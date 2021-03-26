Энрике: «Ничья с Грецией никак не влияет на следующие два матча»

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике подвёл итоги домашнего матча с Грецией (1:1) в рамках отборочного этапа ЧМ-2022.
Мне абсолютно не по нраву такой результат. Мне понравился ритм, но как только мы вернули Грецию обратно в игру, то потеряли свою текучесть и перестали создавать моменты.
В воскресенье нас ждёт игра с похожим соперником [Грузией], который использует то же оружие. Но мы продолжим полагаться на атаку. Этот результат никак не влияет на предстоящие две игры.
Раньше Испания владела много мячом, для того, что бы больше забивать, сейчас складывается впечатления, только с одной целью, лишь бы не забили им.
Раньше Испания владела много мячом, для того, что бы больше забивать, сейчас складывается впечатления, только с одной целью, лишь бы не забили им.