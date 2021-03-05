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Ибрагимовича обвинили в гомофобии из-за шутки на фестивале в Сан-Ремо

вчера, 23:45

Представитель итальянской ЛГБТ-организации Фабрицио Марраццо обвинил нападающего «Милана» Златана Ибрагимовича в гомофобии и дискриминации после шутки шведа на фестивале в Сан-Ремо.

Во время фестиваля ведущий мероприятия попросил Ибрагимовича представить себе трансляцию шоу из своего дома.

«Певицы в гостиной, девушки со Златаном, а ты на кухне готовишь мне кофе», — ответил Златан.

Затем ведущий спросил, что будет делать певец Achille Lauro.

«Мы поставим его в гараж присматривать за машинами, воры не войдут и ничего не украдут, потому что боятся его», — сказал Златан.

Пресс-секретарь ЛГБТ-организации объяснил изданию La Repubblica, что считает эту фразу Ибрагимовича уничижительной. Также он вспомнил об инциденте в Испании в 2010 году, когда Златан отпустил гомофобную шутку после вопроса журналиста о том, не является ли шведский форвард геем. Златан ответил: «Приведи мне свою сестру».

Марраццо также указал на недавние оскорбления со стороны Ибрагимовича в адрес матери форварда «Интера» Ромелу Лукаку.

На фестивале в Сан-Ремо Ибрагимович вместе с тренером «Болоньи» Синишей Михайловичем спел песню «Я бродяга».

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ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258 ответ Союзник противников (раскрыть)
сегодня в 17:28
Помнишь : "Слышь, Михалыч,я ж по серьёзному"...
Про проходчика мне особенно понравилось!+
13 RUS
13 RUS
сегодня в 16:17
Одним словом гейропа
Smoke Buddah
Smoke Buddah
сегодня в 11:54
- Вы гей?
- приведи мне свою сестру
Что здесь гомофобного?? А если бы он просто сказал "Нет", это тоже была бы гомофобия?
Союзник противников
Союзник противников ответ ШМЕЛЬ-258 (раскрыть)
сегодня в 09:35
Они умеют РАБОТАТЬ??? В офисе СЛУЖИТЬ-возможно! Так и представляю мужскую супружескую пару:Шахтёр-проходчик и рабочий горячего цеха металлургического комбината...
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 06:45
Ну и шуточки у них. Английский юмор посмешнее будет. ))
Ozabot
Ozabot
сегодня в 05:58, ред.
Вообще не вижу никакой гомофобии или прочей 66 ни. Где? Снежинкам уже докопаться не к чему что ли?
Василий 50
Василий 50
сегодня в 00:51
Просто он нормальный
mihaluch
mihaluch
сегодня в 00:41
Да он и не обращает на это внимание.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258 ответ Союзник противников (раскрыть)
сегодня в 00:37
Так я ж с корыстными целями. Построить их же силами несколько фабрик и заводов на этом острове и пусть там работают на благо России безвылазно. за хавчик с материка.
radone
radone
сегодня в 00:31
педиков не жалко
Futurista
Futurista
сегодня в 00:23
Интересно...если со стороны нетрадиционных "товарищей" негативные установки в отношении натуралов, то эта фобия как называется?)...
Futurista
Futurista
сегодня в 00:18
Ибрагимович же...а не Ибрагеевич...
mortid
mortid
сегодня в 00:17
    R0100V
    R0100V
    сегодня в 00:15
    Тролль 80-го уровня ))
    particular
    particular
    сегодня в 00:11
    Нравится мне, когда в еврокурятнике начинается переполох 😉
    Ilya Seedyakin
    Ilya Seedyakin
    сегодня в 00:09
    Как бы ни было жалко, Ибра уже на закате... и, скорее всего, сам это осознает... иначе никак не объяснить всесметающее желание быть на хайпе - то с Лукаку публично поругается, то с Леброном... вот теперь песенки попел на иностанном фестивале а-ля "золотой граммофон"... да и там сумел повставлять своих аншлаговских шуток в том числе и про геев и, как всегда, похвалил себя любимого - такое поведение ни сколько не красит и, более того, показывает насколько человек озабочен значимостью своей персоны и скоро канет в лету... Ибра великий, но жалко, что не умеет держаться, как подобает мужу
    Союзник противников
    Союзник противников ответ ШМЕЛЬ-258 (раскрыть)
    сегодня в 00:05
    Интересными персонажами ты решил населить русские территории!!! Нет уж,пусть лучше на Лазурном берегу Франции и в Майами! Накрайняк-американская часть Алеутских островов.
    Союзник противников
    Союзник противников
    сегодня в 00:03
    Браво,нон-конформист Ибрагимович! Всяк сверчок знай свой шесток!!!
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    сегодня в 00:01
    Респект Златану. Достали эти "особенные".
    ШМЕЛЬ-258
    ШМЕЛЬ-258
    сегодня в 00:01
    Как уже надоела эта гомосня со своими причудами и прибабахами. Собрать их всех вместе, на каком-нибудь крупном острове Баренцева моря или моря Лаптевых и поселить там, чтобы никто не мешал.
    Belgie2009
    Belgie2009 ответ beefs (раскрыть)
    вчера в 23:58
    Не наш, а нормальный человек! Не больной.
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    вчера в 23:54
    Искренне желаю Фабрицио Мораццо отведать на ночь огурчиков с прокисшей простоквашей, чтобы вспомнил для чего пятая точка нужна. А от Златана - руки прочь!
    beefs
    beefs
    вчера в 23:49
    Молодца Ибра, наш человек...
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