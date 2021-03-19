«Славия»: «Камара избил Куделу в присутствии Джеррарда и делегатов УЕФА»

Пресс-служба «Славии» опубликовала заявление на официальном сайте клуба по инциденту ответного выездного матча с «Рейнджерс» в 1/8 финала Лиги Европы (2:0).

Ранее сообщалось, что защитник пражского клуба по окончании встречи был избит в подтрибунном помещении. Главный тренер «Рейнджерс» заявил, что Кудела во время матча оскорбил полузащитника шотландской команды на расовой почве.

«Славия» отвергает обвинения в расизме после ответной игры 1/8 финала. Команда в безопасности и сейчас находится в отеле под наблюдением шотландской полиции после инцидента.

«Славия» решительно отвергает обвинения в адрес одного из капитанов команды Ондрея Куделы в проявлении расизма. После одного из каверзных действий соперника Кудела выразил свои эмоции в его адрес.

«Я сказал ему: „Ты грёбаный малый“. Это было сказано на эмоциях после двух красных карточек и серии жестоких действий соперника, но я категорически отвергаю расизм», — заявил Кудела.

Футболисты «Славии» в этом матче столкнулись с беспрецедентно вероломной игрой соперника, которой они не испытывали в современной истории еврокубковых игр. Череда грубых действий со стороны соперника привела к травмам наших футболистов. Нашему вратарю Ондрею Коларжу наложили десять швов на лице, он также получил сотрясение мозга.