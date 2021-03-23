Чилуэлл надеется, что схема в «Челси» поможет ему адаптироваться в сборной

Защитник «Челси» Бенжамин Чилуэлл надеется, что схема главного тренера лондонского клуба Томаса Тухеля поможет ему лучше адаптироваться в составе сборной Англии.
Если вы посмотрите на схему, которой пользуется сборная Англии, то она похожа на ту, которую мы используем в «Челси».
Это дает нам отличный шанс быстрее адаптироваться на тех позициях, на которых нас хотят видеть в национальной команде.
Ранее Бенжамин Чилуэлл отметил, что у «Челси» есть отличные шансы выиграть два турнира в нынешнем сезоне.