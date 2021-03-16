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За сборную России болеет всё меньше футбольных людей. Есть вопросы к Черчесову, Дзюбе и их принципам

вчера, 15:21
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Сборная должна объединять, а не разделять.

Помните, как было в 2008-м?

Евро-2008 — последний крупный турнир, на котором вся страна болела за сборную России в едином порыве. И стар, и млад, и болельщики обремененных принципиальным соперничеством клубов, и футбольные гики, и домохозяйки, вспоминающие о существовании футбола раз в два года — все ликовали благодаря победам команды Хиддинка, все радовались сэйвам Акинфеева, не разделяли голы спартаковца Павлюченко и зенитовца Аршавина.

По инерции сборную любили еще около двух лет, а потом случилось несчастье в Мариборе, всплыла получившая широкий резонанс кальянная история, Хиддинк покинул свой пост. При Дике Адвокате были яркие матчи, но голландца считали прозенитовским тренером, примерно тогда впервые вошло в обиход понятие «закрытого клуба». Сборная России перестала быть народной командой.

При Капелло и Слуцком были всплески адекватности и объективности в кадровых вопросах, но оба тренера провалили крупные турниры, а итальянец под конец начал откровенно чудить. Черчесов пришел накануне ЧМ-2018, ему пришлось затянуть разболтавшиеся гайки и проделать большую работу, чтобы построить команду практически на пустом месте.

В рядах болельщиков сборной России нет единства

Станислав Саламович справился с непростой задачей, подготовил боеспособную команду к домашнему чемпионату мира. Сборная России получила поддержку и уважение страны, но до любви, в которой купалась команда Хиддинка почти 13 лет назад, было еще далеко. А следующие события отдалили дружину Черчесова от народного обожания: во-первых, ушли авторитетные ветераны Акинфеев, Игнашевич и Самедов, которые во многом определяли лицо сборной России, во-вторых, капитаном назначили неоднозначную личность — Дзюбу, в-третьих, начались малопонятные кадровые решения, святая вера в Семенова и Ионова, игнорирование заслуживающих внимания футболистов.

Снова вспомнили про «закрытый клуб», к которому добавилась новая кличка сборной России — «команда друзей Черчесова». До поры от огульной критики спасала память о четвертьфинале ЧМ-2018 и результаты в отборе Евро-2020, но прошлой осенью сборная провалила несколько матчей, и голоса недовольных стали громче. Неуклюжий пиар от комментаторов и журналистов федерального уровня только сильнее раздражал и злил набравшую мощь толпу, апогеем же стало знаменитое выступление Станислава Черчесова, во время которого он устал отвечать на неудобные вопросы и сам решил проинтервьюировать Дениса Казанского:

У тебя какие-то проблемы?

Тренер сборной России — должность не выборная, так что Черчесов не обязан заботиться о рейтингах и нравиться своим избирателям, поэтому нелюбовь болельщиков его не слишком беспокоит, тем более что всегда найдется группа дам бальзаковского возраста в кокошниках и с триколором на щеках, которые придерживаются альтернативного мнения. Увы, но среди тех, для кого футбол — неотъемлемая часть жизни, такой поддержки у сборной России нет. Скорее наоборот, имеет место низкий, а местами и «мусорный» рейтинг доверия.

Отсутствие четких стандартов

Станислав Черчесов не раз открыто или косвенно подчеркивал, что футболисты сборной России должны не только соответствовать высоким требованиям со спортивной точки зрения, но и быть примером для подражания. С самим посылом можно только согласиться, однако методы его реализации не вызывают доверия. Более того, заставляют болельщиков и потенциальных болельщиков сборной России чувствовать себя обманутыми.

Во-первых, кто определяет условия соответствия того или иного гражданина высоким стандартам представителя национальной команды? Объясните доступно, что такое хорошо и что такое плохо. Во-вторых, груз противоречивых решений Черчесова и его собственный публичный образ заставляют усомниться в том, что обозначенный им «пример для подражания» существует где-то за пределами головы Станислава Саламовича.

Например, Черчесов игнорировал тащившего «Локомотив» к чемпионству Игоря Денисова из-за личного конфликта, резко отцепил от сборной Дениса Глушакова, когда у того из шкафа посыпалось грязное белье, при этом Нойштедтер и Кузяев приезжали в сборную, не имея контрактов с клубами, а Артем Дзюба, чей случай тоже широко обсуждался в ток-шоу и блогах сплетниц, остался в команде и сохранил капитанскую повязку. Хотите доверия — заявите о своих принципах, а не меняйте правила по ходу игры в угоду локальных обстоятельств и личных отношений.

