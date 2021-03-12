Пять топ-клубов Европы хотят подписать 17-летнего форварда «Рапида»

Нападающий венского «Рапида» Юсуф Демир вызывает интерес у нескольких топ-клубов Европы, сообщает ESPN.
По информации источника, «Манчестер Юнайтед», «Бавария», «Барселона», «Манчестер Сити» и дортмундская «Боруссия» заинтересованы в трансфере 17-летнего форварда. Контракт Юсуфа с «Рапидом» действует до лета 2022 года.
В конце прошлого года в списке претендентов на игрока значился «Аякс».
Прошу моё обращение рассматривать не как жалобу, а попытку узнать о возможных, новых тенденциях в Правилах... Не так часто здесь бываю, поэтому уследить трудно за новыми веяниями...
Суть вопроса: По усмотрению модератора, моё (и) высказывание может рассматриваться на предмет "личного оскорбления пользователя" в КОСВЕННОМ плане? И второе, если нет прямого, явного нарушения Правил и жалобы юзера, модерация может рассматривать тот или иной пост пользователя на предмет отступления от правил и определять степень, вину содеянного, путем личных, косвенных Предположений?
Прошу моё обращение рассматривать не как жалобу, а попытку узнать о возможных, новых тенденциях в Правилах... Не так часто здесь бываю, поэтому уследить трудно за новыми веяниями...
Суть вопроса: По усмотрению модератора, моё (и) высказывание может рассматриваться на предмет "личного оскорбления пользователя" в КОСВЕННОМ плане? И второе, если нет прямого, явного нарушения Правил и жалобы юзера, модерация может рассматривать тот или иной пост пользователя на предмет отступления от правил и определять степень, вину содеянного, путем личных, косвенных Предположений?