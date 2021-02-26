Луческу: «Команда растёт от матча к матчу»

Главный тренер «Динамо» прокомментировал выход своей команды в 1/8 финала Лиги Европы.

В перерыве говорил ребятам, что мы хорошо обороняемся, но при отборе мяча у нас не получался выход в атаку. Спешили, суетились и делали ненужные передачи и касания. Хотели слишком быстро вывести партнера на ударную позицию. Во втором тайме мы исправились, начали больше контролировать мяч и угрожать воротам. Если бы летом кто-то говорил, что мы будем на этой стадии, никто бы не поверил. Команда растет от матча к матчу, молодые ребята растут. Из-за давления футболисты совершают ошибки, но понемногу они прибавляют.