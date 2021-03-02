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Лебедев: «Олег Романцев внес большой вклад в развитие футбола»

02 марта 2021, 12:08

Заместитель председателя Госдумы РФ Игорь Лебедев прокомментировал новость о госпитализации бывшего тренера «Спартака» Олега Романцева.

Хочу пожелать здоровья Олегу Ивановичу. В это непростое время, когда практически каждый второй гражданин побывал в больнице из-за пандемии, скорейшего ему выздоровления. Надеюсь, у него не настолько серьезное заболевание и он быстро вернется к нормальной жизни, снова будет следить за футболом. Олег Романцев внес большой вклад в развитие советского и российского футбола. Такие люди должны помогать ему развиваться и дальше.

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Союзник противников
Союзник противников
02 марта в 13:35
Дэ Билл Жирик -младший перепутал ситуацию и практически прочитал подготовленный некролог! Да жив он,и будет жить!!!
STVA 1
STVA 1
02 марта в 12:51
Мы и без Игорька все знаем что внес Иваныч!
Октябрь 1917
Октябрь 1917
02 марта в 12:21
НЕ перевариваю этого Лебедева
Октябрь 1917
Октябрь 1917
02 марта в 12:13
Такие заголовки не пишут живым
Василий 50
Василий 50
02 марта в 12:11
Он выздороветь обязан
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