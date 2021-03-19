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«Славия»: «Камара избил Куделу в присутствии Джеррарда и делегатов УЕФА»

19 марта 2021, 07:17
РейнджерсЛоготип футбольный клуб Рейнджерс (Глазго)0 : 2Логотип футбольный клуб Славия (Прага)СлавияМатч завершен

Пресс-служба «Славии» опубликовала заявление на официальном сайте клуба по инциденту ответного выездного матча с «Рейнджерс» в 1/8 финала Лиги Европы (2:0).

Ранее сообщалось, что защитник пражского клуба Ондрей Кудела по окончании встречи был избит в подтрибунном помещении. Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард заявил, что Кудела во время матча оскорбил полузащитника шотландской команды Глена Камара на расовой почве.

«Славия» отвергает обвинения в расизме после ответной игры 1/8 финала. Команда в безопасности и сейчас находится в отеле под наблюдением шотландской полиции после инцидента.

«Славия» решительно отвергает обвинения в адрес одного из капитанов команды Ондрея Куделы в проявлении расизма. После одного из каверзных действий соперника Кудела выразил свои эмоции в его адрес.

«Я сказал ему: „Ты грёбаный малый“. Это было сказано на эмоциях после двух красных карточек и серии жестоких действий соперника, но я категорически отвергаю расизм», — заявил Кудела.

Футболисты «Славии» в этом матче столкнулись с беспрецедентно вероломной игрой соперника, которой они не испытывали в современной истории еврокубковых игр. Череда грубых действий со стороны соперника привела к травмам наших футболистов. Нашему вратарю Ондрею Коларжу наложили десять швов на лице, он также получил сотрясение мозга.

После матча команду не пустили в раздевалку, и Ондрей Кудела был подло без предупреждения избит кулаками по лицу игроком Камара в присутствии тренера [«Рейнджерс»] Стивена Джеррарда. Представители УЕФА, присутствовавшие при этом инциденте, были так же шокированы произошедшим.

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Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый
19 марта в 20:32
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый
    19 марта в 19:35
    ну за такие действия, необходимо шотландцам впаять приличный штраф, клуб дисквалифицировать из еврокубков, на несколько сезонов,за рукоприкладство. Ну и с загорелым фином тоже надо что-то решать.
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    19 марта в 15:02
    Всех вместе и дисквалифицировать.
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    19 марта в 14:16
    Беспредел ......
    Анатолий Калашников
    Анатолий Калашников
    19 марта в 14:10
    Камара рос в Финляндии на пособиях.
    Счастдив должен быть
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
    19 марта в 12:39
    Крайне неубедительны слова об оскроблении на расовой почве с учетом того, что в составе "Славии" пять негров.
    Rattlehead
    Rattlehead
    19 марта в 12:32
    В мозгу у негра мало извилин,
    Мало всходов, мало посева.
    Одно единственное вызубрил негр
    Тверже, чем камень памятника Масео:
    "Белый ест ананас спелый,
    Черный - гнилью моченый.
    Белую работу делает белый,
    Черную работу - черный."
    kts99
    kts99
    19 марта в 12:28
    Долбаный ниггер
    доктоР7
    доктоР7 ответ don_surio (раскрыть)
    19 марта в 12:22
    Негры - наш актив в Штатах: они белых ихних демократов (окаянных) и республиканцев бьють, режуть, стреляють, акции всякие против закона делають. Негры в америкосии и англии - угнетённая раса! В других странах - люди, как люди, только альтернативно окрашенные.
    Ислам0926
    Ислам0926
    19 марта в 11:52
    Скоро соберут команду из негроидной расы и скажут их обыгрывать нельзя это расизм
    Agamaga........
    Agamaga........
    19 марта в 11:51
    Плоды работорговли. Завезли слишком много, наплодились, а теперь они диктуют свои условия.
    Им всё сходится с рук.
    Шуnя771
    Шуnя771
    19 марта в 11:47
    Шо! Опять на колено вставать будут?)
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Крикун (раскрыть)
    19 марта в 11:39
    Ущипните меня если это не фин))
    stanichnik
    stanichnik
    19 марта в 11:16
    ...«Я сказал ему: „Ты грёбаный малый“.
    ================================================
    Хочется дать Ондрею Куделе дать совет: "Парень, учи русский язык!"
    Если бы он на эмоциях вместо „Ты грёбаный малый“ сказал сопернику "по-русски голубец" это бы выглядело, как комплимент.
    Опасный хулиган
    Опасный хулиган
    19 марта в 11:16
    горячий финский парень
    112910415
    112910415
    19 марта в 11:08
    надо поддержать Славию
    Beka_byaka
    Beka_byaka
    19 марта в 10:22, ред.
    Мало было того что футбол испортил большие деньги. Теперь и разборки под трибунами и всякие обвинения в расизме. Такими темпами скоро не на что будет смотреть. С одной стороны миллионеры лентяи футболисты, с другой стороны оскарбленные темнокожие, с третей бойцы костоломы. А красивой игры все меньше и меньше.
    Союзник противников
    Союзник противников ответ Крикун (раскрыть)
    19 марта в 10:16
    Истинный ариец,наследственный белофинн! Внебрачный сын,практич-ски ,героя нации барона Маннергейма!!!
    Caniggia
    Caniggia
    19 марта в 10:13
    Простой, типичный финский негр! Что с него взять?
    Союзник противников
    Союзник противников ответ ЮЗИК (раскрыть)
    19 марта в 10:12
    Их не пустили в раздевалку.А вот где были мужики-делегаДы УЕФА,якобы "шокированные происходящим"-это вопрос...
    Союзник противников
    Союзник противников
    19 марта в 10:11
      aventure61
      aventure61
      19 марта в 10:00
      жаль парня теперь из за обезьяны дисквалифицируют. задолбали эти негры.
      Брулин
      Брулин
      19 марта в 09:40
        swed27
        swed27
        19 марта в 09:37
        Очередной скандал
        старина
        старина
        19 марта в 09:36
        Негра оправдают,Славии технарь еще впаяют за расизм.Преклоняйтесь дальше,толерасты,а мы будем,как Карасев
        don_surio
        don_surio
        19 марта в 09:23
        Ненавижу расизм и негров.
        Futurista
        Futurista
        19 марта в 09:18
        Обычное хулиганство со стороны игрока Рейджерс...судить его по всей строгости..свидетели есть...
        Бакланский рубеж
        Бакланский рубеж
        19 марта в 09:14
        На колени, черно63е!
        Бакланский рубеж
        Бакланский рубеж ответ d_fincher (раскрыть)
        19 марта в 09:13
        Испекли на костре и съели аххах
        cska1948
        cska1948
        19 марта в 09:11, ред.
        «Я сказал ему: „Ты грёбаный малый“.
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        С неграми заигрались до того, что теперь любое нелицеприятное слово в свой адрес они воспринимают как расизм! Толи ещё будет, если и дальше ТАК с ними будут сюсюкать...
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