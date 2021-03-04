Между боссами «Севильи» и Месси произошла перепалка после матча Кубка

Форвард «Барселоны» Лионель Месси и руководители «Севильи» повздорили после ответного матча 1/2 финала Кубка Испании (3:0).
Marca сообщает, что президент «Севильи» Пепе Кастро и спортивный директор клуба Рамон Мончи находились в подтрибунном помещении после игры, в этот момент с поля возвращались игроки «Барселоны».
По информации источника, один из руководителей «Севильи» сказал Месси: «Вы всегда выигрываете одинаково». Скорее всего, он имел в виду спорные решения арбитров в этом матче.
Месси ответил: «Вы едете домой».
Отмечается, что руководители «Севильи» не стали отвечать на слова Лионеля.
Сами виноваты севильцы, могли все вопросы снять, реализуй они пенальти.
А сейчас, все эти разговоры в пользу бедных.
Барселона в финале и ждет соперника) удачи по любому каталонцам. Надеюсь, не останутся без трофея в этом сезоне.
Сами виноваты севильцы, могли все вопросы снять, реализуй они пенальти.
А сейчас, все эти разговоры в пользу бедных.
Барселона в финале и ждет соперника) удачи по любому каталонцам. Надеюсь, не останутся без трофея в этом сезоне.