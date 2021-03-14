Клопп: «Победить в ЛЧ было бы мечтой, но сейчас мы не в той ситуации»

Главный тренер «Ливерпуля» высказался о желании команды выиграть Лигу чемпионов в этом году.

Это было бы мечтой, правда? Так почему бы и нет? Но мы не в такой ситуации. После матча с «Лейпцигом» я сказал, что мы очень рады выйти в четвертьфинал. По-моему, Милнер сказал мне, что для нас это четвертый четвертьфинал за пять лет, включая Лигу Европы, так что это хорошо.

Но мы не в той ситуации, когда можем сидеть и рассказывать сказку о том, как все может закончиться. То, что мы думаем, чего хотим, о чем мечтаем, совершенно другое. Единственное, чем мы заняты, – это матчем с «Вулвз».