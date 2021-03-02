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Мостовой: «Слава богу, что всё сейчас нормально с Романцевым»

02 марта 2021, 13:58

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал новость, что экс-тренер московского клуба Олег Романцев был госпитализирован с инфарктом.

Ничего себе! Слава богу, что всё сейчас нормально с Олегом Ивановичем. Огромная армия фанатов «Спартака» и любителей футбола, не говоря уже о нас, близких людях, которые были с ним большую часть его карьеры, будут поддерживать его и находиться рядом.

Хорошо, что сейчас все делается быстро в больницах и Олега Ивановича удалось спасти. Каждый день слышишь о чем-то таком и пугаешься уже. Позвоню Олегу Ивановичу. Если не возьмет трубку — попробую через кого-то. Вспомним с ним молодость и юность.

Вообще трудно об этом говорить. Желаю ему, чтобы он быстрее восстановился. Крепко его обнимаем и поднимаем, как мы говорим! Чтобы он поднялся скорее.

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Все комментарии
shlomo
shlomo
02 марта в 13:59
Думаю, что эта новость порадовала не только болельщиков Спартака, но и всех настоящих болельщиков и любителей футбола..
ДСА
ДСА
02 марта в 13:59
И ни одного плохого слова в его адрес после окончания карьеры тренера не припоминается.
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