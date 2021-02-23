Д. Билялетдинов — о матче «Локо» — ЦСКА: «Это будет осторожный футбол»

Бывший игрок «Локомотива» порассуждает о предстоящем матче московской команды против ЦСКА .

Думаю, что там не будет каких-то максимальных скоростей. Мне кажется, это будет осторожный футбол и, возможно, до первого гола. Ничья, думаю, никого не устроит. Но опять же, считаю, что осторожно будут играть. Счет? Думаю, что 2:1 «Локо» выиграет. У меня как раз в субботу, 27-го, день рождения, и победа «Локомотива» будет сладким подарком — праздничным тортом.