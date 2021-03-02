Рыжиков: «В „Тамбове“ мы пять месяцев без зарплаты»

Вратарь «Тамбова» Сергей Рыжиков рассказал о задолженностях по зарплате в клубе.
Когда получал в последний раз зарплату? В декабре или январе получили от приставов 22 тысячи рублей.
Это я получил последний раз зарплату за сентябрь. Считайте, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль — пять месяцев без зарплаты.
И это не только у меня такая ситуация. Административный штаб, медицинский штаб, работники клуба и пять футболистов, которые у нас остались. Ребята, которые уже ушли из клуба, наверное, какие-то выплаты получили, чтобы забрали свои заявления (из палаты по разрешению споров РФС). А тем, кто остался, пока ни копейки не выплатили. Нам пообещали до четверга какие-то деньги выплатить. Посмотрим, как сдержит свое слово руководство клуба.
А со слов Рыжикова его зарплата за сентябрь составляет 22 тысячи рублей....
То получается в "Тамбове" : на сегодня 1323 футболиста...
А со слов Рыжикова его зарплата за сентябрь составляет 22 тысячи рублей....
То получается в "Тамбове" : на сегодня 1323 футболиста...