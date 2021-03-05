Ибрагимовича обвинили в гомофобии из-за шутки на фестивале в Сан-Ремо

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вчера, 23:45

Представитель итальянской ЛГБТ -организации Фабрицио Марраццо обвинил нападающего «Милана» в гомофобии и дискриминации после шутки шведа на фестивале в Сан-Ремо.

Во время фестиваля ведущий мероприятия попросил Ибрагимовича представить себе трансляцию шоу из своего дома.

«Певицы в гостиной, девушки со Златаном, а ты на кухне готовишь мне кофе», — ответил Златан.

Затем ведущий спросил, что будет делать певец Achille Lauro.

«Мы поставим его в гараж присматривать за машинами, воры не войдут и ничего не украдут, потому что боятся его», — сказал Златан.

Пресс-секретарь ЛГБТ -организации объяснил изданию La Repubblica, что считает эту фразу Ибрагимовича уничижительной. Также он вспомнил об инциденте в Испании в 2010 году, когда Златан отпустил гомофобную шутку после вопроса журналиста о том, не является ли шведский форвард геем. Златан ответил: «Приведи мне свою сестру».

Марраццо также указал на недавние оскорбления со стороны Ибрагимовича в адрес матери форварда «Интера» Ромелу Лукаку.

На фестивале в Сан-Ремо Ибрагимович вместе с тренером «Болоньи» Синишей Михайловичем спел песню «Я бродяга».