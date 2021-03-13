«Манчестер Сити» опережает «Реал» и «Челси» в борьбе за Холанда

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сегодня, 06:14

«Манчестер Сити» опережает «Челси» и «Реал» в гонке за нападающим дортмундской «Боруссии» .

По данным источника, «горожане» уже контактируют с окружением 20-летнего футболиста. Мино Райола, представляющий интересы игрока, готов уладить свой конфликт с главным тренером «Сити» Хосепом Гвардиолой, возникший в период выступлений Златана Ибрагимовича в «Барселоне» под руководством каталонского специалиста, и обсудить возможность трансфера Холанда в манчестерский клуб.

Капитан «Реала» Серхио Рамос ранее отметил, что хотел бы увидеть Холанда в мадридском клубе, и что «Реалу» будет проще осуществить трансфер норвежца, чем подписать нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе.