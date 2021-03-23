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«Будет сложно». Палмери — о Кокорине в «Фиорентине» после ухода Пранделли

23 марта 2021, 18:42

Итальянский журналист Танкреди Палмери поделился мнением о том, как уход Чезаре Пранделли с поста главного тренера «Фиорентины» может отразиться на российском нападающем «фиалок» Александре Кокорине.

Сейчас сложно что-то сказать о Кокорине. Вернётся Якини (экс-главный тренер «Фиорентины». — прим.), который был до Пранделли. Честно говоря, будет сложно, меньше пространства для нападающих, потому что новый тренер обычно играет с одним нападающим, на Кокорина это может повлиять. Исходя из игры Кокорина в «Фиорентине», это не очень полезно: слишком мало поддержки, игрового времени.

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Все комментарии
Ислам0926
Ислам0926
24 марта в 12:17
У меня только одно обьяснение этому трансферу ,Федун налом отдал президенту Фиорентине а он с казны клуба вернул деньги Спартаку
neukomm
neukomm
24 марта в 11:01
Пугает не только, что ему платят зарплату, причём не маленькую, пугает, что его купили за хорошие деньги. Зачем? Почему? Какой вообще смысл был итальянской команде покупать больного 30летнего игрока, вышедшего из тюрьмы и не получающих никакой игровой практики??
Анд-м
Анд-м
24 марта в 06:35
Вообще по... На него.
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK-
24 марта в 02:15
А между тем "подающему надежды" уже 31 -й год!)
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
23 марта в 22:47
Ну вот щас весь этот понт с переходом, покажется в истинном правдивом свете
KLINSI
KLINSI
23 марта в 22:35
Не ну не изверги...
Губят на корню не раскрытый потенциал.
Дай досидеть парню сезон в Италии а там глядишь и Барса клюнет.
minai
minai
23 марта в 21:41
Это Фабио Капелло наплёл руководству Фиорентины, что русский потрясающий нап и на поле способен творить чудеса. Как бы не отмудохали старика.
SAFqwer
SAFqwer ответ dzvinka (раскрыть)
23 марта в 21:38
Вообще-то бабло должно было наоборот из Италии в Россию прийти, а как там на самом деле было кто его знает....Главное чтоб Саша заиграл)))
ЮЗИК
ЮЗИК
23 марта в 21:36
Сложно будет Кокоши
Dauletbek
Dauletbek
23 марта в 21:26
За то увидел Италию, Флоренцию)).
dzvinka
dzvinka ответ Ozabot (раскрыть)
23 марта в 20:54
да это какаято перекачка бабла федуна в Италию была, футбол тут не причем.
Mi6
Mi6
23 марта в 20:07
В аренду, в Тамбов
SAFqwer
SAFqwer
23 марта в 19:53
Не сложней, чем там где он провёл 1,5 года или сколько там....Хотя бы без жёсткой побудки, построения, переклички и т.д. А если совсем серьёзно, Кокоша по российским меркам футболист был неплохой, просто после такого пережитого попробуй восстановись, хорошо что без тубика вышел оттуда... Ну и в Фиорентине шанса толком ему не дали или не заслужил, не столь важно-за те минуты, что он провёл на поле, где играют совершенно в другой по скорости футбол, надеяться что он назабивает кучу голов как минимум наивно. Саша хотел себя попробовать в Европе-попробовал, но куда смотрела Фиорентина?
P.S. С приездом Кокорина в Италии участились случаи онлайн-банкинг мошенничества... Алло, по вашей карте проведена сомнительная операция и т.д.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
23 марта в 19:38
Кокоша устроил себе курорт за счёт федуна.
Ravshan878
Ravshan878
23 марта в 19:32
Есть инфу Пранделли отправлен в отставку.Думаю Коко отправиться в аренду.
Остапчук 67
Остапчук 67
23 марта в 19:23
Это его проблемы
stavr74
stavr74
23 марта в 19:23
этому уголовнику без разницы.
играть или не играть
на шконке или у 26
Октябрь 1917
Октябрь 1917
23 марта в 19:22
Сожрут его сейчас
sv_1969
sv_1969 ответ Q-J-G (раскрыть)
23 марта в 19:15
Сане по фиг! Он вор авторитетный))
112910415
112910415
23 марта в 19:06
Саша опытный, сложнее ему не будет !
nikoladolgov
nikoladolgov
23 марта в 19:04
Кокоша молодец !
Сказал играть не буду - и не играет !
Q-J-G
Q-J-G
23 марта в 18:57
Будет сложно, это не о Кокорине...

Уход Пранделли, На Кокорине - никак не отразится... Он не играл, не играет, играть не собирается... Какие-такие могут быть сложности, у того, кто не играет, но зарплату получает?!

Никаких сложностей, живёт в своё удовольствие!
Ozabot
Ozabot
23 марта в 18:50
У Кокорина даже со старой доброй расстановкой в 2-3-5 было бы мало сложно. Зачем вообще покупали? Какую-то мутную махинацию видимо провернули ребята.
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