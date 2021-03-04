Между боссами «Севильи» и Месси произошла перепалка после матча Кубка

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04 марта 2021, 18:42

Форвард «Барселоны» и руководители «Севильи» повздорили после ответного матча 1/2 финала Кубка Испании (3:0).

Marca сообщает, что президент «Севильи» Пепе Кастро и спортивный директор клуба Рамон Мончи находились в подтрибунном помещении после игры, в этот момент с поля возвращались игроки «Барселоны».

По информации источника, один из руководителей «Севильи» сказал Месси: «Вы всегда выигрываете одинаково». Скорее всего, он имел в виду спорные решения арбитров в этом матче.

Месси ответил: «Вы едете домой».

Отмечается, что руководители «Севильи» не стали отвечать на слова Лионеля.