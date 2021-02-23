Пирло — об отставании от «Интера»: «Мы будем бороться до конца»

Главный тренер «Ювентуса» дал комментарий после победы над «Кротоне» (3:0) в матче 23-го тура Серии А, а также высказался о текущем положении своей команды в чемпионате. Туринский клуб отстаёт от лидирующего в таблице «Интера» на 8 очков.

Мы начали матч с некоторой нервозностью. Возможно, это недавние поражения заставляют нас нервничать. Но голы помогли нам и придали душевное спокойствие. Со всем остальным мы справились хорошо. Начало матча было не лучшим, но главное — это три очка.

Все, кто находятся позади «Интера», являются его антагонистами. Мы одни из них, и мы будем бороться до конца.