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Джеррард заявил, что избитый Кудела оскорбил Камара на расовой почве

19 марта 2021, 05:22
РейнджерсЛоготип футбольный клуб Рейнджерс (Глазго)0 : 2Логотип футбольный клуб Славия (Прага)СлавияМатч завершен

Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард сообщил, что его футболист Глен Камара подвергся расистскому оскорблению со стороны защитника «Славии» Ондрея Куделы во время ответного матча 1/8 финала Лиги Европы (0:2).

Ранее стало известно, что 33-летний Кудела был избит после игры в подтрибунном помещении.

Мой игрок сообщил мне, что подвергся расизму. Расстраивает то, что представители соперников пытаются защитить своего игрока и называют нас лжецами.

Я испытываю злость. Я знаю Глена и доверяю ему на все сто. Это сделал игрок «Славии». Должна последовать немедленная реакция, но это зависит не от меня. Что бы ни случилось, я поддержу Глена.

Сейчас мне даже не хочется говорить о футболе. Теперь дело за УЕФА. Надеюсь, этот инцидент не замнут.

После игры Камара сказал мне, что не был уверен в своём решении продолжать матч. Он хотел, но очевидно был очень расстроен.

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Все комментарии
SAFqwer
SAFqwer
23 марта в 23:39
Доказательств кроме слов Глена нет.... Чех тоже может сказать, что его обидели.... Тебя обозвали, ты тоже обзовись или промолчи... Зачем руки распускать? Может Стиви и Глену надо научиться проигрывать? и не будет оскорблений, драк...После этого инцидента Стиви упал в моих глазах...Наверное на коленях сейчас стоит, просит прощения за предков...
Павел Якунин
Павел Якунин ответ SHMEL258 (раскрыть)
20 марта в 21:04
    Павел Якунин
    Павел Якунин ответ Bolshoy (раскрыть)
    20 марта в 20:56
    Конечно есть, я же написал про них, почитай внимательно мой комментарий. )))
    Bolshoy
    Bolshoy ответ Павел Якунин (раскрыть)
    20 марта в 13:09
    "... обливать грязью ОБЫЧНЫХ геев..." Алло,Якунин, а есть ещё и НЕОБЫЧНЫЕ? ))))
    SHMEL258
    SHMEL258 ответ Павел Якунин (раскрыть)
    20 марта в 10:24
      Павел Якунин
      Павел Якунин ответ SHMEL258 (раскрыть)
      20 марта в 00:46, ред.
      Какой нафиг давно не русский, я 4 года назад уехал. У нас и рыжих всегда дразнили, ты тоже будешь их дразнить по традиции? Не люби ты их сто раз, но не оскорбляй и не дискриминируй при приеме на работу и т.д. У всех людей равные права. А у нас (и в мире) до хх века женщины были бесправные, второй сорт, это тоже для тебя норм? XXI век на дворе, пипец.
      SHMEL258
      SHMEL258 ответ Павел Якунин (раскрыть)
      20 марта в 00:33
      МОИ, да и ТВОИ деды, уверен на 1000% были не терпимы к пи....ам. Кто придумал это гнусное слово "гей"? На Руси таких издревле называли мужеложниками и пи....ми, не нужно искажать факты. Мне не интересно как к ним относишься ты и каким боком (не могу ответить более конкретно, цензура, модерация...) мне важнее, как это вижу я. Судя по твоим речам, ты уже давно и далеко не русский, поэтому мы не поймём друг друга...
      Павел Якунин
      Павел Якунин ответ SHMEL258 (раскрыть)
      20 марта в 00:26
      Да какая разница: обзываться нехорошо, тебе могут трижды не нравиться геи, но ты не должен вести себя как хам. Также, если кому не нравятся евреи, украинцы, рыжие, толстые или очкарики. Это НЕВЕЖЛИВО, и твои деды на войне, возможно, понимали это лучше тебя, были добрее и терпимее. А в США я уехал, потому что мне было не найти на Родине, которую я люблю, работу по специальности (я - кандидат наук). И в моем уезде виноваты как раз свора пи...сов, которые известно где находятся. Но вместо них ты предпочитаешь обливать грязью обычных геев и чёрных, которые тебе лично нифига плохого не сделали.
      SHMEL258
      SHMEL258 ответ Павел Якунин (раскрыть)
      20 марта в 00:11
