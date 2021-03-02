Матыцин: «Лимит на легионеров — одно из проблемных направлений»

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что лимит на легионеров, действующий в российском футболе, является одним из проблемных направлений.
В ближайшее время предметный разговор (о причинах неудач в еврокубках — прим.) состоится. Не буду ничего говорить о лимите на легионеров, это, скажем так, одно из проблемных направлений, поэтому надо рассматривать в комплексе.
Если нет системы попадания молодых игроков в РПЛ...
Академии сотнями выпускают невидимок...
А в РПЛ всё равно привозят 18-21-летних Дриуссей-Бийолов-Тилей-Сигурдссонов-Кралов-Шимански-Бистровичей......
Раньше в каждой команде были свои Лоськовы...Аршавины...Березуцкие...Титовы...
А сейчас все сидят ждут когда Малком из лазарета соизволит выйти...когда Влашич форму наберёт......или Промес соизволит одолжение сделать своим возвращением...ибо "своих" то нету..)))
Если нет системы попадания молодых игроков в РПЛ...
Академии сотнями выпускают невидимок...
А в РПЛ всё равно привозят 18-21-летних Дриуссей-Бийолов-Тилей-Сигурдссонов-Кралов-Шимански-Бистровичей......
Раньше в каждой команде были свои Лоськовы...Аршавины...Березуцкие...Титовы...
А сейчас все сидят ждут когда Малком из лазарета соизволит выйти...когда Влашич форму наберёт......или Промес соизволит одолжение сделать своим возвращением...ибо "своих" то нету..)))
Что там думать то....
Не было лимита - взяли 2 еврокубка (Зенит и ЦСКА)...и бронзу ЧЕ-2008....
Есть лимит - постоянные 4-е места в еврокубках (20 игр-0 побед) ...сборная ежегодно "летит" в Лиге Наций...и продолжает радовать соперников (последние 6 игр сборной - 0 побед).
Не пора ли подводить итоги бессмысленности 10-тилетнего лимита ???
P.S.Про домашний ЧМ не будем...ибо лёгкая улыбка фортуны потому и удалась что ЧМ был домашним...(да и по факту то мы на ЧМ одержали лишь 2-е победы...над Египтом и Саудовской Аравией)...вот и весь "успех")
Что там думать то....
Не было лимита - взяли 2 еврокубка (Зенит и ЦСКА)...и бронзу ЧЕ-2008....
Есть лимит - постоянные 4-е места в еврокубках (20 игр-0 побед) ...сборная ежегодно "летит" в Лиге Наций...и продолжает радовать соперников (последние 6 игр сборной - 0 побед).
Не пора ли подводить итоги бессмысленности 10-тилетнего лимита ???
P.S.Про домашний ЧМ не будем...ибо лёгкая улыбка фортуны потому и удалась что ЧМ был домашним...(да и по факту то мы на ЧМ одержали лишь 2-е победы...над Египтом и Саудовской Аравией)...вот и весь "успех")