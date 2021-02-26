Леонардо: «Хочется побыстрее продлить контракты с Мбаппе и Неймаром»

Спортивный директор ПСЖ Леонардо в интервью France Bleu заявил, что клуб продолжает вести переговоры по новым контрактам с форвардами команды и Неймаром.

Мы уже проделали хорошую работу над этим вопросом, думаю, что мы на верном пути. Я бы хотел продлить с ними соглашения как можно быстрее. Общаемся с обоими футболистами на эту тему.