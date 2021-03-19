«Бавария» — ПСЖ и «Реал» — «Ливерпуль», «Аякс» — «Рома» и «Гранада» — МЮ. Прошли жеребьёвки 1/4 финала ЛЧ и ЛЕ

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вчера, 13:28

«Соккер.ру» греет шарики.

Лига чемпионов

Где и когда состоится жеребьевка? В штаб-квартире УЕФА , в швейцарском Ньоне. Начало жеребьевки Лиги чемпионов — в 14:00 по московскому времени.

Как следить за церемонией? Официальный сайт УЕФА и телеканал «Матч! Футбол 1» покажут прямую трансляцию из Ньона. «Соккер.ру» проведет традиционный онлайн жеребьевки.

Почему это интересно? Это последняя жеребьевка еврокубкового сезона: сегодня узнаем не только четвертьфинальные пары, но и сможем посмаковать потенциальные встречи в полуфиналах и финале — сетка будет прописана до самого конца.

Что еще нужно знать? Никакого посева и прочих ограничений, команды из одной национальной ассоциации могут встретиться уже в следующем раунде.

Расписание оставшихся матчей Лиги чемпионов

1/4 финала, первые матчи: 6/7 апреля

1/4 финала, ответные матчи: 13/14 апреля

1/2 финала, первые матчи: 27/28 апреля

1/2 финала, ответные матчи: 4/5 мая

Финал («Олимпийский стадион Ататюрка»; Стамбул, Турция): 29 мая

Четвертьфиналисты Лиги чемпионов: «Манчестер Сити», «Челси», «Ливерпуль» (все — Англия), «Бавария», «Боруссия» Д (обе — Германия), «Реал» (Испания), ПСЖ (Франция), «Порту» (Португалия).

- Впервые за 5 лет среди четвертьфиналистов Лиги чемпионов нет ни одного итальянского клуба.

- Испанию, которая еще недавно доминировала в Лиге чемпионов, представляет только мадридский «Реал». На стадии 1/8 финала вылетели «Барселона», «Атлетико» и «Севилья».

- Несмотря на победу над «Ювентусом» в 1/8 финала, «Порту» остается самым привлекательным вариантом для грандов в четвертьфинале. В одном ряду с «драконами» можно было бы назвать и дортмундскую «Боруссию», но Эрлинга Холанда все-таки побаиваются. И правильно делают.

- Второй год подряд можем увидеть в плей-офф дуэль Холанда и Мбаппе, если жребий снова сведет ПСЖ и «Боруссию». В прошлом году команды встретились в 1/8 финала и обменялись домашними победами — 2:1 в пользу хозяев в Дортмунде (с дублем Холанда) и 2:0 победа ПСЖ на «Парк де Пренс».

- В двух предыдущих розыгрышах побеждали команды немецких тренеров: «Ливерпуль» Клоппа и «Бавария» Флика. У специалистов из Германии снова высокие шансы на успех, ведь 4 из 8 тренеров в четвертьфинале Лиги чемпионов — немцы. Юрген Клопп, Томас Тухель, Ханси Флик и Эдин Терзич — вот такая компания.

«Идеальный» жребий Лиги чемпионов по версии «Соккер.ру»

«Манчестер Сити» — «Бавария». В прошлом году ждали встречу Гвардиолы против бывшей команды, ведь «Сити» и «Бавария» считались фаворитами турнира. Как и сейчас. Лучше пусть гарантированно встретятся в четвертьфинале, чем снова не встретятся вовсе.

«Челси» — «Ливерпуль». Английскую грядку стоит проредить очной дуэлью. «Челси» против «Ливерпуля» — идеально. Во-первых, будет много воспоминаний о предыдущих встречах «синих» и «красных» в Лиге чемпионов. Во-вторых, Клопп против Тухеля — два немецких тренера с похожей судьбой.

ПСЖ — «Боруссия» Д. Мбаппе против Холанда — новое противостояние с приставкой «супер» в мировом футболе. Конечно же, заверните.

«Реал» — «Порту». Пепе уже выбил своего друга Роналду из Лиги чемпионов, а при такой жеребьевке попытается насолить и своему бывшему клубу. А еще давно не было горячих споров об исключительном везении мадридцев в подобных делах и «нагретых шариках».

Лига Европы

Где и когда состоится жеребьевка? Все там же — в Ньоне, где располагается штаб-квартира УЕФА . Старт жеребьевки Лиги Европы через час после начала аналогичной церемонии, посвященной Лиге чемпионов — в 15:00 по московскому времени.

