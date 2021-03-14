Отец Мориба рассказал, что заблокировал трансфер сына в «Ман Сити»

Мамади Курума, отец полузащитника «Барселоны» , рассказал, что заблокировал переход сына в «Манчестер Сити» два года назад.

Первые переговоры с «Барсой» не продвигались вперед. Мы встретились с Чики Бегиристайном [спортивным директором «Ман Сити»], и он объяснил нам свой проект.

Нам это понравилось, потому что они рассчитывали на моего сына. Через несколько недель у нас были билеты в Манчестер и готовый контракт. Но я отменил его в то утро, когда мы должны были туда поехать. Я хотел, чтобы Илайш был примером и эталоном для следующих поколений «Барсы».

Его друзья ушли. Если он останется, это будет доказательством того, что «Барса» делает ставку на молодых игроков. Нам удалось достичь соглашения, в котором мы все вышли победителями.