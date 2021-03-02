Газзаев: «Слава богу, состояние стабилизируется у Романцева»

Заслуженный тренер России прокомментировал новость о госпитализации бывшего тренера «Спартака» .

Вчера Олег Иванович почувствовал себя плохо. Вызвали скорую помощь, сразу положили в реанимацию с диагнозом обширный инфаркт и прооперировали. С утра мы с ним разговаривали — самочувствие уже улучшилось.

Хочу поблагодарить врачей, которые быстро отреагировали! Слава богу, состояние стабилизируется у Олега Ивановича! Настроение у него хорошее. Надеюсь, в скором времени его выпишут.