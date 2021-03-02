Рыжиков: «Думаю, никто не понесет наказания за ситуацию в „Тамбове“»

Вратарь «Тамбова» считает, что за ситуацию с долгами клуба никто не будет отвечать.

Думаю, никто не понесет наказания. Они уже все сделали, что было нужно РФС . Команда играет, выходит на каждый тур, старается. Целостность соревнования сохранена. В РФС молодцы. Но никто не ищет причину, почему до этого дошло. У губернатора тоже все хорошо — ни копейки не вложил в 2021 году, а команда играет, называется «Тамбов». У Павла Борисовича тоже все хорошо — команда под его руководством, он набрал игроков, вытащил ее. Все хорошо! А о людях, которые работают здесь на зарплату намного ниже, чем у футболистов, о долгах, которые висят, никто не думает. Такой российский футбол. Надеюсь, он будет идти по лучшей схеме, найдут пути ужесточения лицензирования. Люди, наверное, умные сидят, что-нибудь придумают.