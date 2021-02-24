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Быстров: «„Тамбов“? Головой надо думать, я уже сколько лет не играю»

24 февраля 2021, 13:23

Бывший футболист «Зенита» Владимир Быстров прокомментировал информацию, согласно которой главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин отказался приглашать в команду его и еще одного экс-футболиста сборной России — Романа Павлюченко.

«Тамбов» отказался от моей кандидатуры? Кто вообще говорил про настоящий интерес и переговоры? Головой же надо думать, я в футбол не играю уже сколько лет.

В начале февраля на эту тему высказался спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков.

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cska1948
cska1948
24 февраля в 16:32
"...Головой же надо думать, я в футбол не играю уже сколько лет."
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И просебя добавил: "Тем боле бсплатно!"
mihaluch
mihaluch
24 февраля в 14:09
Тамбов сватают всех ветеранов.
drug01
drug01
24 февраля в 14:04
Резко но метко сказал
Ironigor
Ironigor
24 февраля в 13:34
Не переживай Володька , отдыхай пенсионер !!!
ОПС
ОПС
24 февраля в 13:25
Все правильно сказал.
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