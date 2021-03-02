Рыжиков: «В „Тамбове“ мы пять месяцев без зарплаты»

Вратарь «Тамбова» рассказал о задолженностях по зарплате в клубе.

Когда получал в последний раз зарплату? В декабре или январе получили от приставов 22 тысячи рублей.

Это я получил последний раз зарплату за сентябрь. Считайте, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль — пять месяцев без зарплаты.