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Уоткинс о голе в дебютном матче за Англию: «Невероятно, я на седьмом небе»

26 марта 2021, 05:58
АнглияЛоготип футбольный клуб Англия5 : 0Логотип футбольный клуб Сан-МариноСан-МариноМатч завершен

Нападающий «Астон Виллы» и сборной Англии Олли Уоткинс прокомментировал свой дебютный гол в первом матче за национальную команду в рамках отбора ЧМ-2022 против Сан-Марино (5:0).

Невероятно, это то, о чём я мечтал. Весь день в отеле я просто надеялся на то, что получу шанс выйти на поле, насладиться игрой и получить возможность забить. Честно говоря, у меня просто нет слов.

Для меня было большой честью выйти на поле, сыграть за свою страну вместе с этими футболистами и забить в дебютном матче. Я на седьмом небе. Для начала я просто хотел выйти на поле. Не могу в это поверить.

Буду идти от игры к игре, сосредоточусь на поддержании формы в клубе, чтобы стабильно играть за «Астон Виллу», забивать, помогать команде идти вверх по таблице, и надеюсь, что отправлюсь на чемпионат Европы.

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ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258 ответ ФК Зенит всея Руси (комментарий удален) (раскрыть)
26 марта в 22:03
Я считаю по другому и никому не навязываю своё мнение.
DXTK
DXTK ответ ШМЕЛЬ-258 (раскрыть)
26 марта в 09:37, ред.
и потом может уоткинс сыграет пару игр за сборную, в англии тоже тенденция брать игроков только из больших клубов.......мю....ливерпуль челси.....мс...арсенал...только сейчас благодаря работе Почета со шпорами стали активно игроков ттх привлекать......редко из саута и вх берут...не говоря об АВ эвертоне и прочим клубам... берут у них только если у них талант играет...... скажем вратарь Пикфорд Эвертон так как большие клубы используют иностранцев......... был Джо Харт выступал в МС первлекался в сборную ушел как отрезало......

сегодня у Лидса есть Бэмфорд.....который тоже заслужил вызова в сборную забив 14 голов в АПЛ...... у Саута Ингс........ его вызывали 2 раза в 20 году 1 гол забил.....а всего у тнего было 3 поптыки.......
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
26 марта в 07:56
Вот как нужно мотивировать молодёжь. Выпускать в играх с футбольными карликами, чтобы уверенность в себе приобретали.
Кое кому с усами, очень важному и своенравному из сборной России стоило бы перенять этот опыт.
ДАША Д
ДАША Д
26 марта в 06:56
Тут можно было и десятую сборную Англии выставлять.
mihaluch
mihaluch
26 марта в 06:38
Приятно даже со слабым соперником.
ЮЗИК
ЮЗИК
26 марта в 06:02
Дебют и гол это всегда приятно
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