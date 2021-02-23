Сёмин: «Алексею Миранчуку надо быстрее приспосабливаться к новым реалиям»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин отреагировал на слова экс-хавбека московской команды Алексея Миранчука о том, что тренировки в Италии гораздо интенсивнее, чем в России.
Надо быстрее приспосабливаться к новым реалиям — вот и всё. Это не значит, что уровень наших тренировок и футбола ниже, чем в Европе. Просто футболист должен быть готов бороться со всеми сложностями, которые ему встречаются. Как только Алексей окончательно приспособится, он будет чаще играть в основе.
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Так и напрашивается: - Просто гранаты у нас не той системы...
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Так и напрашивается: - Просто гранаты у нас не той системы...