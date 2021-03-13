Чагров о ситуации в «Тамбове»: «Футболистов просто обворовали и кинули»

Экс-голкипер «Тамбова» , который был исключён из заявки на сезон, опроверг информацию о том, что он якобы отказался от понижения зарплаты.

Я пришёл в «Тамбов» на условия даже меньшие, чем у меня были в ФНЛ в «Авангарде». Главным было заиграть в РПЛ . Несмотря на то, что нам долго не платили зарплату – даже денег на квартиру (15 тысяч рублей в месяц) за год я не увидел ни разу – готов был остаться в команде, лишь бы иметь шанс играть в Премьер-Лиге. Ни на что большее не рассчитывал.

О понижении зарплаты ко мне никто не обращался, там и понижать нечего. Да и какая разница, понизишься ты на 50% или повысишься — всё равно не получишь ни копейки. Футболистов просто обворовали и кинули. Не знаю механики, что и как, но кто-то должен за это ответить, чтобы такого больше не повторялось.