      Еще раз повторяю, ты спросил приятно ли мне будет, если меня будут называть ватником, я тебе прямо ответил : ДА! Значит для тебя это оскорбление! Не нужно прикрываться дедами которые воевали за Родину, а их внук живет и трудится на благо америки.
      И да, я не терпим к пи.....ам в отличии от тебя, для меня это грязь и меня в обратном не пытайся переубедить.
      Павел Якунин
      Павел Якунин ответ SHMEL258 (раскрыть)
      19 марта в 23:22, ред.
      Мне прекрасно понять, и у меня деды воевали. Только не надо дедами и загадочной русской душой прикрывать обыкновенное хамство и нетерпимость к людям другой национальности или сексуальной ориентации.
      SHMEL258
      SHMEL258 ответ Павел Якунин (раскрыть)
      19 марта в 22:39
      Да, мне будет приятно, если меня назовут ватником! Да будет тебе известно, что в этих вот самых ватниках наши деды и прадеды ковали Великую победу. Но тебе не понять, раз ты умудряешься приводить сравнение между пи......ми и ватниками, где тебе понять русскую душу, ты же толерантный американец...
      Павел Якунин
      Павел Якунин ответ Qatar Airways (раскрыть)
      19 марта в 19:33
      Слово black допускается, просто не надо постоянно говорить своим знакомым, что они black. Расистские слова это негр и далее. Насчет колен отчасти согласен, хотя встают на колено, а не на колени. И, кстати, был скандал тут, когда спортсмен Колин Каперник во время гимна встал на колено, вместо стояния. Наоборот, сказали, что не он унизился, а он этим унизил свою страну. Наверное, kneeling воспринимается несколько иначе, чем в России.
      Павел Якунин
      Павел Якунин ответ SHMEL258 (раскрыть)
      19 марта в 19:25
      Это не чрезмерная толерантность, а просто отсутствие дискриминации и вежливость. Мало ли что проще. Офигеть, называть нетрадиционного человека пи....сом. Может украинцу тоже проще называть русского ват...ком и ка...пом, но будет ли тебе приятно общаться с таким человеком???
      SHMEL258
      SHMEL258 ответ Павел Якунин (раскрыть)
      19 марта в 18:59
      Скоро от чрезмерной толерантности мир рухнет. Сначала перед неграми на колено встают, кто-то ботинки им целовал, потом перед голубыми начнем в реверансах пластаться. А не проще ли белое называть белым, черное черным, голубого не лицом нетрадиционной ориентации, а обыкновенным п.....м (да простят меня модераторы). Чем белые отличаются от черных и за что например мне или судье Карасёву вставать перед ними на колено? Вести себя вежливо и уважительно это не значит лебезить перед кем бы то ни было.
      311
      311
      19 марта в 13:45
      Так негр ещё и пострадавший, во дела!)
      13 RUS
      13 RUS
      19 марта в 13:27
      джерард совсем поехавший
      sihafazatron
      sihafazatron
      19 марта в 12:51
      После игры Камара сказал мне, что не был уверен в своём решении продолжать матч. Он хотел, но очевидно был очень расстроен.
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      Ген Геныч
      Ген Геныч ответ Болот Сарбанов (раскрыть)
      19 марта в 12:25
      И не говори!!!!!!!!!!!!!!!!!!Сейчас негра пойдет ,к примеру,перестреляет каке нибудь кафе,а потом скажет,что они меня оскорбили на расистской почве!!!!!!!!!!!!!!!!!Эхххх,не в то время железный занавес был,ох не в то!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      Болот Сарбанов
      Болот Сарбанов
      19 марта в 12:11
      Самая хорошая отмазка от всех противоправных действий: "меня оскорбили на расисткой почве".
      Ген Геныч
      Ген Геныч
      19 марта в 11:57
      Да как же ..... достали с этой толерастией!!!!!!!!!!!!!!!!!!Что,ему теперь на колени что ли вставать,перед тем,КТО РАБОМ НИКОГДА НЕ БЫЛ?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!))))))))))))))Мир явно сошел с рельс и движется ... знает куда!!!!!!!!!!!!!!!!
      Agamaga........
      Agamaga........
