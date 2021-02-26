Леонардо: «Хочется побыстрее продлить контракты с Мбаппе и Неймаром»

Спортивный директор ПСЖ Леонардо в интервью France Bleu заявил, что клуб продолжает вести переговоры по новым контрактам с форвардами команды Килианом Мбаппе и Неймаром.
Мы уже проделали хорошую работу над этим вопросом, думаю, что мы на верном пути. Я бы хотел продлить с ними соглашения как можно быстрее. Общаемся с обоими футболистами на эту тему.
Ранее Леонардо рассказал, смогут ли парижане осуществить полноценный трансфер нападающего Моизе Кина.
...Мы уже проделали хорошую работу над этим вопросом, думаю, что мы на верном пути...
То, что руководство ПСЖ на верном пути, предлагая новый контракт Мбаппе, это не вызывает сомнения, но будет ли Килиан Мбаппе на верном пути, если продлит своё пребывания в ПСЖ после июня 2022 года, когда у него закончится контракт с ПСЖ.
Вопрос-риторический, если он хочет достигнуть максимума.
...Мы уже проделали хорошую работу над этим вопросом, думаю, что мы на верном пути...
То, что руководство ПСЖ на верном пути, предлагая новый контракт Мбаппе, это не вызывает сомнения, но будет ли Килиан Мбаппе на верном пути, если продлит своё пребывания в ПСЖ после июня 2022 года, когда у него закончится контракт с ПСЖ.
Вопрос-риторический, если он хочет достигнуть максимума.