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Стало известно, почему Рассказова перестали вызывать в молодёжную сборную

20 марта 2021, 20:58

Защитник тульского «Арсенала» Николай Рассказов не получил вызов в молодежную сборную России, которая сыграет на грядущем чемпионате Европы (U-21).

Сообщается, что это связано с тем, что во время октябрьского матча команды против Польши между Рассказовым и игроком «Спартака» Наилем Умяровым произошёл конфликт в раздевалке, который перерос в драку.

После этого якобы Рассказов перестал вызываться в национальную команду по решению главного тренера сборной Михаила Галактионова.

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Сп62
Сп62
28 марта в 10:38
Почему бы этому источнику не спросить самого Галактионова.
Байкал-38
Байкал-38 ответ vm777 (раскрыть)
21 марта в 04:27
Тут наверное по-другому вопрос звучит, как Умяров в аренду в Тулу теперь поедет?!
Eirek
Eirek
21 марта в 01:08
А почему игрока 23 лет должны вызывать в сборную игроков до 21 года?)
Василий 50
Василий 50
20 марта в 22:29
Причина в другом
vm777
vm777
20 марта в 22:19
Что за бред. А как Рассказов в Спартак вернется тогда? Странная история.
Может дело в проигранной конкуренции в сборной.
морозз
морозз
20 марта в 21:53
Главное что бы они забивали в своих клубах и сборной...остальное детские обиды и юношеский максимализм! Тренера ...который не может разрулить эту ситуацию, гнать из сборной метлой!
Ironigor
Ironigor
20 марта в 21:37
И если это правда, тогда грошь цена такому тренеру , который не мог двух молодых парней померить и сгладить этот никчёмный конфликт. А чтобы он делал если бы это было в главной сборной??? Может быть это вообще и не так было??? Всем добра!!!
makkie
makkie
20 марта в 21:37
Может тренер разнимал и ему прилетело локтем от Рассказова?
Иначе как объяснить эти не вызовы? Драки и конфликты в футболе сплошь и рядом. И ничего, потом мирятся и дальше играют.
КЭТиК
КЭТиК
20 марта в 21:37
Ясно кто был не прав.
mihaluch
mihaluch
20 марта в 21:31
Тренеру надо было что-то делать вот он и убрал Рассказова.
25процентный клоун
25процентный клоун
20 марта в 21:11
Очень жаль, очень
Вoлхв
Вoлхв
20 марта в 21:03
При чем тут личные отношения и сборная....
sv_1969
sv_1969
20 марта в 21:02
Ох щас навыдумывают писакки
STVA 1
STVA 1
20 марта в 21:01
Хрень какая то
beefs
beefs
20 марта в 21:01
это все внутренняя кухня...
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