Шевченко: «У „Милана“ есть хорошие шансы пройти „Ман Юнайтед“ в ЛЕ»

Главный тренер сборной Украины считает, что «Милану» по силам пройти в Лиге Европы «Манчестер Юнайтед». Первая игра закончилась вничью со счетом 1:1.

Паоло Мальдини отлично выполняет свою работу, как и все в «Милане». В клубе хороший проект, все едины. Я не сомневался, что будет результат. «Милан» должен сохранить свои амбиции.

Меня не очень удивила игра «Милана» в Манчестере, как и то, что они показывают в Италии.

У них есть хорошие шансы выйти в следующий раунд Лиги Европы. Команда кажется очень подготовленной.