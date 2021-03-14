Эдегор: «Важно избежать бойкота ЧМ-2022»

Полузащитник Мартин Эдегор, недавно назначенный капитаном сборной Норвегии, считает, что странам не нужно бойкотировать чемпионат мира-2022 в Катаре.
Недавно норвежские клубы поддержали идею бойкота из-за информации, согласно которой минимум 6751 рабочий-мигрант из Индии, Пакистана, Непала, Бангладеш и Шри-Ланки умер в Катаре с декабря 2010 года при строительных работах к ЧМ-2022.
То, что сейчас происходит в Норвегии, очень хорошо. Большое количество людей проявляют интерес к такому сложному вопросу. В этой стране происходит много хорошего. От нас требуется обсудить, как добиться изменений. Я считаю важным избежать бойкота.
Есть много других вариантов усилить посыл, но очень хорошо, что сейчас это обсуждается. Наша страна не была на чемпионате мира 20 лет. Если бы мы бойкотировали сейчас, еще до начала квалификации, не уверен по поводу того, сколько внимания получил бы этот шаг.
Очень многие в нашей стране беспокоятся из-за этого вопроса. Я горжусь тем, что являюсь норвежцем.
Все , больше не спорю, пусть остается как есть. Как говорится - замысел художника.
Все , больше не спорю, пусть остается как есть. Как говорится - замысел художника.
Числительные, оканчивающиеся на один, обычно требуют формы единственного числа сказуемого: В институт поступил пятьдесят один абитуриент. Но: Пятьдесят один участник обсудили проблему на круглом столе (глагол обсудить означает совместное действие и не может быть употреблен в форме ед. ч.).
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Как то так.
Числительные, оканчивающиеся на один, обычно требуют формы единственного числа сказуемого: В институт поступил пятьдесят один абитуриент. Но: Пятьдесят один участник обсудили проблему на круглом столе (глагол обсудить означает совместное действие и не может быть употреблен в форме ед. ч.).
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Как то так.
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.....рабочих - мигрантов ........умерли.....
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.....рабочих - мигрантов ........умерли.....