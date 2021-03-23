«Будет сложно». Палмери — о Кокорине в «Фиорентине» после ухода Пранделли

Итальянский журналист Танкреди Палмери поделился мнением о том, как уход с поста главного тренера «Фиорентины» может отразиться на российском нападающем «фиалок» .

Сейчас сложно что-то сказать о Кокорине. Вернётся Якини (экс-главный тренер «Фиорентины». — прим.), который был до Пранделли. Честно говоря, будет сложно, меньше пространства для нападающих, потому что новый тренер обычно играет с одним нападающим, на Кокорина это может повлиять. Исходя из игры Кокорина в «Фиорентине», это не очень полезно: слишком мало поддержки, игрового времени.