Сотрудник «Порту»: «Мы отомстили свинье Роналду. Ждём видео от его семьи»

Фернандо Саул, глава «Порту» по связям с фанатами и диктор на стадионе «Драгау», эмоционально отреагировал на проход «драконов» в 1/4 финала Лиги чемпионов, оскорбив нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, который является воспитанником «Спортинга».
Мы отомстили итальянским ворам. Мы отомстили свинье Роналду за то, что он сделал на «Драгау». Какая гордость, это «Порту»! Я жду видео от Долорес [мать Роналду] и его беззубой семьи!
Стоит отметить, что Саул не впервые становится участником такого скандала. В 2017 году он был отстранён от работы на 30 дней за выкрик в адрес судей после матча с «Бенфикой». Тогда Фернандо крикнул: «Мы устали, что нас грабят!»