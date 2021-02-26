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Ибрагимович против «Манчестер Юнайтед», Мхитарян против «Шахтера». В Лиге Европы встречи с бывшими

сегодня, 18:30
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А «Краснодар» мог принять в гости Моуриньо.

«Шахтер» — «Рома». Давние знакомые

Не повезло Каштру, зато Фонсека сравнит две своих команды. Экс-наставник «горняков» хочет зайти далеко, но «Шахтер» — не подарок. К качеству футбола любого клуба из краев с суровой зимой в феврале легко придраться, но позже команда Каштру наберет форму. А что сможет предложить «Рома»? Мхитарян выдал крутой январь, а начинал в УПЛ, играя за «Металлург» Д и «Шахтер». Крутая вывеска, могут получиться незабываемые матчи.

- Каштру вынужден отвлекаться на УПЛ, после 15 туров «Динамо» Киев впереди на один пункт. Увлечься только еврокубками не получится;

- «Рома» тоже воюет за место в ЛЧ с «Аталантой», «Лацио» и «Наполи». Джеко и Мхитаряну надо всюду успеть.

«Динамо» Загреб – «Тоттенхэм». Стихия Жозе

В АПЛ дела у «шпор» идут неважно. С первого места скатились на девятое. Вечно выезжать на связке Кейна и Сона нельзя. Зато у Харри и его коллег есть незакрытый гештальт – неудовлетворенная потребность в трофее. Моуриньо выигрывал кубок УЕФА с «Порту» и МЮ, так что дерзкие и осторожные «динамовцы» встретят опасного соперника. Может получиться аналог встречи МЮ и «Ростова» в прошлом, когда первых возглавлял именно Жозе.

- в ЛЕ «Динамо» Загреб пропускало только от россиян – ЦСКА и «Краснодара», но оба матча выиграли, забив по три мяча;

- «Тоттенхэм» наколотил в турнире 23 гола, в том числе 8 штук «Вольфсбергу», который обыграл в группе «армейцев».

«Аякс» — «Янг Бойз». Опасные швейцарцы

Бывший финалист Лиги Европы – фаворит в паре? Но «Аяксу» надо вспомнить, как собирались в финал в прошлом году, но нарвались на «Хетафе» и вылетели. Сейчас «Лилль» прошли, в Ередивизии все в порядке – оторвались на шесть пунктов от ПСВ, имея матч в запасе. Но команде Аллера, Тадича, Энтони и Клаасена стоит уважать соперников. Уступали МЮ, вылетали от «Тоттенхэма» в ЛЧ, но должны пройти «Янг Бойз». А швейцарцы упрямые, на выезде грохнули «Байер», реализовав два удара из трех точных.

- «Аякс» опасен командной игрой – в чемпионате у 17 человек голевые передачи. В ЛЧ забивали шестеро футболистов, в ЛЕ за два матча 4 гола и 3 ассиста;

- «Янг Бойз» выиграл чемпионат Швейцарии – опережают «Базель» после 21 матча на 18 очков, сосредоточатся на изучении «Аякс» после прохода «Байера».

«Динамо» Киев – «Вильярреал». Юность против опыта

Оба украинских клуба могли получить более легких соперников. «Рома» в семи последних играх уступала только «Ювентусу» (хотя до этого их громили «Лацио» и «Специя»). А «Вильярреал» не просто дважды обыграл «Зальцбург», но и обладает огромным опытом именно в Лиге Европы – рекордсмены по матчам. Но Луческу что-то придумает, киевляне будут драться, как привыкли. Для Миколенко, Попова, Забарного, Шапаренко и Цыганкова это еще и отбор на Евро-2020 – Шевченко следит за молодежью.

- средний возраст заявки Луческу – 25.1 год, Унаи – 27.8. В основе киевлян никого старше тридцати. А в группе ЛЧ выходили студенты по возрасту;

- Унаи Эмери – трехкратный победитель Лиги Европы. В этой паре встречаются два обладателя трофея, ведь у Луческу есть кубок с «Шахтером».

«Гранада» — «Мольде». Самые недооцененные

Испанских дебютантов уже недооценила команда Гаттузо. Дженнаро жалуется на стиль соперника – «Гранада» использует уловки «Хетафе», но ведь прошли грозный «Наполи». А не самый грозный «Мольде» выбил «Хоффенхайм», ведь у бывшей команды Холанда есть работающая атака и крутой вратарь, что поймал кураж. В принципе, в этом и смысл пары – встретятся максимально неудобные для других соперники.

