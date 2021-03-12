«Барселона» готова продать Гризманна в летнее трансферное окно

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вчера, 19:35

В «Барселоне» не исключают возможности продажи нападающего в летнее трансферное окно, сообщает Goal со ссылкой на AS.

Каталонская команда не смогла выйти в 1/4 финала Лиги чемпионов и не заработает дополнительные средства от УЕФА . Таким образом, клуб готов расстаться с несколькими дорогостоящими игроками, чтобы разгрузить зарплатную ведомость и высвободить средства для пополнения состава.

Ранее сообщалось, что «Барселона» готова продать Гризманна за 50 млн фунтов стерлингов.