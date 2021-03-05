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Рябых: «Слуцкий избил судью, когда тренировал „Олимпию“»

вчера, 13:34

Экс-футболист «Олимпии» Андрей Рябых рассказал, что рулевой «Рубина» Леонид Слуцкий избил судью, когда тренировал волгоградскую команду.

Представьте — нам по 17-18 лет. Играли против Саранска (клуб назывался «Светотехника»), боролись с ними за выход в первую лигу. Судейство было, мягко говоря, неадекватным — нам поставили два «левых» пенальти.

Началась потасовка. Сначала между футболистами: мы что-то высказывали судье, а соперники за него заступались. Слово за слово… Леонид Викторович и побежал нас защищать. В его понятии мы ведь ещё дети были. Не сдержался — я думаю, что в силу возраста — и ударил судью. Всех разняли потом. Мы матч доиграли, причём с тем же самым судьёй.

Недавно бывший футболист «Зенита» Роман Широков продал бутсы, в которых избил арбитра Никиту Данченкова.

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от себя добавлю
от себя добавлю ответ Smoke Buddah (раскрыть)
сегодня в 12:20
Да нет, там всё нормально, он свои ботинки продал тому судье и они расстались:)))
Smoke Buddah
Smoke Buddah
сегодня в 11:48
А сколько судья отжал у Слуцкого за этот случай? Или Слуцкий в отличие от Широкова неприкасаемый?
ildar_3871
ildar_3871
вчера в 18:13
Молодец Леня , он своих не бросает ! Начал его уважать больше !
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 18:00
Если бы Лёня судью ИЗБИЛ,то родственники терпилы до сих пор бы ежегодно носили цветы к его могилке.
112910415
112910415
вчера в 16:13
да забудь уже !
бундер
бундер
вчера в 15:31
Информация всем известная, чего об этом по новой свистеть?
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 15:20
Рябых не о Слуцком хотел сказать, о себе любимом напомнить.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 14:32
Скорее всего просто в грудь толунул. Дело-то житейское.
SHMEL
SHMEL
вчера в 14:05
Вот спрашивается зачем ворошить прошлое?
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 14:01
так бывает тоже))
asraeil
asraeil
вчера в 13:50
Ну непонятно зачем он все это сейчас рассказывает...
Qatar Airways
Qatar Airways
вчера в 13:38
Избил...а потом съел.
sv_1969
sv_1969
вчера в 13:35
Это все знали!
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