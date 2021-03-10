Сотрудник «Порту»: «Мы отомстили свинье Роналду. Ждём видео от его семьи»

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вчера, 17:47

Фернандо Саул, глава «Порту» по связям с фанатами и диктор на стадионе «Драгау», эмоционально отреагировал на проход «драконов» в 1/4 финала Лиги чемпионов, оскорбив нападающего туринского «Ювентуса» , который является воспитанником «Спортинга».

Мы отомстили итальянским ворам. Мы отомстили свинье Роналду за то, что он сделал на «Драгау». Какая гордость, это «Порту»! Я жду видео от Долорес [мать Роналду] и его беззубой семьи!

Стоит отметить, что Саул не впервые становится участником такого скандала. В 2017 году он был отстранён от работы на 30 дней за выкрик в адрес судей после матча с «Бенфикой». Тогда Фернандо крикнул: «Мы устали, что нас грабят!»