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Чилуэлл надеется, что схема в «Челси» поможет ему адаптироваться в сборной

23 марта 2021, 11:10

Защитник «Челси» Бенжамин Чилуэлл надеется, что схема главного тренера лондонского клуба Томаса Тухеля поможет ему лучше адаптироваться в составе сборной Англии.

Если вы посмотрите на схему, которой пользуется сборная Англии, то она похожа на ту, которую мы используем в «Челси».

Это дает нам отличный шанс быстрее адаптироваться на тех позициях, на которых нас хотят видеть в национальной команде.

Ранее Бенжамин Чилуэлл отметил, что у «Челси» есть отличные шансы выиграть два турнира в нынешнем сезоне.

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КЭТиК
КЭТиК
23 марта в 11:27
Игроки начали много говорить. Не к добру.
asraeil
asraeil
23 марта в 11:24
Ну Тухель в плохие схемы не играет...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
23 марта в 11:13
Надежда умирает последней...
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