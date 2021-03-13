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«Манчестер Сити» опережает «Реал» и «Челси» в борьбе за Холанда

сегодня, 06:14

«Манчестер Сити» опережает «Челси» и «Реал» в гонке за нападающим дортмундской «Боруссии» Эрлингом Холандом.

По данным источника, «горожане» уже контактируют с окружением 20-летнего футболиста. Мино Райола, представляющий интересы игрока, готов уладить свой конфликт с главным тренером «Сити» Хосепом Гвардиолой, возникший в период выступлений Златана Ибрагимовича в «Барселоне» под руководством каталонского специалиста, и обсудить возможность трансфера Холанда в манчестерский клуб.

Капитан «Реала» Серхио Рамос ранее отметил, что хотел бы увидеть Холанда в мадридском клубе, и что «Реалу» будет проще осуществить трансфер норвежца, чем подписать нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе.

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Все комментарии
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 10:24
Нет сомнений в том, что Холанд не останется в Дортмунде! Где бы я хотел его видеть? Разумеется в мадридском Реале)
ZjzoRe
ZjzoRe ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 09:39
В Ювентус обязательно перейдет... лет через 20-25
Anton Hohlov
Anton Hohlov
сегодня в 08:49
Да он в МЮ пойдет, Сульшер намашнит
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
сегодня в 08:45
Надеюсь он не перейдет в МС, если не в МЮ то пусть в Реал
Ironigor
Ironigor
сегодня в 08:32
По мне пусть идёт в Реал или Ювентус, а так куда судьбинушка кинет !!! Удачи ему ,отличный игрок!!! Доброе утро и удачи!!!
Вoлхв
Вoлхв
сегодня в 08:20
Ну опережать то можно, но не факт что так и будет...
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 08:18
Это хорошая новость (если конечно это правда). А то без нападающего играть, не комильфо.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 08:13
В принципе ни о чем не говорит, данные о контактах агента с самыми богатыми клубами Европы будут поступать постоянно в целях взвинчивания суммы по переходу и последующему контракту. Мне одному кажется, что движуха вокруг норвежца превосходит сведения о последующем переходе Килиана Мбаппе. Видимо более скромные запросы Эрлинга делают его более лакомым приобретением, а по таланту еще большой вопрос, кто впереди планеты всей.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 07:13
Со временем все увидим и узнаем
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 07:02
Холанд перейдёт в Реал.
Wolverhampton
Wolverhampton ответ 1bear (раскрыть)
сегодня в 06:48
Отец его не поймет!
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 06:44
Ему бы в «Реал».
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 06:41
Какие нафик гонки? Нужно молча купить и поставить перед фактом .Всё...
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 06:38
    ОПС
    ОПС
    сегодня в 06:19
    Посмотрим, чья возьмет.
    1bear
    1bear
    сегодня в 06:18
    Холанд в МЮ - было бы здорово!!!
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