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Ярошик: «Меня удивило назначение Олича в ЦСКА»

23 марта 2021, 15:00

Бывший игрок ЦСКА Иржи Ярошик признался, что назначение Ивицы Олича на пост главного тренера московского клуба его удивило.

Назначение меня удивило. Разговоры об уходе Виктора Ганчаренко начались еще месяц назад, тогда говорили про приглашение опытных тренеров или братьев Березуцких. В итоге пригласили тренера без большого опыта работы. Я сам только знакомлюсь с работой главного тренера и понимаю, насколько это непросто. Не нужно думать, что это легко, это очень сложная работа. Особенно в таком большом клубе.

Надеюсь, у него все сложится хорошо. Я очень рад, что Ивица получил возможность тренировать такую команду. Мы с ним дружили, когда играли за клуб, хочу пожелать ему всего лучшего. Ему будет нелегко, для него это будет первый серьезный опыт работы главным тренером, и сразу в команде, которая всегда борется за самые высокие места. К тренерам и игрокам ЦСКА всегда предъявляются большие требования. Теперь буду следить за ЦСКА еще больше, и, если будет возможность, приеду посмотреть на их игру.

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Leha-ha50
Leha-ha50
23 марта в 17:03
Ярошик как девица красная, то он рад, то он пошел бы к Оличу вторым тренером , то у него своя дорога, а теперь оказывается он еще и удивлен. Очень странно все это. Ну не дает ему покоя назначение Олича главным в ЦСКА.
Ощущение, что завидует , что не его пригласили, а Олича. Каждый божий день у него новые чувства и ощущения . Какой то он не постоянный . Работаешь и работай, высказался раз и хватит , а то каждый день божий про Олича трындин. По ночам он ему что ли снится??? Или себя главным во сне видит???
Непостоянный он какой то.
Всем здоровья.
Beekeeper
Beekeeper
23 марта в 15:33
Ну Акинфеев будет рад назначению, они вместе брали этот Кубок УЕФА :)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
23 марта в 15:32
Посмотрим что получится из этой затеи...
За адекватность
За адекватность
23 марта в 15:25
"Назначение меня удивило."
Q-J-G
Q-J-G
23 марта в 15:13
Хочется надеяться на то, что и отличные результаты Олича, в качестве главного тренера ЦСКА, вскоре удивят многих тех, кто не верит в успех Олича... Отличный шанс у Олича доказать себе и всем, что из него "получится" хороший тренер.

Удачи И.Оличу в его тренерской карьере, пусть его дебют за команду ЦСКА в качестве главного тренера будет успешным!!!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
23 марта в 15:10
Всех удивило это решение
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