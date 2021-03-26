Уоткинс о голе в дебютном матче за Англию: «Невероятно, я на седьмом небе»

Нападающий «Астон Виллы» и сборной Англии Олли Уоткинс прокомментировал свой дебютный гол в первом матче за национальную команду в рамках отбора ЧМ-2022 против Сан-Марино (5:0).
Невероятно, это то, о чём я мечтал. Весь день в отеле я просто надеялся на то, что получу шанс выйти на поле, насладиться игрой и получить возможность забить. Честно говоря, у меня просто нет слов.
Для меня было большой честью выйти на поле, сыграть за свою страну вместе с этими футболистами и забить в дебютном матче. Я на седьмом небе. Для начала я просто хотел выйти на поле. Не могу в это поверить.
Буду идти от игры к игре, сосредоточусь на поддержании формы в клубе, чтобы стабильно играть за «Астон Виллу», забивать, помогать команде идти вверх по таблице, и надеюсь, что отправлюсь на чемпионат Европы.
сегодня у Лидса есть Бэмфорд.....который тоже заслужил вызова в сборную забив 14 голов в АПЛ...... у Саута Ингс........ его вызывали 2 раза в 20 году 1 гол забил.....а всего у тнего было 3 поптыки.......
сегодня у Лидса есть Бэмфорд.....который тоже заслужил вызова в сборную забив 14 голов в АПЛ...... у Саута Ингс........ его вызывали 2 раза в 20 году 1 гол забил.....а всего у тнего было 3 поптыки.......
Кое кому с усами, очень важному и своенравному из сборной России стоило бы перенять этот опыт.
Кое кому с усами, очень важному и своенравному из сборной России стоило бы перенять этот опыт.