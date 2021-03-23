Бэйл: «Мой план — вернуться в „Реал“»

Нападающий «Реала» и сборной Уэльса , выступающий на правах аренды за «Тоттенхэм», сообщил о желании вернуться в мадридский клуб по окончании нынешнего сезона.

Ситуация с моим будущим не отвлекает меня от участия в Евро. Главная причина, по которой я пришел в «Тоттенхэм», заключалась в желании играть в футбол и быть в хорошей форме перед Евро.

Первоначально я планировал провести только один сезон в «Тоттенхэме», а потом, после Евро, у меня все равно остался бы год в «Реале».

Мой план — вернуться в «Реал», и это все, что я планировал, если честно.