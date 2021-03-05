Рябых: «Слуцкий избил судью, когда тренировал „Олимпию“»

Экс-футболист «Олимпии» рассказал, что рулевой «Рубина» избил судью, когда тренировал волгоградскую команду.

Представьте — нам по 17-18 лет. Играли против Саранска (клуб назывался «Светотехника»), боролись с ними за выход в первую лигу. Судейство было, мягко говоря, неадекватным — нам поставили два «левых» пенальти.

Началась потасовка. Сначала между футболистами: мы что-то высказывали судье, а соперники за него заступались. Слово за слово… Леонид Викторович и побежал нас защищать. В его понятии мы ведь ещё дети были. Не сдержался — я думаю, что в силу возраста — и ударил судью. Всех разняли потом. Мы матч доиграли, причём с тем же самым судьёй.