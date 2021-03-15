«Бавария» оштрафует Комана за использование машины марки Mercedes

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сегодня, 18:40

«Бавария» применит санкции к нападающему .

Футболист приехал на вчерашнюю тренировку на своём личном автомобиле марки «Mercedes AMG», а не на служебном «Audi». Из-за этого охранник не пустил игрока на подземную автостоянку. Мюнхенский клуб имеет партнёрское соглашение с «Audi», поэтому футболисты команды должны приезжать на все деловые мероприятия (тренировка, матч и т.д.) только на автомобилях данной марки. Теперь Коман заплатит штраф в размере 50 000 евро.

Стоит отметить, что в апреле прошлого года Коман уже был оштрафован на такую же сумму за использование машины марки «McLaren». Тогда француз извинился за данный инцидент, заявив, что такого больше не повторится.