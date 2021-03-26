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Энрике: «Ничья с Грецией никак не влияет на следующие два матча»

26 марта 2021, 02:39
ИспанияЛоготип футбольный клуб Испания1 : 1Логотип футбольный клуб ГрецияГрецияМатч завершен

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике подвёл итоги домашнего матча с Грецией (1:1) в рамках отборочного этапа ЧМ-2022.

Мне абсолютно не по нраву такой результат. Мне понравился ритм, но как только мы вернули Грецию обратно в игру, то потеряли свою текучесть и перестали создавать моменты.

В воскресенье нас ждёт игра с похожим соперником [Грузией], который использует то же оружие. Но мы продолжим полагаться на атаку. Этот результат никак не влияет на предстоящие две игры.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
26 марта в 06:34
Самый неожиданный результат дня.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
26 марта в 06:00
80% владения мячом, 9 ударов по воротам из них всего 2 в створ. Луис Энрике не по нраву такой результат? Так прекратите вату катать, а начните хотя бы бить по воротам. С таким владением мячом только в створ должны раз тридцать попадать.
Раньше Испания владела много мячом, для того, что бы больше забивать, сейчас складывается впечатления, только с одной целью, лишь бы не забили им.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
26 марта в 05:51
Ничего удивительного в этом результате нет.
mihaluch
mihaluch
26 марта в 04:30
Результат конечно неожиданный.
Leha-ha50
Leha-ha50
26 марта в 03:57
Как знать, как знать?!?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
26 марта в 03:00
Просто потеряли 2 очка...
Ironigor
Ironigor
26 марта в 02:48
Может быть, может быть !!!
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