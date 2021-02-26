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Луческу: «Команда растёт от матча к матчу»

26 февраля 2021, 08:45
БрюггеЛоготип футбольный клуб Брюгге0 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Киев)ДинамоМатч завершен

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал выход своей команды в 1/8 финала Лиги Европы.

В перерыве говорил ребятам, что мы хорошо обороняемся, но при отборе мяча у нас не получался выход в атаку. Спешили, суетились и делали ненужные передачи и касания. Хотели слишком быстро вывести партнера на ударную позицию. Во втором тайме мы исправились, начали больше контролировать мяч и угрожать воротам. Если бы летом кто-то говорил, что мы будем на этой стадии, никто бы не поверил. Команда растет от матча к матчу, молодые ребята растут. Из-за давления футболисты совершают ошибки, но понемногу они прибавляют.

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Все комментарии
Мистер Галактикус
Мистер Галактикус
26 февраля в 16:04, ред.
В принципе, уже можно считать сезон для Динамо очень удачным. С таким то составом, и такой то игрой. Посмотрим что будет с испанцами, но я слабо верю что Киев пройдёт команду Эмери.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
26 февраля в 15:17
Особенно это заметно на фоне российских клубов.
dzvinka
dzvinka
26 февраля в 12:29
браво Луческу, реально с пацанами добивается многого.
одному ЦЗ 18 лет, второму 20.
St David
St David
26 февраля в 11:19
Теперь дальше!
ЮЗИК
ЮЗИК
26 февраля в 09:25
Молодая команда, легионеров минимум, играют лучше наших звёзд
ДСА
ДСА
26 февраля в 09:13
Просто повезло, так бывает.
beefs
beefs
26 февраля в 09:07
Луческу жжёт, а в Зените не получилось...
Конкурс бот
Конкурс бот
26 февраля в 09:00
ПлеймейкерЪ, ФорвардЪ больше всех вчера набрали очков в Соккер-Мании - 100. Поздравляем! Лига Европы 2020/2021
Q-J-G
Q-J-G
26 февраля в 08:55
Если судить по результату, Луческу-прав!
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