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Матыцин: «Лимит на легионеров — одно из проблемных направлений»

02 марта 2021, 12:37

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что лимит на легионеров, действующий в российском футболе, является одним из проблемных направлений.

В ближайшее время предметный разговор (о причинах неудач в еврокубках — прим.) состоится. Не буду ничего говорить о лимите на легионеров, это, скажем так, одно из проблемных направлений, поэтому надо рассматривать в комплексе.

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Все комментарии
За адекватность
За адекватность ответ shlomo (раскрыть)
02 марта в 15:11
Приветствую уважаемый! Я Вас умоляю! Кто там что будет решать. Очередное ППР. Посидели, позвиздели, разошлись. Ах да, еще график могут изобрести, согласно которому к какому-то году наши клубы должны будут вернуть шестое место в ТК УЕФА.
Союзник противников
Союзник противников
02 марта в 13:38
А Митрофан МедвеДюков говорят,что не в этом суть наших "успехов",а в их правильном руководстве.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Василий 50 (раскрыть)
02 марта в 13:30, ред.
А смысл ???
Если нет системы попадания молодых игроков в РПЛ...
Академии сотнями выпускают невидимок...
А в РПЛ всё равно привозят 18-21-летних Дриуссей-Бийолов-Тилей-Сигурдссонов-Кралов-Шимански-Бистровичей......

Раньше в каждой команде были свои Лоськовы...Аршавины...Березуцкие...Титовы...

А сейчас все сидят ждут когда Малком из лазарета соизволит выйти...когда Влашич форму наберёт......или Промес соизволит одолжение сделать своим возвращением...ибо "своих" то нету..)))
Василий 50
Василий 50
02 марта в 13:17
А может быть лучше о детском футболе поговорить
Jeck Denielse
Jeck Denielse
02 марта в 13:14, ред.
Да нет никаких "проблемных направлений"...

Что там думать то....

Не было лимита - взяли 2 еврокубка (Зенит и ЦСКА)...и бронзу ЧЕ-2008....

Есть лимит - постоянные 4-е места в еврокубках (20 игр-0 побед) ...сборная ежегодно "летит" в Лиге Наций...и продолжает радовать соперников (последние 6 игр сборной - 0 побед).

Не пора ли подводить итоги бессмысленности 10-тилетнего лимита ???

P.S.Про домашний ЧМ не будем...ибо лёгкая улыбка фортуны потому и удалась что ЧМ был домашним...(да и по факту то мы на ЧМ одержали лишь 2-е победы...над Египтом и Саудовской Аравией)...вот и весь "успех")
ДАША Д
ДАША Д
02 марта в 12:56
Тут какой лимит не установи всё равно будут споры.
mihaluch
mihaluch
02 марта в 12:54
Не платить большие деньги и ни кто не поедет.
shlomo
shlomo
02 марта в 12:39
Ну давно пора как то решать этот вопрос...
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