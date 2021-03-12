Пять топ-клубов Европы хотят подписать 17-летнего форварда «Рапида»

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вчера, 17:54

Нападающий венского «Рапида» вызывает интерес у нескольких топ-клубов Европы, сообщает ESPN.

По информации источника, «Манчестер Юнайтед», «Бавария», «Барселона», «Манчестер Сити» и дортмундская «Боруссия» заинтересованы в трансфере 17-летнего форварда. Контракт Юсуфа с «Рапидом» действует до лета 2022 года.

В конце прошлого года в списке претендентов на игрока значился «Аякс».