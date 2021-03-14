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Эдегор: «Важно избежать бойкота ЧМ-2022»

сегодня, 13:26

Полузащитник Мартин Эдегор, недавно назначенный капитаном сборной Норвегии, считает, что странам не нужно бойкотировать чемпионат мира-2022 в Катаре.

Недавно норвежские клубы поддержали идею бойкота из-за информации, согласно которой минимум 6751 рабочий-мигрант из Индии, Пакистана, Непала, Бангладеш и Шри-Ланки умер в Катаре с декабря 2010 года при строительных работах к ЧМ-2022.

То, что сейчас происходит в Норвегии, очень хорошо. Большое количество людей проявляют интерес к такому сложному вопросу. В этой стране происходит много хорошего. От нас требуется обсудить, как добиться изменений. Я считаю важным избежать бойкота.

Есть много других вариантов усилить посыл, но очень хорошо, что сейчас это обсуждается. Наша страна не была на чемпионате мира 20 лет. Если бы мы бойкотировали сейчас, еще до начала квалификации, не уверен по поводу того, сколько внимания получил бы этот шаг.

Очень многие в нашей стране беспокоятся из-за этого вопроса. Я горжусь тем, что являюсь норвежцем.

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Данил Бритвин
Данил Бритвин ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 15:46
Если завтра умрет человек вследствие падения на него крана, он умрет вследствие совершения действия?
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Данил Бритвин (раскрыть)
сегодня в 15:44, ред.
А что же они по вашему сделали??? Умерли - это и есть действие.
Все , больше не спорю, пусть остается как есть. Как говорится - замысел художника.
Данил Бритвин
Данил Бритвин ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 15:41
По-вашему, "умерли" - это совершили действие?
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Данил Бритвин (раскрыть)
сегодня в 15:38
Конечно, ниже аналогичный пример привел из грамматики - совместное действие, там же русским по белому написано. "Умерли" должно быть.
Данил Бритвин
Данил Бритвин ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 15:33
Так в этом случае и важно количество, а не действие. Вы "действие" относите к умиранию?
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ jobss (раскрыть)
сегодня в 15:23
С мигрантами - понятно. А вот потом все зависит от акцента. Если важно количество , то ед. чмсло, а если действие , то - множественное.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Данил Бритвин (раскрыть)
сегодня в 15:14
Грамматика.
Числительные, оканчивающиеся на один, обычно требуют формы единственного числа сказуемого: В институт поступил пятьдесят один абитуриент. Но: Пятьдесят один участник обсудили проблему на круглом столе (глагол обсудить означает совместное действие и не может быть употреблен в форме ед. ч.).
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Как то так.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Данил Бритвин (раскрыть)
сегодня в 14:46
Обещаю ! Это было в последний раз.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ jobss (раскрыть)
сегодня в 14:45
Выходит я облажался , виноват.
Данил Бритвин
Данил Бритвин ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 14:35
Убедитесь в знании правил русского языка, прежде чем указывать на ошибки.
jobss
jobss ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 14:29
вы же не скажите 51 мигрантов, 6751 такой же принцип
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Данил Бритвин (раскрыть)
сегодня в 14:27, ред.
Множественное число мигрантов.
Данил Бритвин
Данил Бритвин ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 14:14
(6751) шесть тысяч семьсот пятьдесят один рабочий-мигрант умер. У нас всё верно, ошибки нет.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 13:51
Число погибших просто пугает. Удивительно то , что в основном по этому поводу нет никакого шума. Если бы у нас такое было , хай бы подняли до небес, а тут удивительная тишина.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 13:49
.....6751 рабочий-мигрант.......умер
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
.....рабочих - мигрантов ........умерли.....
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 13:27
Бойкот надо игнорировать!
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