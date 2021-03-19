«Бавария» — ПСЖ, «Реал» — «Ливерпуль». Состоялась жеребьёвка 1/4 финала ЛЧ

Состоялась жеребьёвка 1/4 финала Лиги чемпионов.
Определились следующие пары:
«Манчестер Сити» (Англия) — «Боруссия» Дортмунд (Германия);
«Порту» (Португалия) — «Челси» (Англия);
«Бавария» (Германия) — ПСЖ (Франция);
«Реал» (Испания) — «Ливерпуль» (Англия).
Первые матчи 1/4 финала состоятся 6–7 апреля, ответные — 13–14 апреля.
Первые матчи 1/2 финала пройдут 27–28 апреля, ответные — 4–5 мая.
Финал состоится 29 мая в Стамбуле.
В общем, матчи обещают быть интересными.
В общем, матчи обещают быть интересными.
Реаоу достался не самый сложный соперник, но и не аутсайдер 1/4. Мерсисайдцы имеют зуб на мадридцев, поэтому противостояние обещает быть горячим.
Реалу желаю подойти к играм в полной боевой готовности и пустым лазаретом.
Ну и соперникам не хворать...
Реаоу достался не самый сложный соперник, но и не аутсайдер 1/4. Мерсисайдцы имеют зуб на мадридцев, поэтому противостояние обещает быть горячим.
Реалу желаю подойти к играм в полной боевой готовности и пустым лазаретом.
Ну и соперникам не хворать...