Пиоли: «Очевидно, что „Милан“ находится не в лучшей форме»

Главный тренер «Милана» дал комментарий после ответного матча 1/16 финала Лиги Европы с «Црвеной Звездой» (1:1) и выхода своей команды в следующий раунд турнира по сумме двух встреч.

Очевидно, что мы находимся не в своей лучшей форме. Множество побед придало нам сил и уверенности, но сейчас этих элементов нам немного не хватает.

Жаль, что мы не контролировали ситуацию лучше, нам не хватало точности в передачах и принятия правильных решений, но важно было пройти команду, которая доставила нам проблемы в обеих встречах.

В первом матче мы перестали искать третий гол и почивали на лаврах. В этот раз мы не стали этого делать, у Ребича и Ибрагимовича были шансы забить ещё. На этом уровне решают детали и даже малейшие из них могут иметь огромное значение.