Пресс-служба «Славии» опубликовала заявление на официальном сайте клуба по инциденту ответного выездного матча с «Рейнджерс» в 1/8 финала Лиги Европы (2:0).
Ранее сообщалось, что защитник пражского клуба Ондрей Кудела по окончании встречи был избит в подтрибунном помещении. Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард заявил, что Кудела во время матча оскорбил полузащитника шотландской команды Глена Камара на расовой почве.
«Славия» отвергает обвинения в расизме после ответной игры 1/8 финала. Команда в безопасности и сейчас находится в отеле под наблюдением шотландской полиции после инцидента.
«Славия» решительно отвергает обвинения в адрес одного из капитанов команды Ондрея Куделы в проявлении расизма. После одного из каверзных действий соперника Кудела выразил свои эмоции в его адрес.
«Я сказал ему: „Ты грёбаный малый“. Это было сказано на эмоциях после двух красных карточек и серии жестоких действий соперника, но я категорически отвергаю расизм», — заявил Кудела.
Футболисты «Славии» в этом матче столкнулись с беспрецедентно вероломной игрой соперника, которой они не испытывали в современной истории еврокубковых игр. Череда грубых действий со стороны соперника привела к травмам наших футболистов. Нашему вратарю Ондрею Коларжу наложили десять швов на лице, он также получил сотрясение мозга.
После матча команду не пустили в раздевалку, и Ондрей Кудела был подло без предупреждения избит кулаками по лицу игроком Камара в присутствии тренера [«Рейнджерс»] Стивена Джеррарда. Представители УЕФА, присутствовавшие при этом инциденте, были так же шокированы произошедшим.
Счастдив должен быть
Счастдив должен быть
Мало всходов, мало посева.
Одно единственное вызубрил негр
Тверже, чем камень памятника Масео:
"Белый ест ананас спелый,
Черный - гнилью моченый.
Белую работу делает белый,
Черную работу - черный."
Мало всходов, мало посева.
Одно единственное вызубрил негр
Тверже, чем камень памятника Масео:
"Белый ест ананас спелый,
Черный - гнилью моченый.
Белую работу делает белый,
Черную работу - черный."
Им всё сходится с рук.
Им всё сходится с рук.
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Хочется дать Ондрею Куделе дать совет: "Парень, учи русский язык!"
Если бы он на эмоциях вместо „Ты грёбаный малый“ сказал сопернику "по-русски голубец" это бы выглядело, как комплимент.
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Хочется дать Ондрею Куделе дать совет: "Парень, учи русский язык!"
Если бы он на эмоциях вместо „Ты грёбаный малый“ сказал сопернику "по-русски голубец" это бы выглядело, как комплимент.
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С неграми заигрались до того, что теперь любое нелицеприятное слово в свой адрес они воспринимают как расизм! Толи ещё будет, если и дальше ТАК с ними будут сюсюкать...
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С неграми заигрались до того, что теперь любое нелицеприятное слово в свой адрес они воспринимают как расизм! Толи ещё будет, если и дальше ТАК с ними будут сюсюкать...