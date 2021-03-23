Ярошик: «Меня удивило назначение Олича в ЦСКА»

Бывший игрок ЦСКА признался, что назначение на пост главного тренера московского клуба его удивило.

Назначение меня удивило. Разговоры об уходе Виктора Ганчаренко начались еще месяц назад, тогда говорили про приглашение опытных тренеров или братьев Березуцких. В итоге пригласили тренера без большого опыта работы. Я сам только знакомлюсь с работой главного тренера и понимаю, насколько это непросто. Не нужно думать, что это легко, это очень сложная работа. Особенно в таком большом клубе.