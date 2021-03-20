Стало известно, почему Рассказова перестали вызывать в молодёжную сборную

Защитник тульского «Арсенала» Николай Рассказов не получил вызов в молодежную сборную России, которая сыграет на грядущем чемпионате Европы (U-21).
Сообщается, что это связано с тем, что во время октябрьского матча команды против Польши между Рассказовым и игроком «Спартака» Наилем Умяровым произошёл конфликт в раздевалке, который перерос в драку.
После этого якобы Рассказов перестал вызываться в национальную команду по решению главного тренера сборной Михаила Галактионова.
Может дело в проигранной конкуренции в сборной.
Может дело в проигранной конкуренции в сборной.
Иначе как объяснить эти не вызовы? Драки и конфликты в футболе сплошь и рядом. И ничего, потом мирятся и дальше играют.
Иначе как объяснить эти не вызовы? Драки и конфликты в футболе сплошь и рядом. И ничего, потом мирятся и дальше играют.