ГлавнаяНовости

Рыжиков: «Думаю, никто не понесет наказания за ситуацию в „Тамбове“»

02 марта 2021, 14:18

Вратарь «Тамбова» Сергей Рыжиков считает, что за ситуацию с долгами клуба никто не будет отвечать.

Думаю, никто не понесет наказания. Они уже все сделали, что было нужно РФС. Команда играет, выходит на каждый тур, старается. Целостность соревнования сохранена. В РФС молодцы. Но никто не ищет причину, почему до этого дошло. У губернатора тоже все хорошо — ни копейки не вложил в 2021 году, а команда играет, называется «Тамбов». У Павла Борисовича тоже все хорошо — команда под его руководством, он набрал игроков, вытащил ее. Все хорошо! А о людях, которые работают здесь на зарплату намного ниже, чем у футболистов, о долгах, которые висят, никто не думает. Такой российский футбол. Надеюсь, он будет идти по лучшей схеме, найдут пути ужесточения лицензирования. Люди, наверное, умные сидят, что-нибудь придумают.

Ранее Сергей Рыжиков рассказал о задолженностях по зарплате в клубе.

Все новости
«Мне кажется, „Сочи“ смотрелся острее». Федотов — о матче с «Ростовом»
Сегодня, 22:04 Комментарии5
Карпин: «Результатом матча с „Сочи“ не могу быть удовлетворён»
Сегодня, 21:54 Комментарии5
Слуцкий: «Сейчас о „Зените“ мы думаем во вторую очередь»
Сегодня, 20:51 Комментарии10
«Гол, ассист, победа и… счастье!» Рондон — после победы над «Ахматом»
Сегодня, 19:52 ФотоКомментарии12
Черевченко: «Встреча была боевой, очки нужны как „Ротору“, так и „Химкам“»
Сегодня, 18:52 Комментарии1
Марадишвили: «ЦСКА не хватает Дзагоева, но скоро он к нам подключится»
Сегодня, 18:20 Комментарии16
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников ответ За адекватность (раскрыть)
02 марта в 16:46, ред.
Наши "пострадавшие Серёги" сами как миледи Винтер-всю жизнь ходят с вытатуированной лилией на плече.
Союзник противников
Союзник противников
02 марта в 16:45
Серёга,надо было тебе не кормиться с "Частно-государственного" футбола(где доходы -"мои",а убытки-бюджетов всех уровней),а криком кричать и требовать создания частных клубов.Но ведь вас всех доселе это устраивало,"борцы с беззаконием"!!!
berda2003
berda2003
02 марта в 15:42
бедная нищета...
За адекватность
За адекватность
02 марта в 15:41, ред.
"У губернатора тоже все хорошо — ни копейки не вложил в 2021 году, а команда играет, называется «Тамбов»." А что должен был? Это он до выборов обещал, а после выборов забыл. С кем не бывает. Да и смысл что-то давать, если на прошлый сезон со слов начальника управления по физической культуре и спорту Тамбовской области Михаила Белоусова клубу выделили необходимую сумму, причем бюджет сам клуб разработал, а в итоге закончили с кучей долгов. Тут уж как говорил Арамис миледи перед казнью: " Как лицо духовное, я отпускаю Вам все Ваши грехи. Умрите с миром." Ну а то, что никто не ответит, так ничего удивительного. Когда было по другому? Как говорится "не Вы первые, не Вы последние" к сожалению. Как всегда личное мнение.
ДСА
ДСА
02 марта в 14:59
Доиграют чемпионат и на этом крест.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
02 марта в 14:37
Надоели уже новости про Тамбов, этот мегапроект.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
02 марта в 14:31
О «Тамбове» пора забыть
Федор Паршунин
Федор Паршунин
02 марта в 14:28
По крайней мере, те кто занимался лицензированием должны понести наказание, но не понесут. Это Россия!
shlomo
shlomo
02 марта в 14:24
Ну неужели Сергей такой наивный?....:)))
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100