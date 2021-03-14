ГлавнаяНовости

Клопп: «Победить в ЛЧ было бы мечтой, но сейчас мы не в той ситуации»

сегодня, 13:46

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о желании команды выиграть Лигу чемпионов в этом году.

Это было бы мечтой, правда? Так почему бы и нет? Но мы не в такой ситуации. После матча с «Лейпцигом» я сказал, что мы очень рады выйти в четвертьфинал. По-моему, Милнер сказал мне, что для нас это четвертый четвертьфинал за пять лет, включая Лигу Европы, так что это хорошо.

Но мы не в той ситуации, когда можем сидеть и рассказывать сказку о том, как все может закончиться. То, что мы думаем, чего хотим, о чем мечтаем, совершенно другое. Единственное, чем мы заняты, – это матчем с «Вулвз».

Все новости
Дзаньоло рассказал, когда он вернется на поле
Сегодня, 16:17 Комментарии4
Спортдиректор «Боруссии» Д — о Холанде: «Никогда не видел такого игрока»
Сегодня, 16:17 Комментарии5
Куман: «Кажется, теперь дела „Барселоны“ складываются лучше»
Сегодня, 15:51 Комментарии5
Агент Ругани рассказал, вернется ли Даниэле в «Ювентус»
Сегодня, 15:28 Комментарии5
Отец Мориба рассказал, что заблокировал трансфер сына в «Ман Сити»
Сегодня, 15:23 Комментарии5
СлухиРаноккья бесплатно может перейти в «Лацио»
Сегодня, 15:15 Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Тасманский дьявол
Тасманский дьявол
сегодня в 17:50
Скомина недоступен))
ДСА
ДСА
сегодня в 14:25
Надо всего лишь Баварию одолеть.
Vredinka_online
Vredinka_online
сегодня в 13:58
Клопп начинает скромничать)
Lewa2708
Lewa2708
сегодня в 13:54
Если включая лигу Европы, то получается за шесть лет
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100