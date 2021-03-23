Чилуэлл надеется, что схема в «Челси» поможет ему адаптироваться в сборной

Защитник «Челси» надеется, что схема главного тренера лондонского клуба поможет ему лучше адаптироваться в составе сборной Англии.

Если вы посмотрите на схему, которой пользуется сборная Англии, то она похожа на ту, которую мы используем в «Челси».

Это дает нам отличный шанс быстрее адаптироваться на тех позициях, на которых нас хотят видеть в национальной команде.