«Барселона» готова продать Гризманна в летнее трансферное окно

В «Барселоне» не исключают возможности продажи нападающего Антуана Гризманна в летнее трансферное окно, сообщает Goal со ссылкой на AS.
Каталонская команда не смогла выйти в 1/4 финала Лиги чемпионов и не заработает дополнительные средства от УЕФА. Таким образом, клуб готов расстаться с несколькими дорогостоящими игроками, чтобы разгрузить зарплатную ведомость и высвободить средства для пополнения состава.
Ранее сообщалось, что «Барселона» готова продать Гризманна за 50 млн фунтов стерлингов.
Неужели оставят этого вурдалака?
Неужели оставят этого вурдалака?