Матыцин: «Лимит на легионеров — одно из проблемных направлений»

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что лимит на легионеров, действующий в российском футболе, является одним из проблемных направлений.

В ближайшее время предметный разговор (о причинах неудач в еврокубках — прим.) состоится. Не буду ничего говорить о лимите на легионеров, это, скажем так, одно из проблемных направлений, поэтому надо рассматривать в комплексе.