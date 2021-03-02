Лебедев: «Олег Романцев внес большой вклад в развитие футбола»

Заместитель председателя Госдумы РФ Игорь Лебедев прокомментировал новость о госпитализации бывшего тренера «Спартака» .

Хочу пожелать здоровья Олегу Ивановичу. В это непростое время, когда практически каждый второй гражданин побывал в больнице из-за пандемии, скорейшего ему выздоровления. Надеюсь, у него не настолько серьезное заболевание и он быстро вернется к нормальной жизни, снова будет следить за футболом. Олег Романцев внес большой вклад в развитие советского и российского футбола. Такие люди должны помогать ему развиваться и дальше.