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Д. Билялетдинов — о матче «Локо» — ЦСКА: «Это будет осторожный футбол»

23 февраля 2021, 21:11
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Бывший игрок «Локомотива» Динияр Билялетдинов порассуждает о предстоящем матче московской команды против ЦСКА.

Думаю, что там не будет каких-то максимальных скоростей. Мне кажется, это будет осторожный футбол и, возможно, до первого гола. Ничья, думаю, никого не устроит. Но опять же, считаю, что осторожно будут играть. Счет? Думаю, что 2:1 «Локо» выиграет. У меня как раз в субботу, 27-го, день рождения, и победа «Локомотива» будет сладким подарком — праздничным тортом.

Недавно «Локомотив» обыграл «Тамбов» в матче Кубка России.

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Все комментарии
isamsn
isamsn
24 февраля в 09:43
Все будет хорошо. ЦСКА выиграет!
112910415
112910415
24 февраля в 09:26
осторожным будет только Локо
CSKA2012
CSKA2012
24 февраля в 07:05
Тут либо Локо овоську нам закатит , либо ЦСКА. Игра будет осторожной до 1 гола..
oFANATo
oFANATo
24 февраля в 00:36
Надо ЦСКА огорчить Билялетдинова......
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Caniggia (раскрыть)
23 февраля в 22:48
Напомню тебе, что и Зенит и Спартак на предсезонке выглядели. предпочтительно!" А оно вон как обернулось то! Так что возможны варианты.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
23 февраля в 22:46
    Caniggia
    Caniggia
    23 февраля в 22:45
    Надеюсь, особо осторожной (трусливой) игра с обеих сторон не будет. Очки терять обе команды не хотят. Всё очень непредсказуемо. И всё же поставил бы 51 х 49 на Локо. Они выглядели немного поувереннее в предсезонке. Хотя сейчас и ЦСКА с обновлённым тренерским штабом может совсем по другому заиграть, более зрело и правильно, где вся игра подчинена мыслям и идеям только одного главного тренера. Очень не хотелось бы унылых и "осторожных" 0-0.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    23 февраля в 22:38
    Гадать нет смысла, надо дождаться матча.
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    23 февраля в 22:16
    СКА (Хабаровск), при все уважение, это не тот соперник, чтобы оценить возможности состояния команды, Гончаренко, как и Локо победивший Краснодар в товарнике. Поэтому трудно отдать кому-то победу. Тем интересней будет матч. Посмотрим.
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    23 февраля в 22:03
    Будет весенний футбол
    Futurista
    Futurista
    23 февраля в 22:02
    Шансы 50 на 50...
    sv_1969
    sv_1969
    23 февраля в 21:54
    Ну Динияр то бывалый))))
    kts99
    kts99
    23 февраля в 21:44
    Фантазер - ты меня называла...
    Ironigor
    Ironigor
    23 февраля в 21:42
    Локо прибавил во время перерыва , посмотрим на что он будет готов против Армии , ЦСКА КОНЕЧНО ЖЕЛАЮ ТОЛЬКО ПОБЕДЫ !!! КСТАТИ ВСЕХ С ПРАЗДНИКОМ ДРУЗЬЯ И КОНЕЧНО ЗДОРОВЬЯ !!!
    ermak6848
    ermak6848
    23 февраля в 21:37
    никто уступать не хочет
    VAN ARM
    VAN ARM
    23 февраля в 21:37
    надеюсь тебя огорчат по полной))))
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ cska59 (раскрыть)
    23 февраля в 21:37
    А с учетом "сложности" и крутизны предыдущего соперника ЛОКО можно сделать о наличии в составе ЛОКО "звезды" европейского масштаба.
    ДСА
    ДСА
    23 февраля в 21:29
    0-0 и скучное зрелище.
    Союзник противников
    Союзник противников
    23 февраля в 21:26
    Агроном отрондонит вас и испортит тебе день рождения.Готовь валерьянку.
    cska59
    cska59 ответ ШМЕЛЬ-258 (раскрыть)
    23 февраля в 21:25
    Камано там у них раздухарился.
    drug01
    drug01
    23 февраля в 21:24
    Ждём с нетерпением игру
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    23 февраля в 21:21
    Что удивительно. 95 % "экспертов" и знатоков на этом сайте не видят разницы между прогнозом и пожеланием и всегда свои пожелания представляют как прогнозы. Причем по таким "прогнозам" можно безошибочно узнать какому клубу он симпатизирует. Лично я свои пожелания не скрываю , но прогнозы никогда не даю. В основном потому, что футбол - это игра, в ней полно случайностей и он(футбол) непредсказуем. Поэтому я никогда не участвую ни в каких конкурсах прогнозов в том числе и по линии букмекерских контор. Хотя, надеюсь, в футболе разбираюсь.
    ШМЕЛЬ-258
    ШМЕЛЬ-258
    23 февраля в 21:16
    Беляш размечтался. Кем он там выигрывать собрался?
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    23 февраля в 21:11
    Наверно так и будет...
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