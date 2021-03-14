Эдегор: «Важно избежать бойкота ЧМ-2022»

Полузащитник , недавно назначенный капитаном сборной Норвегии, считает, что странам не нужно бойкотировать чемпионат мира-2022 в Катаре.

Недавно норвежские клубы поддержали идею бойкота из-за информации, согласно которой минимум 6751 рабочий-мигрант из Индии, Пакистана, Непала, Бангладеш и Шри-Ланки умер в Катаре с декабря 2010 года при строительных работах к ЧМ -2022.

То, что сейчас происходит в Норвегии, очень хорошо. Большое количество людей проявляют интерес к такому сложному вопросу. В этой стране происходит много хорошего. От нас требуется обсудить, как добиться изменений. Я считаю важным избежать бойкота.

Есть много других вариантов усилить посыл, но очень хорошо, что сейчас это обсуждается. Наша страна не была на чемпионате мира 20 лет. Если бы мы бойкотировали сейчас, еще до начала квалификации, не уверен по поводу того, сколько внимания получил бы этот шаг.

Очень многие в нашей стране беспокоятся из-за этого вопроса. Я горжусь тем, что являюсь норвежцем.