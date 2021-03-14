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Шевченко: «У „Милана“ есть хорошие шансы пройти „Ман Юнайтед“ в ЛЕ»

сегодня, 13:13

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко считает, что «Милану» по силам пройти в Лиге Европы «Манчестер Юнайтед». Первая игра закончилась вничью со счетом 1:1.

Паоло Мальдини отлично выполняет свою работу, как и все в «Милане». В клубе хороший проект, все едины. Я не сомневался, что будет результат. «Милан» должен сохранить свои амбиции.

Меня не очень удивила игра «Милана» в Манчестере, как и то, что они показывают в Италии.

У них есть хорошие шансы выйти в следующий раунд Лиги Европы. Команда кажется очень подготовленной.

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Андрей Рудаков
Андрей Рудаков
сегодня в 16:03
МЮ тоже довольно сильная команда,но как и Милан достаточно нестабильная,не хватает зрелости и солидности в игре,нет у них "характера убийц"(может не совсем точное определение,но ничего другого на ум не пришло,простите за косноязычность и скудный словарный запас),что было присуще команде сэра Алекса. Милан меня очень радует в этом сезоне,я являюсь давним болельщиком(с 1989 г)этого клуба,но понимаю,что с Интером и Ювентусом тягаться им сейчас тяжеловато,полноценной скамейки не хватает...Играть будут два клуба,оба мне симпатичны...Но все-таки хочу победу Милана
Ironigor
Ironigor
сегодня в 13:31
Совсем другой МЮ будет в этой игре!!! Никаких сладостей, никаких пряников. Зря зря зря !!!
mihaluch
mihaluch
сегодня в 13:23
Но это ещё бабушка надвое сказала.
Василий 50
Василий 50
сегодня в 13:14
Так оно и есть.
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