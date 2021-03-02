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Рыжиков: «В „Тамбове“ мы пять месяцев без зарплаты»

02 марта 2021, 13:34

Вратарь «Тамбова» Сергей Рыжиков рассказал о задолженностях по зарплате в клубе.

Когда получал в последний раз зарплату? В декабре или январе получили от приставов 22 тысячи рублей.

Это я получил последний раз зарплату за сентябрь. Считайте, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль — пять месяцев без зарплаты.

И это не только у меня такая ситуация. Административный штаб, медицинский штаб, работники клуба и пять футболистов, которые у нас остались. Ребята, которые уже ушли из клуба, наверное, какие-то выплаты получили, чтобы забрали свои заявления (из палаты по разрешению споров РФС). А тем, кто остался, пока ни копейки не выплатили. Нам пообещали до четверга какие-то деньги выплатить. Посмотрим, как сдержит свое слово руководство клуба.

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PATRIOT1965
PATRIOT1965
02 марта в 15:36
Сам и виноват,заложник своих патриотических заявлений.Не скули теперь.
Союзник противников
Союзник противников ответ Jeck Denielse (раскрыть)
02 марта в 14:30
Не передёргивай:В сентябре он получил столько,что едва увёз в джипе,а потом от приставов ещё 44 тысячи.В среднем за полгода получится в месяц тысяч по 400-500...Чижало!
Союзник противников
Союзник противников
02 марта в 14:28
Так как мы живём(и считаем,что достойно),вы можете жить без зарплаты оставшуюся жизнь.А по сути -учитесь при заключении контрактов оценивать их содержание(а не слушать агентов),а потом отстаивать свои права.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
02 марта в 14:00
Если по словам прессы задолженность перед игроками порядка 150 млн рублей....
А со слов Рыжикова его зарплата за сентябрь составляет 22 тысячи рублей....
То получается в "Тамбове" : на сегодня 1323 футболиста...
Leha-ha50
Leha-ha50
02 марта в 13:56
Не позавидуешь тамбовчанам.
mihaluch
mihaluch
02 марта в 13:55
В Тамбове уже давно коммунизм.
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