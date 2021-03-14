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Коул: «„Челси“ нужен Холанд, он изменит этот клуб»

сегодня, 14:03

Бывший футболист «Челси» Джо Коул считает, что лондонский клуб должен приобрести форварда «Боруссии Дортмунд» Эрлинга Холанда.

По мне, им нужен один игрок — Холанд. Он в списке желаний. Ведь он «девятка». В составе «Челси» есть качество во всех областях, сильный состав. Им просто нужна эта искорка магии, эта «девятка», и он изменит этот клуб, вернув его к славным дням регулярной борьбы за титул.

Ранее сообщалось, что «Боруссия» Д хочет выручить с продажи Холанда 120-130 млн евро.

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dimagas2
dimagas2
сегодня в 15:34
Райола знатно заработает на его трансфере)))
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 14:30
Холанд изменит любой клуб.
Он уже сейчас на уровне не ниже Левандовски.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 14:04
В очередь, господа , в очередь!!!
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