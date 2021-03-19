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«Бавария» — ПСЖ, «Реал» — «Ливерпуль». Состоялась жеребьёвка 1/4 финала ЛЧ

19 марта 2021, 14:21

Состоялась жеребьёвка 1/4 финала Лиги чемпионов.

Определились следующие пары:

«Манчестер Сити» (Англия) — «Боруссия» Дортмунд (Германия);
«Порту» (Португалия) — «Челси» (Англия);
«Бавария» (Германия) — ПСЖ (Франция);
«Реал» (Испания) — «Ливерпуль» (Англия).

Первые матчи 1/4 финала состоятся 6–7 апреля, ответные — 13–14 апреля.

Первые матчи 1/2 финала пройдут 27–28 апреля, ответные — 4–5 мая.

Финал состоится 29 мая в Стамбуле.

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Все комментарии
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
21 марта в 09:16
Жаль, все результаты предсказуемы. Разве что Реал с Ливером интересно.
Ислам0926
Ислам0926
21 марта в 01:30
Ман С,Бавария,Ливер,Челси пройдут дальше
Ikarus74
Ikarus74 ответ League1 (раскрыть)
20 марта в 15:38
    1bear
    1bear
    20 марта в 00:46
    ожидаю финал МС-Бавария
    vastudio
    vastudio ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    20 марта в 00:22
    100% у меня такой же вариант)
    azkan
    azkan ответ Владимир Ушаков (раскрыть)
    20 марта в 00:18
    МС "фартит" да и сразу вылетают))))
    vastudio
    vastudio ответ IKER-RAUL (раскрыть)
    20 марта в 00:15
    МС Порту??? ))) ничо , что там другая пара?)))
    vastudio
    vastudio ответ Ikarus74 (раскрыть)
    20 марта в 00:11
    Я совсем не против)))
    vastudio
    vastudio ответ Arman A. (раскрыть)
    20 марта в 00:08
      vastudio
      vastudio
      20 марта в 00:07
      Будет точно один английский полуфинал! МС, Челси, Баварка, Ливерпуль. А вот будет ли английский финал- пока вопрос.
      Comentarios
      Comentarios
      20 марта в 00:07
      Вроде как Порто послабей остальных по составу.. но они прошли Барселону. Легкой прогулки для Челси не будет.
      Мысыктар
      Мысыктар
      19 марта в 22:08
      ох Порту? ну я даже не знаю )
      Arman A.
      Arman A.
      19 марта в 21:51
        karnager
        karnager
        19 марта в 21:37
        Походу Тухель дойдет и выиграет ЛЧ с Челси за пол-сезона, как это сделал Ди Матео )))
        RR117
        RR117
        19 марта в 19:57
        Первый раз вижу такую жеребьевку, где в парах нет явного фаворита.

        Ну может быть Дортмунд на бумаге выглядит слабее, но может приподнести сюрприз.
        Реал - Ливерпуль, тоже ничего не ясно, красные сейчас испытывают колосальные проблемы без лучшего игрока мира 2019 года Ван Дейка.
        Если восстановится Неймар, то это уравнивает шансы Баварии и ПСЖ.
        Порту - Челси тоже ничего не ясно.
        Dima salev
        Dima salev
        19 марта в 19:53
        У Сити есть болезнь. В четвертьфинале храмать начинается
        Dima salev
        Dima salev
        19 марта в 19:45
          juvenale
          juvenale ответ Владимир Ушаков (раскрыть)
          19 марта в 19:23
          да какие там ошибки)))себе привезли гол и спорный пеналь))потом не забили уйму моментов и пропустили под стенкой))пенсы легко пройдут
          juvenale
          juvenale
          19 марта в 19:22
          нижняя и верхняя сетки это конечно жесть разница...
          Karkaz
          Karkaz
          19 марта в 19:14
          Ну а для Баварии сильный соперник это только плюс, чтобы проверить действительно на что способен клуб, а не прогулка с клубами типа Лацио.
          Karkaz
          Karkaz
          19 марта в 19:09
            Владимир Ушаков
            Владимир Ушаков
            19 марта в 19:00
            Любопытный жребий. Больше всех повезло Челси, только они теперь в курсе недооценки и не повторят ошибок Ювентуса. МС тоже повезло, им все время фартит при жеребьевке. Холанд и Санчо против МС интересно, но МС фаворит и должны проходить дальше если Пеп по классике не сольет. Бавария - ПСЖ отличная дуэль двух прошлогодних финалистов. Реал - Ливерпуль тоже ремейк финала, только сейчас обе команды не в лучшей форме ввиду травм и прочих факторов, но думаю Реал попредпочтительней будет.
            Санчо Панса
            Санчо Панса
            19 марта в 19:00
            Крутые четвертьфинальные пары, конечно! Успехов и победы мадридскому Реалу, разумеется)
            OlYuSM
            OlYuSM ответ Hamman (раскрыть)
            19 марта в 18:34
            «Манчестер Сити» (Англия) — «Боруссия» Дортмунд (Германия);
            «Порту» (Португалия) — «Челси» (Англия);
            По-моему здесь англичане фавориты?!
            А вот эта пара просто бомба!
            «Бавария» (Германия) — ПСЖ (Франция);
            «Реал» (Испания) — «Ливерпуль» (Англия) -здесь 50 на 50, может быть 40 на 60?!
            League1
            League1 ответ allemz (раскрыть)
            19 марта в 18:17
              League1
              League1 ответ Ikarus74 (раскрыть)
              19 марта в 18:15
              Сити при чём? Они всегда вылетают. Вылетят и в этот раз.
              League1
              League1
              19 марта в 18:13
              Как обычно, интрига всё возрастает. Ни в одной из пар не видно фаворита.
              oFANATo
              oFANATo
              19 марта в 18:10
              Бавария-ПСЖ самый крутой матч
              ВиталикManUtdRus
              ВиталикManUtdRus
              19 марта в 18:06
              Челси и Боруссии повезло со жребием !
              Roger Young
              Roger Young
              19 марта в 18:00
              Реал - Ливерпуль это будет бомба
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