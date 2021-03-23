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Бэйл: «Мой план — вернуться в „Реал“»

23 марта 2021, 18:18

Нападающий «Реала» и сборной Уэльса Гарет Бэйл, выступающий на правах аренды за «Тоттенхэм», сообщил о желании вернуться в мадридский клуб по окончании нынешнего сезона.

Ситуация с моим будущим не отвлекает меня от участия в Евро. Главная причина, по которой я пришел в «Тоттенхэм», заключалась в желании играть в футбол и быть в хорошей форме перед Евро.

Первоначально я планировал провести только один сезон в «Тоттенхэме», а потом, после Евро, у меня все равно остался бы год в «Реале».

Мой план — вернуться в «Реал», и это все, что я планировал, если честно.

Недавно стало известно, за сколько «Реал» готов продать Бэйла.

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Все комментарии
DEIVID_33
DEIVID_33
24 марта в 03:31
У него есть план и он будет его придерживаться.
ЮЗИК
ЮЗИК
23 марта в 22:38
Всё спланировал заранее, молодец
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
23 марта в 21:52
Ну успехов
ВиталикManUtdRus
ВиталикManUtdRus
23 марта в 21:51
Хочет отработать контракт с реалом до конца !
Dauletbek
Dauletbek
23 марта в 21:44
Хороший план
Q-J-G
Q-J-G
23 марта в 20:17
Вряд ли, план Бэйла, обрадовал З.Зидана...
gentlewolf
gentlewolf ответ Иван Тасминский (раскрыть)
23 марта в 19:41
Походу на уровне Кокорина играет Азар. То есть не играет вообще.
Бейл на их уровне - фаер!
Иван Тасминский
Иван Тасминский
23 марта в 19:35
вот если бы года 3 назад мне кто-то сказал, что Кокорин и Бейл будут играть на одном уровне я бы только рассмеялся.
gentlewolf
gentlewolf
23 марта в 19:07
Бэйл: «Мой новый план называется "Вернуться в „Реал“»
Пыыыых.
Q-J-G
Q-J-G
23 марта в 19:05
Попав в Тоттенхэм к Ж.Моуриньо, где иногда приходится играть, Гарет Бэйл решил вернуться к З.Зидану, где возможно вообще не играть...
112910415
112910415
23 марта в 19:02
сколько же в нём коварства !
shur
shur
23 марта в 19:00
...Я как то уже подзабывать стал о его существовании и вот тебе здрасте-губы
накрасте, только не это!!!
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
23 марта в 18:59
Вот что бывает, когда голова с ногами не дружит.
Сантус
Сантус
23 марта в 18:55
Как?КАК?Ещё раз как Перес мог его продлить и снова надолго.Что у агента Бэйла за компромат на Переса?Только так я могу объяснить всё это..)
RamonCSKA
RamonCSKA
23 марта в 18:55
Я думал он все таки вспомнил что он ещё и футболист....
Djebrael
Djebrael
23 марта в 18:31
Вот в этом весь Бэйл.....
David Young
David Young ответ волгодон 2 (раскрыть)
23 марта в 18:30
.
волгодон 2
волгодон 2
23 марта в 18:30
Солнечные пиренейские поля для гольфа милее,нежели мрачные лондонские)
ilyafrom
ilyafrom
23 марта в 18:29
В Англии холодно в гольф играть
Leha-ha50
Leha-ha50
23 марта в 18:23
Хочет до конца протянуть в Реале и уйти свободным агентом , что бы где нибудь выбить еще деньжат поболе.
shlomo
shlomo
23 марта в 18:22
Даааа.... молодец.... в Реале отдыхал, а тут Маур заставляет трудиться....
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