«У нас есть какие-то принципы, и мы их придерживаемся»

Далеко не все хотят видеть Дзюбу своим примером, однако возможностей оспорить это нет. Только не будем зацикливаться на Артеме, разговор вовсе не о нем, просто пример удачно под руку подвернулся. Смысл в том, что люди не понимают заявленных Черчесовым спортивных и особенно моральных требований к футболистам. Если бы тренер сборной говорил, что совершенно не интересуется личными жизнями своих футболистов и рад любому, кто помогает ему делать свою работу и приносить результат на футбольном поле, к нему возникало бы гораздо меньше вопросов.

Такой подход допустим: многие, в том числе вполне успешные тренеры, искусно делают вид, что не замечают проделки своих подопечных вне команды, пока это не вредит общему делу. Черчесов мог бы поступать так же и оказаться над критикой, но он хочет обладать единоличным правом маркировать героев и изгоев. А так как его решения далеко не всегда кажутся очевидными и объективными, у людей возникает непонимание и диссонанс, которые приводят к тому, что активная поддержка сборной России заменяется статусом «смотрю матчи» или «слежу за результатами».

И дальше будет только хуже, если позволить фальшивым принципам процветать. Народную любовь не купишь, даже завоевать ее дано не каждому, а у сборной России не лучшая стартовая позиция с Черчесовым и Дзюбой на ключевых позициях. Часто все начинается с личного отношения: болельщикам не нравится манера общения тренера, их раздражает пафос, которым нелепо пытаются окружить капитана, собравшего коллекцию скандалов. Нелюбовь к сборной России — она ведь далеко не о футболе, она об отношении к конкретным людям, неискренности и неумелом пиаре.

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доктоР7
доктоР7
сегодня в 12:48
Болеть надо за молодёжную сборную, через несколько лет она вырастет в годах,мастерстве и таланте и наведëт шороху в Европах. Разумеется, с НАСТОЯЩИМ ТРЕНЕРОМ, а не с самовлюбленным свином .
ostap bender 1
ostap bender 1
сегодня в 11:12
определенно черчесову надо лечиться пока в психушку не попал
nikot
nikot
сегодня в 10:03
Зюба и сборная несовместимы,пусть в Питере ему памятники ставят!
амурец
амурец
сегодня в 04:54
ну немного не согласен с автором, за свою сборную мы всегда болеем, другое дело что с таким тренером просто скоро уже будет больно смотреть на нашу сборную, но всё равно мы болеем за сборную России, даже с таким недоразумением как нынешний главный тренер
RomM84
RomM84 ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 21:31
Пока там питерский рукоблуд смотреоь сборную не буду
ФК Зенит всея Руси
ФК Зенит всея Руси
вчера в 21:06
Добряк, пять баллов.
+
ФК Зенит всея Руси
ФК Зенит всея Руси
вчера в 21:05
цитата: «За сборную России болеет всё меньше футбольных людей.»
=

Не-а

Все ФУТБОЛЬНЫЕ ЛЮДИ болеют за сборную России.
А вот удоды и укурки -- прекратили.

Запишите себе, ребята: Сборная у нас одна. А кому не нравится -- вас ждут в своих рядах сборные Израиля, Америки и прочей йни.

