: выигрывают футболисты, а проигрывает тренер. То в барсе: выигрывает гномяра, проигрывают все (и футболисты, и тренеры, и Бартамеи, и уборщики....), кроме него.
Q-J-G
Q-J-G
23 февраля в 07:43
Он не просто плохо играл, он ещё и забивал....
Забивал в свои ворота, в ворота "Барселоны".
ДАША Д
ДАША Д
23 февраля в 06:43
Мастерства не хватило, а теперь ноет.
Ikarus74
Ikarus74
23 февраля в 05:57
Не того критиковали всегда. Пока мужа поп-звезды не вышвырнут на хрен ничего не изменится. А Ведь у этого деревянного был первый тренер, который сказал ему «ты будешь отличным ЦЗ», поймать бы его и носом тыкать в результаты барсы без пуйоля и маскерано.
Cympak-05
Cympak-05
23 февраля в 05:45
Когда защитники столько привозят, сложно их не критиковать. Лангле хорош только в парк с сильным защитником.
Василий 50
Василий 50
23 февраля в 05:17
Там поддерживать положено только одного человека
Октябрь 1917
Октябрь 1917
23 февраля в 05:14
Зато Месси неприкасаемый
ОПС
ОПС
23 февраля в 04:41
У каждого своя история.
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