Сёмин: «Алексею Миранчуку надо быстрее приспосабливаться к новым реалиям»

Бывший тренер «Локомотива» отреагировал на слова экс-хавбека московской команды о том, что тренировки в Италии гораздо интенсивнее, чем в России.

Надо быстрее приспосабливаться к новым реалиям — вот и всё. Это не значит, что уровень наших тренировок и футбола ниже, чем в Европе. Просто футболист должен быть готов бороться со всеми сложностями, которые ему встречаются. Как только Алексей окончательно приспособится, он будет чаще играть в основе.