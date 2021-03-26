Манчини: «Мы должны были обыгрывать Северную Ирландию с большим счётом»

Главный тренер сборной Италии прокомментировал победу над Северной Ирландией (2:0) в отборочном матче ЧМ -2022.

Учитывая пятимесячный перерыв, первый там был превосходным, и мы должны были забивать больше. Второй тайм мы должны будем пересмотреть вместе с командой, потому что мы должны играть намного лучше.

Первый тайм был вполне себе идеален, но мы должны были забивать больше голов.

Возможно, после перерыва мы стали делать слишком много касаний и медленно двигать мяч, но это может случиться после пятимесячного перерыва.

Иммобиле и Локателли очень хорошо сделали свою работу, мы могли бы выиграть первый тайм с большим счётом, но мы знали, что Северная Ирландия — физически сильная команда, которая доставит нам проблемы. Мы слишком часто ошибались.