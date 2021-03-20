Стало известно, почему Рассказова перестали вызывать в молодёжную сборную

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20 марта 2021, 20:58

Защитник тульского «Арсенала» не получил вызов в молодежную сборную России, которая сыграет на грядущем чемпионате Европы (U-21).

Сообщается, что это связано с тем, что во время октябрьского матча команды против Польши между Рассказовым и игроком «Спартака» Наилем Умяровым произошёл конфликт в раздевалке, который перерос в драку.

После этого якобы Рассказов перестал вызываться в национальную команду по решению главного тренера сборной .