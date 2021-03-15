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«Бавария» оштрафует Комана за использование машины марки Mercedes

сегодня, 18:40

«Бавария» применит санкции к нападающему Кингсли Коману.

Футболист приехал на вчерашнюю тренировку на своём личном автомобиле марки «Mercedes AMG», а не на служебном «Audi». Из-за этого охранник не пустил игрока на подземную автостоянку. Мюнхенский клуб имеет партнёрское соглашение с «Audi», поэтому футболисты команды должны приезжать на все деловые мероприятия (тренировка, матч и т.д.) только на автомобилях данной марки. Теперь Коман заплатит штраф в размере 50 000 евро.

Стоит отметить, что в апреле прошлого года Коман уже был оштрафован на такую же сумму за использование машины марки «McLaren». Тогда француз извинился за данный инцидент, заявив, что такого больше не повторится.

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Vasilich-74
Vasilich-74
сегодня в 20:24
Ну вот а потом сказки рассказывают, что чёрные дружат с головой в массе своей. А у них подобных инцидентов побольше будет, чем у прочих.
Martini-1987
Martini-1987
сегодня в 20:13
На ниве надо было приехать
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 20:03
Зато последователен-кладёт...
izrafel
izrafel
сегодня в 19:34
Да уж....Ауди уже не котируется....:))))
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 19:32
На Жигулях бы приехал, никто бы и не заметил.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 19:00
Как в Ералаше... Вот это сходил за хлебушком
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 18:42
И это правильно
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