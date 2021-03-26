Энрике: «Ничья с Грецией никак не влияет на следующие два матча»

Главный тренер сборной Испании подвёл итоги домашнего матча с Грецией (1:1) в рамках отборочного этапа ЧМ -2022.

Мне абсолютно не по нраву такой результат. Мне понравился ритм, но как только мы вернули Грецию обратно в игру, то потеряли свою текучесть и перестали создавать моменты.

В воскресенье нас ждёт игра с похожим соперником [Грузией], который использует то же оружие. Но мы продолжим полагаться на атаку. Этот результат никак не влияет на предстоящие две игры.