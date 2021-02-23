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Пирло — об отставании от «Интера»: «Мы будем бороться до конца»

23 февраля 2021, 03:27
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)3 : 0Логотип футбольный клуб КротонеКротонеМатч завершен

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло дал комментарий после победы над «Кротоне» (3:0) в матче 23-го тура Серии А, а также высказался о текущем положении своей команды в чемпионате. Туринский клуб отстаёт от лидирующего в таблице «Интера» на 8 очков.

Мы начали матч с некоторой нервозностью. Возможно, это недавние поражения заставляют нас нервничать. Но голы помогли нам и придали душевное спокойствие. Со всем остальным мы справились хорошо. Начало матча было не лучшим, но главное — это три очка.

Все, кто находятся позади «Интера», являются его антагонистами. Мы одни из них, и мы будем бороться до конца.

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Все комментарии
Тасманский дьявол
Тасманский дьявол ответ ДОБРЫЙ ЖУК (раскрыть)
23 февраля в 08:28
Это ещё не три очка.
ДОБРЫЙ ЖУК
ДОБРЫЙ ЖУК ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
23 февраля в 08:16
У Юве матч в запасе
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
23 февраля в 07:00
8 очков не отыграть!
Остапчук 67
Остапчук 67
23 февраля в 03:58
У Пирло плохо получается
ОПС
ОПС
23 февраля в 03:37
Посмотрим, что получится.
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