Ибрагимович против «Манчестер Юнайтед», Мхитарян против «Шахтера». В Лиге Европы встречи с бывшими

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сегодня, 18:30

А «Краснодар» мог принять в гости Моуриньо.

«Шахтер» — «Рома». Давние знакомые

Не повезло Каштру, зато Фонсека сравнит две своих команды. Экс-наставник «горняков» хочет зайти далеко, но «Шахтер» — не подарок. К качеству футбола любого клуба из краев с суровой зимой в феврале легко придраться, но позже команда Каштру наберет форму. А что сможет предложить «Рома»? Мхитарян выдал крутой январь, а начинал в УПЛ , играя за «Металлург» Д и «Шахтер». Крутая вывеска, могут получиться незабываемые матчи.

- Каштру вынужден отвлекаться на УПЛ , после 15 туров «Динамо» Киев впереди на один пункт. Увлечься только еврокубками не получится;

- «Рома» тоже воюет за место в ЛЧ с «Аталантой», «Лацио» и «Наполи». Джеко и Мхитаряну надо всюду успеть.

«Динамо» Загреб – «Тоттенхэм». Стихия Жозе

В АПЛ дела у «шпор» идут неважно. С первого места скатились на девятое. Вечно выезжать на связке Кейна и Сона нельзя. Зато у Харри и его коллег есть незакрытый гештальт – неудовлетворенная потребность в трофее. Моуриньо выигрывал кубок УЕФА с «Порту» и МЮ , так что дерзкие и осторожные «динамовцы» встретят опасного соперника. Может получиться аналог встречи МЮ и «Ростова» в прошлом, когда первых возглавлял именно Жозе.

- в ЛЕ «Динамо» Загреб пропускало только от россиян – ЦСКА и «Краснодара», но оба матча выиграли, забив по три мяча;

- «Тоттенхэм» наколотил в турнире 23 гола, в том числе 8 штук «Вольфсбергу», который обыграл в группе «армейцев».

«Аякс» — «Янг Бойз». Опасные швейцарцы

Бывший финалист Лиги Европы – фаворит в паре? Но «Аяксу» надо вспомнить, как собирались в финал в прошлом году, но нарвались на «Хетафе» и вылетели. Сейчас «Лилль» прошли, в Ередивизии все в порядке – оторвались на шесть пунктов от ПСВ , имея матч в запасе. Но команде Аллера, Тадича, Энтони и Клаасена стоит уважать соперников. Уступали МЮ , вылетали от «Тоттенхэма» в ЛЧ , но должны пройти «Янг Бойз». А швейцарцы упрямые, на выезде грохнули «Байер», реализовав два удара из трех точных.

- «Аякс» опасен командной игрой – в чемпионате у 17 человек голевые передачи. В ЛЧ забивали шестеро футболистов, в ЛЕ за два матча 4 гола и 3 ассиста;

- «Янг Бойз» выиграл чемпионат Швейцарии – опережают «Базель» после 21 матча на 18 очков, сосредоточатся на изучении «Аякс» после прохода «Байера».

«Динамо» Киев – «Вильярреал». Юность против опыта

Оба украинских клуба могли получить более легких соперников. «Рома» в семи последних играх уступала только «Ювентусу» (хотя до этого их громили «Лацио» и «Специя»). А «Вильярреал» не просто дважды обыграл «Зальцбург», но и обладает огромным опытом именно в Лиге Европы – рекордсмены по матчам. Но Луческу что-то придумает, киевляне будут драться, как привыкли. Для Миколенко, Попова, Забарного, Шапаренко и Цыганкова это еще и отбор на Евро-2020 – Шевченко следит за молодежью.

- средний возраст заявки Луческу – 25.1 год, Унаи – 27.8. В основе киевлян никого старше тридцати. А в группе ЛЧ выходили студенты по возрасту;

- Унаи Эмери – трехкратный победитель Лиги Европы. В этой паре встречаются два обладателя трофея, ведь у Луческу есть кубок с «Шахтером».

«Гранада» — «Мольде». Самые недооцененные

Испанских дебютантов уже недооценила команда Гаттузо. Дженнаро жалуется на стиль соперника – «Гранада» использует уловки «Хетафе», но ведь прошли грозный «Наполи». А не самый грозный «Мольде» выбил «Хоффенхайм», ведь у бывшей команды Холанда есть работающая атака и крутой вратарь, что поймал кураж. В принципе, в этом и смысл пары – встретятся максимально неудобные для других соперники.

- у «Гранады» удушающий подход – в 11 матчах ЛЕ с учетом квалификации сразу шесть «сухарей» и всего одно поражение от ПСВ ;

- «Мольде» не прошел «Ференцварош» в ЛЧ , зато в ЛЕ уступал только «Арсеналу». Норвежский чемпионат стартует в апреле, сейчас у них есть только Лига Европы.

«Славия» — «Рейнджерс». Дерзкие лидеры

Джеррард мог сыграть против Роджерса, но «Лестер» вылетел от чехов. Зато теперь у Стивена больше шансов продлить серию без поражений. У его команды огромное количество забитых мячей и амбиции в турнире, где «Рейнджерс» был в финале и уступал «Зениту». «Славия» последний раз удивляла в Европе в тридцатых годах прошлого века, когда выигрывала Кубок Митропы, но сейчас хватает козырей, судя по матчам с «Лестером».

- «Славия» уверенно лидирует в чемпионате с нулем поражений. И хотя «Байер» бил их в группе 4:0, немцы уже вылетели, а команда перспективного Трпишовского осталась;

- «Рейнджерс» на диком кураже, опасный соперник, который отвык от поражений в серьезных матчах. У тренера Джеррарда получается.

«Олимпиакос» — «Арсенал». И снова бывшие

Год назад «Арсенал» рвался к матчам против «Севильи» и МЮ , а покинул кубок в дополнительное время после встреч против греков. «Канониры» не разбалованы успехами – в АПЛ команда Артеты на 11-м месте, проиграли 11 матчей из 25. В еврокубки получится зайти только через победу в ЛЕ , ведь Кубок Англии покинули. Греки же уверенно опережают ПАОК в чемпионате, прошли по разнице мячей ПСВ и готовы добавить «Арсеналу» проблем.

- «Олимпиакос» собрал знакомых по игре в РПЛ французов М’Вилла и Вальбуэна и результативного марокканца Эль-Араби. Вязкая команда, в ЛЧ опередили «Марсель»;

- в еврокубке стараются Пепе, Уиллок, Сака и Обамеянг, что два из мячей забил «Бенфике» вчера. Артете нужно взять реванш у греков.

«Манчестер Юнайтед» — «Милан». Отсылка к ЛЧ

Учитывая высокое место МЮ в АПЛ и позицию «россонери» в Серии А, это пара по уровню мастерства команд тянет на четвертьфинал Лиги чемпионов. Помним, что «Милан» давно не попадал в групповой этап престижного, некогда любимого кубка. И у англичан не получилось финишировать выше «Лейпцига» и ПСЖ в группе. Но Рэшфорд против Ибрагимовича, Де Хеа против Доннаруммы, Магуайр против Романьоли, а Бруно Фернандеш против Чалханоглу – лучшая вывеска сезона в Лиге Европы.

- английские клубы — фавориты Лиги Европы у букмекеров. Логично, но вспомните судьбу «Лестера». Впрочем, у Сульшера хватает козырем даже для «Милана»;

- Ибрагимович сыграет против бывшего клуба. А «Милану» важно не попасть в черную полосу и нагулять уверенность. Надо обыграть МЮ , чтобы тебя ценили в ЛЕ .