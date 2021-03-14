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Отец Мориба рассказал, что заблокировал трансфер сына в «Ман Сити»

сегодня, 15:23

Мамади Курума, отец полузащитника «Барселоны» Илайша Мориба, рассказал, что заблокировал переход сына в «Манчестер Сити» два года назад.

Первые переговоры с «Барсой» не продвигались вперед. Мы встретились с Чики Бегиристайном [спортивным директором «Ман Сити»], и он объяснил нам свой проект.

Нам это понравилось, потому что они рассчитывали на моего сына. Через несколько недель у нас были билеты в Манчестер и готовый контракт. Но я отменил его в то утро, когда мы должны были туда поехать. Я хотел, чтобы Илайш был примером и эталоном для следующих поколений «Барсы».

Его друзья ушли. Если он останется, это будет доказательством того, что «Барса» делает ставку на молодых игроков. Нам удалось достичь соглашения, в котором мы все вышли победителями.

Ранее сообщалось, что «Барса» хочет поднять отступные за Мориба до €150+ млн.

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Ironigor
Ironigor
сегодня в 18:18
И что ??? Итоги в библиотеке для скурпулёзного изучения историков Барсы !!! Всем добра!!!
dzvinka
dzvinka
сегодня в 15:50
да конечно, когда было предложение с Сити и билеты на руках - нажал еще раз на барсу и те дали норм условия - поэтому и отменил перелет. Че так просто контракт с Сити сам собой согласовался и билеты купились?!))) ахахаха
А теперь рассказывает про пример для молодых игроков, и как он хотел чтобы сынишка остался именно в барсе)), возможно он хотел чтобы сынок дома остался - это да, поверю, а истории про барсу ну это для журналистов)))
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 15:34
А кто это?
Mangur
Mangur
сегодня в 15:25
Крутые перцы
Metisa
Metisa
сегодня в 15:24
Это хороший поступок.
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