Быстров: «„Тамбов“? Головой надо думать, я уже сколько лет не играю»

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24 февраля 2021, 13:23

Бывший футболист «Зенита» прокомментировал информацию, согласно которой главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин отказался приглашать в команду его и еще одного экс-футболиста сборной России — Романа Павлюченко.

«Тамбов» отказался от моей кандидатуры? Кто вообще говорил про настоящий интерес и переговоры? Головой же надо думать, я в футбол не играю уже сколько лет.

В начале февраля на эту тему высказался спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков.