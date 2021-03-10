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Сотрудник «Порту»: «Мы отомстили свинье Роналду. Ждём видео от его семьи»

вчера, 17:47
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)3 : 2Логотип футбольный клуб ПортуПортуЗакончился в доп. время

Фернандо Саул, глава «Порту» по связям с фанатами и диктор на стадионе «Драгау», эмоционально отреагировал на проход «драконов» в 1/4 финала Лиги чемпионов, оскорбив нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, который является воспитанником «Спортинга».

Мы отомстили итальянским ворам. Мы отомстили свинье Роналду за то, что он сделал на «Драгау». Какая гордость, это «Порту»! Я жду видео от Долорес [мать Роналду] и его беззубой семьи!

Стоит отметить, что Саул не впервые становится участником такого скандала. В 2017 году он был отстранён от работы на 30 дней за выкрик в адрес судей после матча с «Бенфикой». Тогда Фернандо крикнул: «Мы устали, что нас грабят!»

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02 мартаАлександр Чистяков в блоге Дно пробитоКомментарии61
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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
сегодня в 02:58
Не адекватен чувак
Terek-Anji
Terek-Anji
сегодня в 01:17, ред.
Неадекват какой-то. После этих слов и явного неуважения к сопернику, желаю Порту разгромно вылететь, что в принципе и будет.
ATG
ATG
сегодня в 00:38
Ахахах красава
barcamilan
barcamilan
сегодня в 00:25
    Королевский Реал
    Королевский Реал ответ Чёрный рыцарь (раскрыть)
    сегодня в 00:15
    Ювентус был гегомоном Италии, только по тому, что в Италии у других команд был глубочайший кризис.
    Милан уже давно не Милан, а Интер только с приходом китайских денег закупился и начал показывать зубы Ювентусу.

    Два раза в финал и Атлетико выходил вместе с Ювентусом, и что-то я в последние годы не вижу Атлетико в финалах? Может быть игроки те ушли что выводили Атлетико в финалы?
    Посмотри сейчас на Ливерпуль, он тоже кстати был 2 раза в финале, а сейчас борется в зоне ЛЕ?

    Когда Роналду ушел из Реала в статусе победителя ЛЧ, Реал на следующий сезон провалился по всем фронтам и начались отмазки, что закончился цикл игроков и бла бла, бла.
    Но почему то, когда дело касается Роналду и Ювентуса, никто не кричит, что у Ювентуса тоже закончился цикл тех игроков, что выводил Ювентус в финалы, а остались всякие Ремзи и Рабье и Кулушевски.

    Что это, если не подмен понятий и двойные стандарты?
    Night Spirit
    Night Spirit
    вчера в 23:47
      SonicStar
      SonicStar ответ Чёрный рыцарь (раскрыть)
      вчера в 23:31
      Т.е. если я болею за Рому, то я о других клубах и игроках говорить не могу? Забавная "логика" у тебя
      Чёрный рыцарь
      Чёрный рыцарь ответ Королевский Реал (раскрыть)
      вчера в 23:28
      Вроде бы. Роналду без Ювентуса - много выигранных ЛЧ.
      Ювентус без Роналду - гегемон Италии и два финала ЛЧ. Мировым грандом зебры не были, но вышли на пристойный уровень после кальчополи и многих неудачных сезонов.

      Две больших силы сошлись в одной точке, а результат - пшик.
      Чёрный рыцарь
      Чёрный рыцарь ответ SonicStar (раскрыть)
      вчера в 23:25
      Ты ж за Рому. Где твоя критика Лацио, джаллоросси?) Почему ты не обсуждаешь сестёр Иммобиле и Кайседо?)
      Так Себе Аналитик
      Так Себе Аналитик ответ Ravshan878 (раскрыть)
      вчера в 22:50
      И я рад. Мой основной аккаунт сейчас "Еноты за Арсенал", просто он в бане
      Шуnя771
      Шуnя771
      вчера в 22:37
      Это уж слишком, на соккере "пожизненное" отхватил бы...)

      При исполнении..., общественное лицо.... лексика..., глава "Порту"...

      А кто придумал "Портвейн"?)
      заDOOMчивый
      заDOOMчивый
      вчера в 22:20
        Керосинщик против Князя
        Керосинщик против Князя
        вчера в 22:18
        Я в шоке.
        edubokom
        edubokom
        вчера в 21:54
        Неожиданный поворот. Ну выиграли у ювентуса. И что из-за этого терять рассудок?
        dzvinka
        dzvinka ответ Ravshan878 (раскрыть)
        вчера в 21:49
        это сам Линекер украл его аккаунт погонять на соккере, узнаю стиль комментариев
        Союзник противников
        Союзник противников
        вчера в 21:47
        Нормальное европейское общение,в которое "патриоты"Запада не хотят верить.
        dzvinka
        dzvinka
        вчера в 21:45
        что за движ, кто у кого и что украл? ушла касса взаимопомощи ЛГБТ-ячейки с драгао? роналду под подозрением?))
        расскажите кто-то что за сыр-бор?
        калач
        калач
        вчера в 21:45
        назвал вещи своими именами. Если они реально беззубые))))))
        Брулин
        Брулин
        вчера в 21:14
        Ну вот за такие комментарии от официального лица клуба, на месте УЕФА наложил дисциплинарные санкции на клуб. Полный идиотизм со стороны сотрудника, тем более занимающего директорскую должность
        SonicStar
        SonicStar
        вчера в 21:12
        Жёстко очень, но почему сестра Роналду не комментирует вылет из ЛЧ? А то как после игры с Барселоной так она визжал, что Роналду король. Действительно король, аж дубль с пенальти сделал. Всё прилетает бумерангом
        SHMEL
        SHMEL
        вчера в 21:12
        Глупое, необдуманное высказывание от человека ничтожного, по сравнению с самим Роналду.
        leopit
        leopit
        вчера в 21:07
        Португальцы не знают географию...Рональду никогда не играл за Спартак и свиньёй не являлся!напраслина голимая!
        Королевский Реал
        Королевский Реал
        вчера в 21:05
        Не хочется комментировать, всяких персонажей других клубов, которые когда-то пали от Роналду , а то за карьеру Криштиану их столько наберется, что придется до старости комментировать.

        Хочется пожелать Роналду, скорее забыть весь этот кошмар под названием: переход в Ювентус - это была самая большая ошибка в карьере Роналду!

        Хочется пожелать ему скорее обрести новую команду, а Ювентус пусть и дальше живут воспоминаниями о том, что они когда-то там выходили в финал.
        Пусть без Роналду и дальше выходят, с таким составом, который играет сейчас. Я с удовольствием посмотрю на это!

        Но и не констатировать тот факт, что Роналду уже не тот, что был раньше, я тоже не могу!
        36 лет, это число, до которого многие величайшие футболисты в истории уже сдувались и почти не играли.
        К сожалению, возраст свое берет и надо это признавать, а не кричать, что без Ювентуса Роналду 5 раз выигрывал ЛЧ.
        ВиталикManUtdRus
        ВиталикManUtdRus
        вчера в 21:00
        DEIVID_888
        DEIVID_888
        вчера в 20:58
        Видимо, за симуляцию на последних минутах, выпрашивая пенальти.
        Jeck Denielse
        Jeck Denielse
        вчера в 20:43, ред.
        Неуловимый мститель итальянцам.....и ждун видео от беззубых семей...
        Фернандо Саул в своём обычном обличии...вне игр Порту...
        goalaktika
        goalaktika
        вчера в 20:34
        Обиженный какой-то этот Саул
        DXTK
        DXTK
        вчера в 20:33
          Kirill Erokhin
          Kirill Erokhin
          вчера в 20:25
          Вот если бы это фанат Порту сказал, это можно было еще понять, но представитель клуба делает оскорбительное заявление, в котором зачем-то еще и семью Рональду упоминает не в лучшем свете, это уже перебор.
          Ravshan878
          Ravshan878 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
          вчера в 20:23
          Приветствую уважаемый.Из космоса что ли?Очень рад видеть.
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