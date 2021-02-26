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Леонардо: «Хочется побыстрее продлить контракты с Мбаппе и Неймаром»

26 февраля 2021, 11:00

Спортивный директор ПСЖ Леонардо в интервью France Bleu заявил, что клуб продолжает вести переговоры по новым контрактам с форвардами команды Килианом Мбаппе и Неймаром.

Мы уже проделали хорошую работу над этим вопросом, думаю, что мы на верном пути. Я бы хотел продлить с ними соглашения как можно быстрее. Общаемся с обоими футболистами на эту тему.

Ранее Леонардо рассказал, смогут ли парижане осуществить полноценный трансфер нападающего Моизе Кина.

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Все комментарии
Сантус
Сантус
26 февраля в 20:14
Те кто хотят уже дали бы добро.Добра нет-рассматривают варианты.Хотелки Леонардо пристроившего пятую точку в теплом месте ничего не значат.)
Nazi
Nazi
26 февраля в 16:49
Единственнре, что нужно Мбаппе это прогрессировать изо дня в день.
А играть надо там, где ценят и хорошо платят.
И если он уйдет, то допустит ошибку, потому что в Париже его обожают, это его родной город и он может стать легендой клуба и помочь ему стать в ряд с сильнейшими клубами мира. Разве это малого стоит? Вот где реально можно творить историю. А не брать 15 ЛЧ с Реалом :)
Дай бог он хорошенько задумается, прежде чем покидать клуб, который не испугался вложить в него бешенные 180 лимонов, когда ему и 20 не было и ЧМ он не был.
Альфамен
Альфамен ответ Alex12357 (раскрыть)
26 февраля в 15:21
Мбапе по сути один вынес Барсу в первом матче ЛЧ пока ваш хвалёный Неймар в "тысячный" раз валялся на больничном во время ответственных матчей.
Dima salev
Dima salev
26 февраля в 13:53
Ещё не факт что Мебаппе сыграет в других команд, Мы видим как играл Азар в Челси и как играет сейчас в Реале.
Королевский Реал
Королевский Реал ответ Alex12357 (раскрыть)
26 февраля в 12:08
    Alex12357
    Alex12357
    26 февраля в 11:55, ред.
    В принципе вместо Камерунского Эму есть куда более интересные игроки,например Эрлинг Холанн ,он и в атаке участвует ,и голы забивает и когда нужно пас отдаст ,не чета МБаппе ,так что по скорее нужно ПСЖ спихнуть Камерунское Эму и строить нормальную команду ,а также избавится от балласта ,который оставил физрук Тухель!
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
    26 февраля в 11:54
    Месси ещё подпишите
    Rattlehead
    Rattlehead ответ ШМЕЛЬ-258 (раскрыть)
    26 февраля в 11:51
    Тут дело не столько в гарантиях сохранения Мбаппе в команде, сколько в желании заработать максимум в случае его ухода.
    Futurista
    Futurista
    26 февраля в 11:36
    ШМЕЛЬ-258
    ШМЕЛЬ-258
    26 февраля в 11:33
    А мне вот кажется Мбаппе не так-то просто будет уговорить остаться.
    Q-J-G
    Q-J-G
    26 февраля в 11:16
    Если Килиан Мбаппе хочет прогрессировать, добиться максимума в своей футбольной карьере, то надо уходить играть в другую ТОП-ЛИГУ, в другую топ-команду, несмотря на свой возраст(22 года) он уже "перерос" Лигу 1, и команду ПСЖ, которая играет в Лиге без особой конкуренции, "особо не напрягаясь". Понятно, что руководство ПСЖ не хочет отпускать такого игрока как Мбаппе, тем более молодого и перспективного, но надо ли это Мбаппе, если он хочет достичь максимально-возможного в своей футбольной карьере...

    ...Мы уже проделали хорошую работу над этим вопросом, думаю, что мы на верном пути...

    То, что руководство ПСЖ на верном пути, предлагая новый контракт Мбаппе, это не вызывает сомнения, но будет ли Килиан Мбаппе на верном пути, если продлит своё пребывания в ПСЖ после июня 2022 года, когда у него закончится контракт с ПСЖ.
    Вопрос-риторический, если он хочет достигнуть максимума.
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    26 февраля в 11:11
    Думаю они будут не против
    КЭТиК
    КЭТиК
    26 февраля в 11:11
    Тут быстро не получится, на кону большие деньги.
    drug01
    drug01
    26 февраля в 11:02
    Желание хорошее удачи
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    26 февраля в 11:01
    Пока не перехватили...
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