Быстров: «„Тамбов“? Головой надо думать, я уже сколько лет не играю»

Бывший футболист «Зенита» Владимир Быстров прокомментировал информацию, согласно которой главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин отказался приглашать в команду его и еще одного экс-футболиста сборной России — Романа Павлюченко.
«Тамбов» отказался от моей кандидатуры? Кто вообще говорил про настоящий интерес и переговоры? Головой же надо думать, я в футбол не играю уже сколько лет.
В начале февраля на эту тему высказался спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков.
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И просебя добавил: "Тем боле бсплатно!"
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И просебя добавил: "Тем боле бсплатно!"