      19 марта в 11:40
      Неграм теперь на слова верят. Джеррард удивил. Верит он своему черному парню. Наверное на коленях стоит перед ним?!
      Agamaga........
      Agamaga........ ответ Qatar Airways (раскрыть)
      19 марта в 11:37
      Это не поддержка темнокожих, а самое настоящее унижение человеческого достоинства! Белые на коленях перед чёрными, а завтра на коленях перед ЛГБТ.
      Людей потихоньку готовят к новому порядку, к расовой нестерпимости под видом борьбы.
      Это только обозлит людей, никакую проблему это не решит. Подозреваю, что в скором времени в американских школах введут эту борьбу, и дети белых будут стоять на коленях перед чёрными.
      Ironigor
      Ironigor
      19 марта в 10:53
      Воо теперь вы с вашей толерантностью ЛГБДшной и прочей хренью стреляйте себе в голову .Психоз в разгаре. Воо , побили или просто коснулись чернокожего хана вам ,суды штрафы тюрма .Гейропа .
      Alex12357
      Alex12357
      19 марта в 10:52
      Вот оно воспитание,за все эти деяния самые жесточайшие меры ,это процветает во Франции ,теперь докатилось до Европы,в Южной Америке с этим строго ,помню в Аргентине за непринятие мер судье отрубили голову ,это конечно не метод ,но????
      Pervomaez
      Pervomaez ответ Санчо Панса (раскрыть)
      19 марта в 10:45
      Ублюдок джерард если такое допустил
      Pervomaez
      Pervomaez
      19 марта в 10:43
        Союзник противников
        Союзник противников
        19 марта в 10:07
        Чёрный еврогосподин избил белого слугу с востока-это нормально.А г.Джерард-потомок пособников английских нацистов,вне подозрений...
        Санчо Панса
        Санчо Панса
        19 марта в 09:55
        Главное, чтобы были реальные факты на лицо! У Джеррарда безусловно своя правда.
        Ангел неБесГрешен
        Ангел неБесГрешен
        19 марта в 09:18
        Я хуДею с этих чёрных. Ну такие ранимые. За слово в морду бьют, и еще правыми себя считают.
        А то, что негр ( по расе) избил белого - это не расизм?
        Скоро придется белых защищать вставанием на колено.
        Кстати, почему только на одно?
        Становились бы сразу в коленно-локтевую позу, раком в простонародии...
        Qatar Airways
        Qatar Airways ответ Павел Якунин (раскрыть)
        19 марта в 08:49
        Символ движения против расизма...
        Белый унижается перед чёрным - это не расизм, а символ движения. Вам не кажется, что это неправильно? Можно было жест придумать получше? Например, приложить руку к сердцу на несколько секунд - я за мир во всём мире, образно говоря. Почему в качестве символа приняли жест унижения одной расы перед другой? Зачем таким жестом ещё сильнее провоцировать расовую ненависть?
        А то, что нужно себя вести уважительно - с этим никто не спорит. Воспитание и тактичность всегда были преимуществом умного человека. Вот и нужно стимулировать уважение как белых к чёрным, так и чёрных к белым. При этом, я лично не считаю слова "чёрный" и "белый" неуважительными или оскорбительными, это всего лишь констатация факта, не более того.
        В 90-х годах было популярно в музыке направление "Евродэнс", где в подавляющем большинстве групп исполнителей песен был тёмнокожий читатель рэпа в куплетах, а в солистках, исполняющих припев, была светлокожая девушка. И песни в основном пропагандировали мир, любовь, дружбу...Никто не обижался, когда группа "J.A.P Davis" выпустила песню "Black & White", которую исполняли тёмнокожий и белая.

        Вот те песни с использованием слов "чёрный" или "белый" объединяли, потому что делами показывали единение рас, а нынешний жест со вставанием на колено разъединяет, на мой взгляд, потому что он крайне неудачный. Нельзя бороться с расизмом жестом, выражающим явное его проявление.
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