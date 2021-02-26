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Пиоли: «Очевидно, что „Милан“ находится не в лучшей форме»

26 февраля 2021, 07:14
МиланЛоготип футбольный клуб Милан1 : 1Логотип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)Црвена ЗвездаМатч завершен

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли дал комментарий после ответного матча 1/16 финала Лиги Европы с «Црвеной Звездой» (1:1) и выхода своей команды в следующий раунд турнира по сумме двух встреч.

Очевидно, что мы находимся не в своей лучшей форме. Множество побед придало нам сил и уверенности, но сейчас этих элементов нам немного не хватает.

Жаль, что мы не контролировали ситуацию лучше, нам не хватало точности в передачах и принятия правильных решений, но важно было пройти команду, которая доставила нам проблемы в обеих встречах.

В первом матче мы перестали искать третий гол и почивали на лаврах. В этот раз мы не стали этого делать, у Ребича и Ибрагимовича были шансы забить ещё. На этом уровне решают детали и даже малейшие из них могут иметь огромное значение.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
26 февраля в 08:10
Главное прошли дальше и неважно как.
Остапчук 67
Остапчук 67
26 февраля в 07:23
От ЦЗ отскочили случайно
STVA 1
STVA 1
26 февраля в 07:18
Очевидно что Пиоли подвис
shlomo
shlomo
26 февраля в 07:15
Да уж...похоже следующий раунд будет последним....игры "победителя" нет....
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