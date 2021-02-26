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Трпишовски: «Победа над „Лестером“ — спортивное чудо, как их триумф в АПЛ»

26 февраля 2021, 07:54
Лестер СитиЛоготип футбольный клуб Лестер Сити0 : 2Логотип футбольный клуб Славия (Прага)СлавияМатч завершен

Главный тренер «Славии» Йиндрих Трпишовски прокомментировал выездную победу над «Лестером» (2:0) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы и выход своей команды в следующую стадию турнира.

Хочу поблагодарить команду и всех ребят за то, как они подошли к делу и что показали здесь. Мы видели, каких сильных соперников обыгрывал «Лестер» в этом сезоне, и теперь нам удалось обыграть их. Я ужасно счастлив.

Что ещё я мог пожелать на день рождения, кроме как победу над английским клубом на английской земле? Как и в первом матче, мы считали, что во втором тайме мы будем быстрее и энергичнее, и оказались правы.

Хочу отдать дань уважения Брендану Роджерсу (Прим. — главный тренер «Лестера»), который поздравил нас с победой и пожелал удачи в оставшейся части сезона. Мы редко видим подобные жесты после победы в такой игре.

Мы хорошо отработали в защите, устранив угрозу со стороны «Лестера», а затем во втором тайме продемонстрировали свой класс. Наш выход в следующий раунд — это спортивное чудо, такое же, как та победа «Лестера» в Премьер-Лиге.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
26 февраля в 08:11
Просто Лестер все силы бросает на АПЛ.
R0100V
R0100V
26 февраля в 08:02
Согласен, прыгнули выше головы. Такое бывает
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