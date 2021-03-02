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Газзаев: «Слава богу, состояние стабилизируется у Романцева»

02 марта 2021, 13:22

Заслуженный тренер России Валерий Газзаев прокомментировал новость о госпитализации бывшего тренера «Спартака» Олега Романцева.

Вчера Олег Иванович почувствовал себя плохо. Вызвали скорую помощь, сразу положили в реанимацию с диагнозом обширный инфаркт и прооперировали. С утра мы с ним разговаривали — самочувствие уже улучшилось.

Хочу поблагодарить врачей, которые быстро отреагировали! Слава богу, состояние стабилизируется у Олега Ивановича! Настроение у него хорошее. Надеюсь, в скором времени его выпишут.

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1bear
1bear
02 марта в 13:30
желаю здоровья,хотя столько водки выпито,что хватит на несколько жизней...
Cat01
Cat01
02 марта в 13:30
Всё будет хорошо
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