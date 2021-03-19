Джеррард заявил, что избитый Кудела оскорбил Камара на расовой почве

Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард сообщил, что его футболист Глен Камара подвергся расистскому оскорблению со стороны защитника «Славии» Ондрея Куделы во время ответного матча 1/8 финала Лиги Европы (0:2).
Ранее стало известно, что 33-летний Кудела был избит после игры в подтрибунном помещении.
Мой игрок сообщил мне, что подвергся расизму. Расстраивает то, что представители соперников пытаются защитить своего игрока и называют нас лжецами.
Я испытываю злость. Я знаю Глена и доверяю ему на все сто. Это сделал игрок «Славии». Должна последовать немедленная реакция, но это зависит не от меня. Что бы ни случилось, я поддержу Глена.
Сейчас мне даже не хочется говорить о футболе. Теперь дело за УЕФА. Надеюсь, этот инцидент не замнут.
После игры Камара сказал мне, что не был уверен в своём решении продолжать матч. Он хотел, но очевидно был очень расстроен.
Давай закончим нашу дискуссию, так мы можем писать и приводить примеры до бесконечности, но лично меня переубедить ни в чём не получится.
Давай закончим нашу дискуссию, так мы можем писать и приводить примеры до бесконечности, но лично меня переубедить ни в чём не получится.
И да, я не терпим к пи.....ам в отличии от тебя, для меня это грязь и меня в обратном не пытайся переубедить.
И да, я не терпим к пи.....ам в отличии от тебя, для меня это грязь и меня в обратном не пытайся переубедить.
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https://www.youtube.com/watch?v=ePtAksTqUzo
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Людей потихоньку готовят к новому порядку, к расовой нестерпимости под видом борьбы.
Это только обозлит людей, никакую проблему это не решит. Подозреваю, что в скором времени в американских школах введут эту борьбу, и дети белых будут стоять на коленях перед чёрными.
Людей потихоньку готовят к новому порядку, к расовой нестерпимости под видом борьбы.
Это только обозлит людей, никакую проблему это не решит. Подозреваю, что в скором времени в американских школах введут эту борьбу, и дети белых будут стоять на коленях перед чёрными.
А то, что негр ( по расе) избил белого - это не расизм?
Скоро придется белых защищать вставанием на колено.
Кстати, почему только на одно?
Становились бы сразу в коленно-локтевую позу, раком в простонародии...
А то, что негр ( по расе) избил белого - это не расизм?
Скоро придется белых защищать вставанием на колено.
Кстати, почему только на одно?
Становились бы сразу в коленно-локтевую позу, раком в простонародии...
Белый унижается перед чёрным - это не расизм, а символ движения. Вам не кажется, что это неправильно? Можно было жест придумать получше? Например, приложить руку к сердцу на несколько секунд - я за мир во всём мире, образно говоря. Почему в качестве символа приняли жест унижения одной расы перед другой? Зачем таким жестом ещё сильнее провоцировать расовую ненависть?
А то, что нужно себя вести уважительно - с этим никто не спорит. Воспитание и тактичность всегда были преимуществом умного человека. Вот и нужно стимулировать уважение как белых к чёрным, так и чёрных к белым. При этом, я лично не считаю слова "чёрный" и "белый" неуважительными или оскорбительными, это всего лишь констатация факта, не более того.
В 90-х годах было популярно в музыке направление "Евродэнс", где в подавляющем большинстве групп исполнителей песен был тёмнокожий читатель рэпа в куплетах, а в солистках, исполняющих припев, была светлокожая девушка. И песни в основном пропагандировали мир, любовь, дружбу...Никто не обижался, когда группа "J.A.P Davis" выпустила песню "Black & White", которую исполняли тёмнокожий и белая.
Вот те песни с использованием слов "чёрный" или "белый" объединяли, потому что делами показывали единение рас, а нынешний жест со вставанием на колено разъединяет, на мой взгляд, потому что он крайне неудачный. Нельзя бороться с расизмом жестом, выражающим явное его проявление.
Белый унижается перед чёрным - это не расизм, а символ движения. Вам не кажется, что это неправильно? Можно было жест придумать получше? Например, приложить руку к сердцу на несколько секунд - я за мир во всём мире, образно говоря. Почему в качестве символа приняли жест унижения одной расы перед другой? Зачем таким жестом ещё сильнее провоцировать расовую ненависть?
А то, что нужно себя вести уважительно - с этим никто не спорит. Воспитание и тактичность всегда были преимуществом умного человека. Вот и нужно стимулировать уважение как белых к чёрным, так и чёрных к белым. При этом, я лично не считаю слова "чёрный" и "белый" неуважительными или оскорбительными, это всего лишь констатация факта, не более того.
В 90-х годах было популярно в музыке направление "Евродэнс", где в подавляющем большинстве групп исполнителей песен был тёмнокожий читатель рэпа в куплетах, а в солистках, исполняющих припев, была светлокожая девушка. И песни в основном пропагандировали мир, любовь, дружбу...Никто не обижался, когда группа "J.A.P Davis" выпустила песню "Black & White", которую исполняли тёмнокожий и белая.
Вот те песни с использованием слов "чёрный" или "белый" объединяли, потому что делами показывали единение рас, а нынешний жест со вставанием на колено разъединяет, на мой взгляд, потому что он крайне неудачный. Нельзя бороться с расизмом жестом, выражающим явное его проявление.