Уоткинс о голе в дебютном матче за Англию: «Невероятно, я на седьмом небе»

Нападающий «Астон Виллы» и сборной Англии прокомментировал свой дебютный гол в первом матче за национальную команду в рамках отбора ЧМ -2022 против Сан-Марино (5:0).

Невероятно, это то, о чём я мечтал. Весь день в отеле я просто надеялся на то, что получу шанс выйти на поле, насладиться игрой и получить возможность забить. Честно говоря, у меня просто нет слов.

Для меня было большой честью выйти на поле, сыграть за свою страну вместе с этими футболистами и забить в дебютном матче. Я на седьмом небе. Для начала я просто хотел выйти на поле. Не могу в это поверить.

Буду идти от игры к игре, сосредоточусь на поддержании формы в клубе, чтобы стабильно играть за «Астон Виллу», забивать, помогать команде идти вверх по таблице, и надеюсь, что отправлюсь на чемпионат Европы.