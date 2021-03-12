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Пять топ-клубов Европы хотят подписать 17-летнего форварда «Рапида»

вчера, 17:54

Нападающий венского «Рапида» Юсуф Демир вызывает интерес у нескольких топ-клубов Европы, сообщает ESPN.

По информации источника, «Манчестер Юнайтед», «Бавария», «Барселона», «Манчестер Сити» и дортмундская «Боруссия» заинтересованы в трансфере 17-летнего форварда. Контракт Юсуфа с «Рапидом» действует до лета 2022 года.

В конце прошлого года в списке претендентов на игрока значился «Аякс».

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Все комментарии
Ислам0926
Ислам0926
вчера в 21:09
Дортмунд одназначно
ДСА
ДСА
вчера в 18:53
Зенит тоже хочет!
Шуnя771
Шуnя771 ответ jobss (раскрыть)
вчера в 18:44
Спасибо.
jobss
jobss ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 18:42
Добрый вечер, модератор рассматривает на предмет нарушения правил не только сам комментарий, но и контекст, также просматривается весь диалог, так как бывают случаи, когда, например, один пользователь может оскорбительно высказаться в адрес футбольной персоны, что не является нарушением, а в ответ получить "сам такой" - это уже будет оскорбление.
Шуnя771
Шуnя771 ответ jobss (раскрыть)
вчера в 18:33
Добрый вечер jobss!

Прошу моё обращение рассматривать не как жалобу, а попытку узнать о возможных, новых тенденциях в Правилах... Не так часто здесь бываю, поэтому уследить трудно за новыми веяниями...
Суть вопроса: По усмотрению модератора, моё (и) высказывание может рассматриваться на предмет "личного оскорбления пользователя" в КОСВЕННОМ плане? И второе, если нет прямого, явного нарушения Правил и жалобы юзера, модерация может рассматривать тот или иной пост пользователя на предмет отступления от правил и определять степень, вину содеянного, путем личных, косвенных Предположений?
sv_1969
sv_1969
вчера в 18:03
Видать хорош паренёк
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 17:59
Посмотрим, кто подпишет...
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