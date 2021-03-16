За сборную России болеет всё меньше футбольных людей. Есть вопросы к Черчесову, Дзюбе и их принципам

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вчера, 15:21

Сборная должна объединять, а не разделять.

Помните, как было в 2008-м?

Евро-2008 — последний крупный турнир, на котором вся страна болела за сборную России в едином порыве. И стар, и млад, и болельщики обремененных принципиальным соперничеством клубов, и футбольные гики, и домохозяйки, вспоминающие о существовании футбола раз в два года — все ликовали благодаря победам команды Хиддинка, все радовались сэйвам Акинфеева, не разделяли голы спартаковца Павлюченко и зенитовца Аршавина.

По инерции сборную любили еще около двух лет, а потом случилось несчастье в Мариборе, всплыла получившая широкий резонанс кальянная история, Хиддинк покинул свой пост. При Дике Адвокате были яркие матчи, но голландца считали прозенитовским тренером, примерно тогда впервые вошло в обиход понятие «закрытого клуба». Сборная России перестала быть народной командой.

При Капелло и Слуцком были всплески адекватности и объективности в кадровых вопросах, но оба тренера провалили крупные турниры, а итальянец под конец начал откровенно чудить. Черчесов пришел накануне ЧМ -2018, ему пришлось затянуть разболтавшиеся гайки и проделать большую работу, чтобы построить команду практически на пустом месте.

В рядах болельщиков сборной России нет единства

Станислав Саламович справился с непростой задачей, подготовил боеспособную команду к домашнему чемпионату мира. Сборная России получила поддержку и уважение страны, но до любви, в которой купалась команда Хиддинка почти 13 лет назад, было еще далеко. А следующие события отдалили дружину Черчесова от народного обожания: во-первых, ушли авторитетные ветераны Акинфеев, Игнашевич и Самедов, которые во многом определяли лицо сборной России, во-вторых, капитаном назначили неоднозначную личность — Дзюбу, в-третьих, начались малопонятные кадровые решения, святая вера в Семенова и Ионова, игнорирование заслуживающих внимания футболистов.

Снова вспомнили про «закрытый клуб», к которому добавилась новая кличка сборной России — «команда друзей Черчесова». До поры от огульной критики спасала память о четвертьфинале ЧМ -2018 и результаты в отборе Евро-2020, но прошлой осенью сборная провалила несколько матчей, и голоса недовольных стали громче. Неуклюжий пиар от комментаторов и журналистов федерального уровня только сильнее раздражал и злил набравшую мощь толпу, апогеем же стало знаменитое выступление Станислава Черчесова, во время которого он устал отвечать на неудобные вопросы и сам решил проинтервьюировать Дениса Казанского:

У тебя какие-то проблемы?

Тренер сборной России — должность не выборная, так что Черчесов не обязан заботиться о рейтингах и нравиться своим избирателям, поэтому нелюбовь болельщиков его не слишком беспокоит, тем более что всегда найдется группа дам бальзаковского возраста в кокошниках и с триколором на щеках, которые придерживаются альтернативного мнения. Увы, но среди тех, для кого футбол — неотъемлемая часть жизни, такой поддержки у сборной России нет. Скорее наоборот, имеет место низкий, а местами и «мусорный» рейтинг доверия.

Отсутствие четких стандартов

Станислав Черчесов не раз открыто или косвенно подчеркивал, что футболисты сборной России должны не только соответствовать высоким требованиям со спортивной точки зрения, но и быть примером для подражания. С самим посылом можно только согласиться, однако методы его реализации не вызывают доверия. Более того, заставляют болельщиков и потенциальных болельщиков сборной России чувствовать себя обманутыми.

Во-первых, кто определяет условия соответствия того или иного гражданина высоким стандартам представителя национальной команды? Объясните доступно, что такое хорошо и что такое плохо. Во-вторых, груз противоречивых решений Черчесова и его собственный публичный образ заставляют усомниться в том, что обозначенный им «пример для подражания» существует где-то за пределами головы Станислава Саламовича.

Например, Черчесов игнорировал тащившего «Локомотив» к чемпионству Игоря Денисова из-за личного конфликта, резко отцепил от сборной Дениса Глушакова, когда у того из шкафа посыпалось грязное белье, при этом Нойштедтер и Кузяев приезжали в сборную, не имея контрактов с клубами, а Артем Дзюба, чей случай тоже широко обсуждался в ток-шоу и блогах сплетниц, остался в команде и сохранил капитанскую повязку. Хотите доверия — заявите о своих принципах, а не меняйте правила по ходу игры в угоду локальных обстоятельств и личных отношений.

«У нас есть какие-то принципы, и мы их придерживаемся»

Далеко не все хотят видеть Дзюбу своим примером, однако возможностей оспорить это нет. Только не будем зацикливаться на Артеме, разговор вовсе не о нем, просто пример удачно под руку подвернулся. Смысл в том, что люди не понимают заявленных Черчесовым спортивных и особенно моральных требований к футболистам. Если бы тренер сборной говорил, что совершенно не интересуется личными жизнями своих футболистов и рад любому, кто помогает ему делать свою работу и приносить результат на футбольном поле, к нему возникало бы гораздо меньше вопросов.

Такой подход допустим: многие, в том числе вполне успешные тренеры, искусно делают вид, что не замечают проделки своих подопечных вне команды, пока это не вредит общему делу. Черчесов мог бы поступать так же и оказаться над критикой, но он хочет обладать единоличным правом маркировать героев и изгоев. А так как его решения далеко не всегда кажутся очевидными и объективными, у людей возникает непонимание и диссонанс, которые приводят к тому, что активная поддержка сборной России заменяется статусом «смотрю матчи» или «слежу за результатами».

И дальше будет только хуже, если позволить фальшивым принципам процветать. Народную любовь не купишь, даже завоевать ее дано не каждому, а у сборной России не лучшая стартовая позиция с Черчесовым и Дзюбой на ключевых позициях. Часто все начинается с личного отношения: болельщикам не нравится манера общения тренера, их раздражает пафос, которым нелепо пытаются окружить капитана, собравшего коллекцию скандалов. Нелюбовь к сборной России — она ведь далеко не о футболе, она об отношении к конкретным людям, неискренности и неумелом пиаре.