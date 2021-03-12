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«Барселона» готова продать Гризманна в летнее трансферное окно

вчера, 19:35

В «Барселоне» не исключают возможности продажи нападающего Антуана Гризманна в летнее трансферное окно, сообщает Goal со ссылкой на AS.

Каталонская команда не смогла выйти в 1/4 финала Лиги чемпионов и не заработает дополнительные средства от УЕФА. Таким образом, клуб готов расстаться с несколькими дорогостоящими игроками, чтобы разгрузить зарплатную ведомость и высвободить средства для пополнения состава.

Ранее сообщалось, что «Барселона» готова продать Гризманна за 50 млн фунтов стерлингов.

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Все комментарии
Brooklyn888
Brooklyn888
вчера в 23:46
Мысль пробегала.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
вчера в 22:34
Купите Дзюбу! )))
Жасур Баратов
Жасур Баратов
вчера в 21:21
Кому он нужен с такой зарплата
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 20:36
По поводу нового президента Барсы, я не понял, он что и президент для баскетбольного клуба Барселона?
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 20:18
Сейчас не те времена, чтобы купить за большие деньги и зарплату большую...до коронавируса цены на футболистов летели 100-150-170 млн....и зарплаты у футболистов с такой ценой были высокие.
Василий 50
Василий 50
вчера в 20:09
О Месси молчат...
Неужели оставят этого вурдалака?
shur
shur
вчера в 20:07
...пыжится, пыжится, больше всех по полю носится, а мистер Гном его в упор не видит! Не его команда!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 19:38
Жаль,мне Гризман нравится
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