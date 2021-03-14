Коул: «„Челси“ нужен Холанд, он изменит этот клуб»

Бывший футболист «Челси» считает, что лондонский клуб должен приобрести форварда «Боруссии Дортмунд» .

По мне, им нужен один игрок — Холанд. Он в списке желаний. Ведь он «девятка». В составе «Челси» есть качество во всех областях, сильный состав. Им просто нужна эта искорка магии, эта «девятка», и он изменит этот клуб, вернув его к славным дням регулярной борьбы за титул.