Попутного ветра.
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:42
А когда было такое чтобы все всегда были довольны по любому вопросу, не зависимо футбол это или хоккей, жизнь или смерть. Всегда найдутся кто не доволен тренеом или игроками ,сколько людей столько и составов сборных и тренерского штаба. И у каждого своё видение к любому вопросу. Так что эта тема без конкретики финала общего решения. Мне нравится как живут в Голландии или Швеции, а судьба и жизнь моя и любовь к России . Каждому своё. Также и состав сборной. Удачи сборной России!!! Всем добра!!!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 20:25
Лично у меня негативное отношение к сборной связано не с главным тренером и капитаном, а также какими-то отрицательными последствиями их мнений, действий и слов, а непосредственно с игрой сборной. Когда видишь неуклюжие действия её футболистов, какую-то беспомощность в принятии тех или иных решений, слабую техническую и тактическую подготовку и сравниваешь это "действо" даже со средними образцами европейского футбола, становится скучно и грустно. На второй план отходят личные качества главного и Дзюбы, кто с кем парился в бане и изменял своим жёнам, и т.п. Мерилом любви болельщиков к своей сборной во все времена было качество её игроков и показываемого ими футбола. А у наших ребят, как мы видим, с этим дело швах. От игры сборной не получаешь удовольствия даже тогда, когда она выигрывает. Да я и не помню, когда бы сборная достойно сражалась с сильными командами. Побарахтается немного для виду, а затем сдувается, как мыльный пузырь. Как это исправить - лично мне неведомо. Может, РФС знает ?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Andrey YarmolenkoUA (раскрыть)
вчера в 20:21
Реальное положение футбола в стране определяется не клубным рейтингом (там все определяют леги) , а рейтингом сборных, где российский футбол представлен. Так вот в рейтинге сборных мы в Европе сейчас на 21 месте. И если легов будет больше, то сборная на базе ФНЛ будет еще ниже. Это и есть реальный уровень нашего футбола.
Andrey YarmolenkoUA
Andrey YarmolenkoUA ответ nikoladolgov (раскрыть)
вчера в 20:05
Если запретить приглашать легионеров-Россия в таблице коэффициентов УЕФА вылетит из топ-10 со свистом,потому что местные паспортисты будут позориться в еврокубках со страшной силой!Это не выход!!
Владимир 77
Владимир 77
вчера в 20:04
После провала первый пойдет работать в шашлычную,второй в порноиндустрию
Alean
Alean
вчера в 20:03
За сборную болеть буду, а Черчесова как не поддерживал так и не поддерживаю. ИМХО нет заслуг этого тренера в результате 18 года. Там был фарт и желание отдельных игроков (даже не всех)
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 20:00
Нет тренера, нет игроков, нет футбола ....
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984
вчера в 19:21
не болельщик ЦСКА, но однажды П.Садырин сказал одну умную вещь - "профессионалы" с голой задницей, почему-то это запомнилось
Рязань 062
Рязань 062
вчера в 18:53
пока тренер черчесов, сборная не нужна.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 18:23
...а скоро будут бить морду миллионЭрам.
Интер чемпион 19
Интер чемпион 19
вчера в 17:54
лично мне глубоко побоку,чем там занимается Дзюба.Но он же ведь не показывает хорошей игры,даже не пытается,голов тоже не забивает и в технике не ахти какой.
Какой смысл мне вспоминать про его домашние видео,про которых и разразился скандал,если он как игрок практически нулевой?

А всё в совокупности и пораждает такое вот отношение к Дзюбе и ими же подобными
Евгений Быстров
Евгений Быстров
вчера в 17:15
Надеюсь его уволят после летнего турнира.
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
вчера в 17:13
Отличная статья
112910415
112910415
вчера в 17:04
эмоции нынче не те, прижухли
13 RUS
13 RUS
вчера в 16:55, ред.
За кого там болеть? За сборную из ноунеймов, пенсионеров друзей усача и распиареного дрочуниньо? Пффф, пока эти люди у руля сборной, как то стремно включать тв ибо этой сборной ничего не светит заранее
Добряк
Добряк ответ Artem Saribekyan (раскрыть)
вчера в 16:49
Да не в этом дело, дружище. Я имел ввиду, что за результаты команды отвечают игроки и тренеры (как правило), и если результаты низкие и потенциал не реализован, то состав (включая тренеров) надо корректировать. Но настоящие болельщики от этого не отвернутся от сборной. Тренеры приходят и уходят, а сборная будет всегда. И мы должны поддерживать своих, а не топить их. имхо...
Artem Saribekyan
Artem Saribekyan ответ Добряк (раскрыть)
вчера в 16:42
Голову в песок прятать лучше?
plusnindimon
plusnindimon
вчера в 16:41
Дело не в тренере, а в игроках. Если у нас в стране почти одни инвалиды и зеки, чего с тренера спрашивать то? Он пытается выкрутиться с тем что есть. Считаю что на Черчесова зря гоните.
Некакойшенко
Некакойшенко
вчера в 16:16
Черчесу дай волю, так он одними легионерами всю команду заполонил бы во главе со стукачом Дзюбиньо..Они друг друга вполне стоят.
Добряк
Добряк
вчера в 16:16
Вот автор всё смешал в кучу. Я не фанат Усача и Дзюбы, но буду поддерживать сборную в любой игре и в любом составе. А автор толкает её в пропасть, провокатор, епт...
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 16:09
Чтоб поднять уровень футбола в России необходимо немедленно запретить приглашать в наши клубы легионеров, надо поднимать детский футбол , чтоб были свои выдающиеся игроки, а не сплошь третьеразрядные негры и сербы , которые гребут здесь миллионы в ущерб нашему футболу !!!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
вчера в 15:56
Очень даже может. Не в том плане, что станем болеть против, а в том, что многим и мне тоже эта сборная стала безразлична. И мне все равно выйдет она на ЧМ-22, или не выйдет. В любом случае погоду там будут делать другие. А в случае с чабаном попахивает культом личности. Самомнение до небес.
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 15:56
Дожили!!! Ни тренера, ни игроков ...
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