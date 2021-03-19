Джеррард заявил, что избитый Кудела оскорбил Камара на расовой почве

Главный тренер «Рейнджерс» сообщил, что его футболист подвергся расистскому оскорблению со стороны защитника «Славии» во время ответного матча 1/8 финала Лиги Европы (0:2).

Ранее стало известно, что 33-летний Кудела был избит после игры в подтрибунном помещении.

Мой игрок сообщил мне, что подвергся расизму. Расстраивает то, что представители соперников пытаются защитить своего игрока и называют нас лжецами.

Я испытываю злость. Я знаю Глена и доверяю ему на все сто. Это сделал игрок «Славии». Должна последовать немедленная реакция, но это зависит не от меня. Что бы ни случилось, я поддержу Глена.

Сейчас мне даже не хочется говорить о футболе. Теперь дело за УЕФА . Надеюсь, этот инцидент не замнут.

После игры Камара сказал мне, что не был уверен в своём решении продолжать матч. Он хотел, но очевидно был очень расстроен.