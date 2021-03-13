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Чагров о ситуации в «Тамбове»: «Футболистов просто обворовали и кинули»

сегодня, 03:41

Экс-голкипер «Тамбова» Никита Чагров, который был исключён из заявки на сезон, опроверг информацию о том, что он якобы отказался от понижения зарплаты.

Я пришёл в «Тамбов» на условия даже меньшие, чем у меня были в ФНЛ в «Авангарде». Главным было заиграть в РПЛ. Несмотря на то, что нам долго не платили зарплату – даже денег на квартиру (15 тысяч рублей в месяц) за год я не увидел ни разу – готов был остаться в команде, лишь бы иметь шанс играть в Премьер-Лиге. Ни на что большее не рассчитывал.

О понижении зарплаты ко мне никто не обращался, там и понижать нечего. Да и какая разница, понизишься ты на 50% или повысишься — всё равно не получишь ни копейки. Футболистов просто обворовали и кинули. Не знаю механики, что и как, но кто-то должен за это ответить, чтобы такого больше не повторялось.

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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 10:17
Ситуация в Тамбове полностью отражает положение дел в стране. Пир во время чумы проходит только у хозяев и приближённых, а остальные — холопы — вынуждены получать только крохи.
Futurista
Futurista ответ ABir (раскрыть)
сегодня в 08:06
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 07:51
Тамбов уже достал
ABir
ABir
сегодня в 07:46
В стране, где столько миллиардеров не нашлось спонсоров для клуба высшей лиги. Парадокс. На яхты есть деньги , на несколько замков есть, а на футбол нет
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 07:28
Надо им судиться с РФС, где ихние контракты, договора
beefs
beefs
сегодня в 07:03
Ну вот, и проясняется...
Василий 50
Василий 50
сегодня в 06:42
Кому нужна эта история?
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 05:52
Кубань, потом Тосно, сейчас Тамбов а завтра ещё какой то другой клуб, надо, что то менять.
ДСА
ДСА
сегодня в 05:34
За такое Тамбов нужно было просто снять с чемпионата.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 04:53
Чисто по русски братки кинули и следа не найдёшь.
Gahi
Gahi
сегодня в 03:44
Очень печально что так всё происходит.
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