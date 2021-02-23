Матье: «Никто не поддержал меня в „Барселоне“. А сейчас все убивают Ленгле»

Бывший защитник «Барселоны» провёл параллель между критикой в адрес нынешних игроков «сине-гранатовых» и тем, как критиковали его в период выступлений за каталонскую команду.

Мой последний год в «Барселоне» был очень плохим. Я чувствовал, что поражение в Турине произошло по моей вине. Но я не понимаю, почему всё обрушилось на меня, ведь в футбол играет 11 человек. Я чувствовал себя одиноким в раздевалке. Никто не предложил мне поддержку. Для меня это не футбол.

Сейчас все убивают Ленгле, и я знаю, каково это. Он должен постараться сохранять позитивный настрой и перевернуть ситуацию, стараться делать всё возможное.

Что касается Гризманна, он сейчас не на том уровне, на котором был в «Атлетико». Я считаю, что он ошибся, перейдя в «Барселону». В «Атлетико» он был важной частью команды. Не знаю, можно ли сказать это о нём в «Барселоне».