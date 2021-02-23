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Сёмин: «Алексею Миранчуку надо быстрее приспосабливаться к новым реалиям»

23 февраля 2021, 18:35

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин отреагировал на слова экс-хавбека московской команды Алексея Миранчука о том, что тренировки в Италии гораздо интенсивнее, чем в России.

Надо быстрее приспосабливаться к новым реалиям — вот и всё. Это не значит, что уровень наших тренировок и футбола ниже, чем в Европе. Просто футболист должен быть готов бороться со всеми сложностями, которые ему встречаются. Как только Алексей окончательно приспособится, он будет чаще играть в основе.

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Все комментарии
bacek15
bacek15
23 февраля в 23:10
А какие там новые реалии? Такой же мяч, ворота, поле.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
23 февраля в 20:53
Он делает это, но медленно
112910415
112910415
23 февраля в 19:38
дело-то не безнадёжное
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ SHMEL (раскрыть)
23 февраля в 19:32
Головину в этом деле повезло. Владелец клуба россиянин. Это много значит для "загадочной русской души".
mihaluch
mihaluch
23 февраля в 19:27
Зимой у нас отдыхают не так-то просто приспособиться.
cska1948
cska1948
23 февраля в 19:22
"..Это не значит, что уровень наших тренировок и футбола ниже, чем в Европе..."
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Так и напрашивается: - Просто гранаты у нас не той системы...
drug01
drug01
23 февраля в 19:20
Это будет сделать не так просто
SHMEL
SHMEL
23 февраля в 19:13
По моему кроме Головина из наших , нашего чемпионата, никто не может пока адаптироваться.
ДАША Д
ДАША Д
23 февраля в 19:08
А пока Миранчук примазывается к успехам Аталанты.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
23 февраля в 19:07
А кому щас легко?
VAN ARM
VAN ARM
23 февраля в 18:59
этому учат с мальчиков)))теперь поздно))))
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
23 февраля в 18:54
Дожили. Наш мэтр должен объясняться и оправдываваться за игрока сборной. Все и так все видят, почему он не играет на постоянной основе.
Ironigor
Ironigor
23 февраля в 18:51
Было бы желание ,дух нужен бойцовский и всё должно получиться !!! Чего искренне желаю Алёшке !!!
beefs
beefs
23 февраля в 18:42
звездун не может приспособиться к работе, отдых парень закончился, а ты все еще в отпуске...
STVA 1
STVA 1
23 февраля в 18:40
Не получается пока
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
23 февраля в 18:36
Уже давно надо было приспособиться
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