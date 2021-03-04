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Между боссами «Севильи» и Месси произошла перепалка после матча Кубка

04 марта 2021, 18:42
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона3 : 0Логотип футбольный клуб СевильяСевильяЗакончился в доп. время

Форвард «Барселоны» Лионель Месси и руководители «Севильи» повздорили после ответного матча 1/2 финала Кубка Испании (3:0).

Marca сообщает, что президент «Севильи» Пепе Кастро и спортивный директор клуба Рамон Мончи находились в подтрибунном помещении после игры, в этот момент с поля возвращались игроки «Барселоны».

По информации источника, один из руководителей «Севильи» сказал Месси: «Вы всегда выигрываете одинаково». Скорее всего, он имел в виду спорные решения арбитров в этом матче.

Месси ответил: «Вы едете домой».

Отмечается, что руководители «Севильи» не стали отвечать на слова Лионеля.

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Все комментарии
abramjan
abramjan
вчера в 07:23
    Тео Джонс
    Тео Джонс
    04 марта в 23:18
    Красава, поставил на место четко.
    Qatar Airways
    Qatar Airways
    04 марта в 23:04
    После игры Месси предложил выпить Кока-Колы, а руководство Севильи настаивало на водке.
    Gahi
    Gahi
    04 марта в 23:01
    Руководителям клубов нужно всегда быть достойными занимаемой должности. И очень печально что представители Севильи начинают провоцировать игрока, который отыграл тяжёлой матч, а потом выставлять его в плохом свете. Проигрывать тоже нужно достойно тем более в этом поражении Барселоне виновата сома Севилья с гандикапом в два мяча нужно побеждать, тем более зная проблемы соперника. Удачи всем и болейте только футболом.
    Dima salev
    Dima salev
    04 марта в 22:33
    Я думал большая разборка пошла . Просто обменялись приветами.
    Мessi 10
    Мessi 10
    04 марта в 22:22
    Не солидное какое-то поведение со стороны боссов "Севильи". Все же официальные лица, а повели себя как малолетние фанаты.
    Севилья сама виновата в своем невыходе, нужно было забивать пенальти. И сами же упустили комфортный перевес 2:0 после первого матча.
    SHMEL
    SHMEL
    04 марта в 22:14
    Ну вообще достойно ответил на подколку.
    ermak6848
    ermak6848
    04 марта в 22:09
    это шоу для СМИ...
    Per4ick
    Per4ick
    04 марта в 21:36
    как бы Лео сам бы не полетел домой после Парижа) хотя он и так и так поедет лол
    Ruslik1982
    Ruslik1982
    04 марта в 21:11
    Месси всегда все выигрывает, лучший из лучших!
    Летучий-Голландец.
    Летучий-Голландец. ответ Juventus CR7 (раскрыть)
    04 марта в 20:22
    Ну если ты утверждаешь, то Барселона обязана сняться с турнира.
    Ведь им очень важно твое мнение!
    Juventus CR7
    Juventus CR7
    04 марта в 20:19
    Барселона не достойна проходить дальше!!!
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    04 марта в 20:02
      kella
      kella
      04 марта в 19:50
      Разве это перепалка? А где уи?
      Q-J-G
      Q-J-G
      04 марта в 19:49
      Игра, в которой не "Барселона" выиграла, а "Севилья" проиграла...
      Дмитрий Климович 3
      Дмитрий Климович 3
      04 марта в 19:44
      Не кто не любит проигрывать разгромно!
      волгодон 2
      волгодон 2
      04 марта в 19:42
      Конечно же им было очень обидно.
      alexgurzan
      alexgurzan ответ Legend 6 (раскрыть)
      04 марта в 19:36
      .
      Летучий-Голландец.
      Летучий-Голландец.
      04 марта в 19:30
      Понимаю, что им обидно, но проигрывать тоже нужно уметь.
      Сами виноваты севильцы, могли все вопросы снять, реализуй они пенальти.
      А сейчас, все эти разговоры в пользу бедных.
      Барселона в финале и ждет соперника) удачи по любому каталонцам. Надеюсь, не останутся без трофея в этом сезоне.
      Legend 6
      Legend 6
      04 марта в 19:25
      Месси: "Мальчик, водочки им принеси, они домой летят!"
      ilyafrom
      ilyafrom
      04 марта в 19:23
      Это что Месси и Барселона виноваты, что пенальти Севилья не забила или играла так вяло. И игрока удалили на 92 минуте, показав вторую желтую карточку, а не как в матче Реала прямой красной на 17 минуте
      Gelious
      Gelious
      04 марта в 19:22
      Может это и так, но Месси ж не виноват в этом. Чего ему-то кричать
      razdvatri
      razdvatri
      04 марта в 19:18
      Вы всегда выигрываете одинаково, и ведь не поспоришь
      mihaluch
      mihaluch
      04 марта в 19:13
      Там между прочим всё с не цезурными словами перемешалось.
      Против ЦСКА
      Против ЦСКА
      04 марта в 19:01
      Месси во время игр отдыхает
      Василий 50
      Василий 50
      04 марта в 18:57
      Пусть хоть перегрызут друг друга
      Октябрь 1917
      Октябрь 1917
      04 марта в 18:54
      А в чем скандал?
      112910415
      112910415
      04 марта в 18:53
      вот они, живые человеческие эмоции !
      Остапчук 67
      Остапчук 67
      04 марта в 18:51
      Это уже история
      STVA 1
      STVA 1
      04 марта в 18:48
      Ничего... Бывает
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