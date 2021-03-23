Ярошик: «Меня удивило назначение Олича в ЦСКА»

Бывший игрок ЦСКА Иржи Ярошик признался, что назначение Ивицы Олича на пост главного тренера московского клуба его удивило.
Назначение меня удивило. Разговоры об уходе Виктора Ганчаренко начались еще месяц назад, тогда говорили про приглашение опытных тренеров или братьев Березуцких. В итоге пригласили тренера без большого опыта работы. Я сам только знакомлюсь с работой главного тренера и понимаю, насколько это непросто. Не нужно думать, что это легко, это очень сложная работа. Особенно в таком большом клубе.
Надеюсь, у него все сложится хорошо. Я очень рад, что Ивица получил возможность тренировать такую команду. Мы с ним дружили, когда играли за клуб, хочу пожелать ему всего лучшего. Ему будет нелегко, для него это будет первый серьезный опыт работы главным тренером, и сразу в команде, которая всегда борется за самые высокие места. К тренерам и игрокам ЦСКА всегда предъявляются большие требования. Теперь буду следить за ЦСКА еще больше, и, если будет возможность, приеду посмотреть на их игру.
Удачи И.Оличу в его тренерской карьере, пусть его дебют за команду ЦСКА в качестве главного тренера будет успешным!!!
Удачи И.Оличу в его тренерской карьере, пусть его дебют за команду ЦСКА в качестве главного тренера будет успешным!!!