- у «Гранады» удушающий подход – в 11 матчах ЛЕ с учетом квалификации сразу шесть «сухарей» и всего одно поражение от ПСВ;

- «Мольде» не прошел «Ференцварош» в ЛЧ, зато в ЛЕ уступал только «Арсеналу». Норвежский чемпионат стартует в апреле, сейчас у них есть только Лига Европы.

«Славия» — «Рейнджерс». Дерзкие лидеры

Джеррард мог сыграть против Роджерса, но «Лестер» вылетел от чехов. Зато теперь у Стивена больше шансов продлить серию без поражений. У его команды огромное количество забитых мячей и амбиции в турнире, где «Рейнджерс» был в финале и уступал «Зениту». «Славия» последний раз удивляла в Европе в тридцатых годах прошлого века, когда выигрывала Кубок Митропы, но сейчас хватает козырей, судя по матчам с «Лестером».

- «Славия» уверенно лидирует в чемпионате с нулем поражений. И хотя «Байер» бил их в группе 4:0, немцы уже вылетели, а команда перспективного Трпишовского осталась;

- «Рейнджерс» на диком кураже, опасный соперник, который отвык от поражений в серьезных матчах. У тренера Джеррарда получается.

«Олимпиакос» — «Арсенал». И снова бывшие

Год назад «Арсенал» рвался к матчам против «Севильи» и МЮ, а покинул кубок в дополнительное время после встреч против греков. «Канониры» не разбалованы успехами – в АПЛ команда Артеты на 11-м месте, проиграли 11 матчей из 25. В еврокубки получится зайти только через победу в ЛЕ, ведь Кубок Англии покинули. Греки же уверенно опережают ПАОК в чемпионате, прошли по разнице мячей ПСВ и готовы добавить «Арсеналу» проблем.

- «Олимпиакос» собрал знакомых по игре в РПЛ французов М’Вилла и Вальбуэна и результативного марокканца Эль-Араби. Вязкая команда, в ЛЧ опередили «Марсель»;

- в еврокубке стараются Пепе, Уиллок, Сака и Обамеянг, что два из мячей забил «Бенфике» вчера. Артете нужно взять реванш у греков.

«Манчестер Юнайтед» — «Милан». Отсылка к ЛЧ

Учитывая высокое место МЮ в АПЛ и позицию «россонери» в Серии А, это пара по уровню мастерства команд тянет на четвертьфинал Лиги чемпионов. Помним, что «Милан» давно не попадал в групповой этап престижного, некогда любимого кубка. И у англичан не получилось финишировать выше «Лейпцига» и ПСЖ в группе. Но Рэшфорд против Ибрагимовича, Де Хеа против Доннаруммы, Магуайр против Романьоли, а Бруно Фернандеш против Чалханоглу – лучшая вывеска сезона в Лиге Европы.

- английские клубы — фавориты Лиги Европы у букмекеров. Логично, но вспомните судьбу «Лестера». Впрочем, у Сульшера хватает козырем даже для «Милана»;

- Ибрагимович сыграет против бывшего клуба. А «Милану» важно не попасть в черную полосу и нагулять уверенность. Надо обыграть МЮ, чтобы тебя ценили в ЛЕ.

В Гданьск хотят попасть все шестнадцать клубов. Нет тех, кому турнир не интересен. Также речь о представителях 11 разных стран, наличие семи клубов из топ-5 не превращает плей-офф в аналог ЛЧ, где только «Порту» — простой смертный. Финалистов Лиги Европы традиционно сложно угадать, но никто не запрещает вам попытаться.

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shlomo
shlomo
сегодня в 19:00
Да уж.... Донецкий Шахтер "повезло" в кавычках, жребий распорядился, что украинскому клубу выпало играть против итальянской Ромы, которую возглавляет бывший тренер "горняков" Паулу Фонсека....вот же поистине ирония судьбы....а еще интересное, что Фонсека является поклонником таланта Мудрика, за игрой которого наблюдал в бытность главным тренером Шахтера ( и португалец попробует убедить спортивного директора Ромы Джанлуку Петраки купить игрока)....для Шахтера плюс, что первый матч на выезде и если все пойдет по плану (забить обязательно), то второй матч все решит.... удачи, горнякам!!!!
shlomo
shlomo
сегодня в 18:40
спасибо за статью
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