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Манчини: «Мы должны были обыгрывать Северную Ирландию с большим счётом»

26 марта 2021, 04:44
ИталияЛоготип футбольный клуб Италия2 : 0Логотип футбольный клуб Северная ИрландияСеверная ИрландияМатч завершен

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал победу над Северной Ирландией (2:0) в отборочном матче ЧМ-2022.

Учитывая пятимесячный перерыв, первый там был превосходным, и мы должны были забивать больше. Второй тайм мы должны будем пересмотреть вместе с командой, потому что мы должны играть намного лучше.

Первый тайм был вполне себе идеален, но мы должны были забивать больше голов.

Возможно, после перерыва мы стали делать слишком много касаний и медленно двигать мяч, но это может случиться после пятимесячного перерыва.

Иммобиле и Локателли очень хорошо сделали свою работу, мы могли бы выиграть первый тайм с большим счётом, но мы знали, что Северная Ирландия — физически сильная команда, которая доставит нам проблемы. Мы слишком часто ошибались.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
26 марта в 05:31
Слишком придирчиво относится к своей команде.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
26 марта в 05:20
2:0 тоже победа.
ОПС
ОПС
26 марта в 04:45
И так хорошо.
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