Как следить за церемонией? На официальном сайте УЕФА , на телеканале «Матч! Футбол 1» и на «Соккер.ру».

Почему это интересно? Лиге Европы далеко по популярности и антуражу до Лиги чемпионов, однако на поздних стадиях плей-офф турнир традиционно становится интересным и богатым на события. В этом сезоне в четвертьфиналах есть и гранды, и выскочки. Кому же достанется трофей?

Что еще нужно знать? Помимо полностью открытой жеребьевки четвертьфиналов, состоится жеребьевка полуфиналов, в которой примут пронумерованные с 1 по 4 четвертьфинальные пары. Также будет определен номинальный хозяин финального матча, как и в Лиге чемпионов.

Расписание оставшихся матчей Лиги Европы

1/4 финала, первые матчи: 8 апреля

1/4 финала, ответные матчи: 15 апреля

1/2 финала, первые матчи: 29 апреля

1/2 финала, ответные матчи: 6 мая

Финал («Арена Гданьск»; Гданьск, Польша): 26 мая

Четвертьфиналисты Лиги Европы: «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» (обе — Англия), «Вильярреал», «Гранада» (обе — Испания), «Рома» (Италия), «Аякс» (Нидерланды), «Славия» (Чехия), «Динамо Загреб» (Хорватия).

- «Вильярреалом» руководит Унаи Эмери — самый титулованный тренер в истории Лиги Европы, который трижды побеждал в турнире с «Севильей».

- «Манчестер Юнайтед» и «Аякс» встречались в финале Лиги Европы 2017 года.

- «Славия» в плей-офф Лиги Европы выбила уже два британских клуба — английский «Лестер» и шотландский «Рейнжерс». Чехи — одна из двух главных сенсаций турнира.

- Вторая — загребское «Динамо», сумевшее в 1/8 финала совершить камбэк в противостоянии с «Тоттенхэмом» после поражения 0:2 в Лондоне.

«Идеальный» жребий Лиги Европы по версии «Соккер.ру»

«Арсенал» — «Вильярреал». Во-первых, Унаи Эмери против бывшего клуба. Во-вторых, римейк лигочемпионских дуэлей из первого десятилетия XXI века. «Арсенал» и «Вильярреал» встречались даже в полуфинале главного клубного турнира УЕФА .

«Манчестер Юнайтед» — «Славия». Чехи идут по британскому следу в плей-офф, так пусть попробуют выбить еще одного «босса». Ну, а МЮ после победы над «Миланом» получит менее статусного противника — равновесие сохранено.

«Аякс» — «Динамо» З. Две «фабрики талантов» должны встретиться лицом к лицу. Почему бы и нет?

«Рома» — «Гранада». Год назад «Рому» выбила из Лиги Европы «Севилья», но этот андалусийский клуб «волки» должны проходить.

Онлайн жеребьёвки 1/4 финала Лиги чемпионов

13.56 Жеребьёвка начнется через несколько минут.

14.00 Церемония началась.

14.12 «Сити» — «Дортмунд». Первая пара.

14.14 «Порту» сыграет с «Челси». Обе команды могут быть довольны жребием. Самые слабые участники 1/4-й сошлись вместе.

14.15 «Бавария» — ПСЖ ! «Реал» — «Ливерпуль». А вот это уже интересно.

14.16 Теперь определят, кто сыграет в 1/2-й.

14.17 Победитель пары «Бавария» — ПСЖ в полуфинале сразится с победителем дуэли «Сити» и «Боруссии».

14.18 «Реал»/«Ливерпуль» в полуфинале ждет «Порту» или «Челси».

Онлайн жеребьёвки 1/4 финала Лиги Европы

15.00 Жеребьёвка 1/4 финала Лиги Европы стартовала.

15.11 «Гранада» — «Манчестер Юнайтед». Первая пара.

15.12 «Арсенал» — «Славия» Прага.

15.13 «Аякс» — «Рома». Эта пара, скорее всего, будет самой интересной на данной стадии турнира.

15.14 «Динамо» Загреб — «Вильярреал». Последняя пара 1/4 финала Лиги Европы.

15.15 Победитель пары «Гранада» — «Манчестер Юнайтед» сыграет с победителем пары «Аякс» — «Рома».

15.17 «Динамо» Загреб/«Вильярреал» встретится с победителем противостояния «Арсенал» — «Славия» Прага в полуфинале турнира.